Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

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“Son todos especuladores. No existe la pureza en la dirigencia política”, arremetió un funcionario ante Infobae para intentar explicar la demora del oficialismo a la hora de tratar la reforma electoral, que se encamina a ser discutida en el Senado sobre el cierre del período ordinario. La frase aludía también al traspié en la Cámara de Diputados, luego de que se cayera la sesión en la que se tratarían Malvinas, la reforma del Banco Central y otros cinco proyectos.

Con el objetivo de lograr la reelección del presidente Javier Milei, el Gobierno debió habilitar una serie de cambios y contracambios de último momento en la reforma que expusieron la fragilidad de los apoyos para su sanción. Ante las dudas de la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó durante la última reunión de mesa política un relevamiento de los aliados dispuestos a acompañar el proyecto en una eventual sesión, según revelaron dos fuentes que participaron del encuentro.

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Con el paso de las horas, las advertencias de la senadora cobraron relevancia. A dos días de que el oficialismo incorporara la opción de las adhesiones al ambicioso articulado, Bullrich se vio obligada a anunciar su eliminación para conseguir las firmas necesarias para dictaminar. Además, insistió en la suspensión de las PASO y habilitó cambios menores, como la forma de elegir a los parlamentarios del Mercosur y la simultaneidad de las elecciones.

Lo acordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sorprendió a más de uno en Balcarce 50, que negocia a contrarreloj con los gobernadores aliados los apoyos a la espera del dictamen para habilitar el tratamiento de la iniciativa la próxima semana. “Santilli siempre habló del jueves”, sostuvo un integrante de la mesa política.

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La senadora Patricia Bullrich en el Congreso

En ese contexto, los libertarios admiten “desprolijidad” en la negociación y responsabilizan a la Unión Cívica Radical por haber pedido incorporar la alternativa, como prenda de cambio por el acompañamiento a la suspensión de las primarias, y luego haber solicitado retirarla del articulado. Incluso, mencionan a un gobernador del Norte Grande como el ideólogo de la propuesta.

“Ellos las pidieron, no se bancaron la opinión pública y las críticas internas y plantearon que había que sacarlas”, les facturó un integrante de la mesa política. “Nosotros presentamos un proyecto de máxima, ellos quisieron modificaciones, las incorporamos y ahora plantearon que no”, coincidió otra voz oficial.

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Sin embargo, las críticas no se limitan a los radicales. Otras voces apuntan también a Bullrich, a cargo de las conversaciones con los bloques. Algunos le cuestionan el haber habilitado solicitudes menores, como el cambio en el formato de elección de los parlamentarios del Mercosur, sin haber consultado su instrumentación con la Cámara Nacional Electoral. Otros, le sospechan el haber escondido deseos propios en supuestos reclamos ajenos.

“Siempre todo con Patricia es desprolijo”, arremetieron desde el karinismo, donde acumulan bronca desde hace semanas por sus últimas diferenciaciones. “Hasta el martes a la noche había colectoras y a las 12 se firmaba el dictamen. Hoy cambio todo”, expresó una fuente legislativa.

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En los últimos días, el ala política resolvió evitar la confrontación con la senadora, a la que necesitan para alcanzar los objetivos legislativos previstos para el resto del año, aunque el malestar persiste.

El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

En paralelo, a esta altura del año, en Balcarce 50 descuentan que deberán llamar a sesiones extraordinarias para cerrar el 2026 de la manera más ordenada posible.

Los últimos cambios en el articulado también generaron incomodidad entre algunos aliados, como el PRO, que durante su última reunión de mesa ejecutiva resolvió y anunció el acompañamiento al Poder Ejecutivo, pese a que durante su gobierno Mauricio Macri había firmado un decreto en 2019 para prohibir las colectoras. Una situación similar atraviesa el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quien varios usuarios de X le reflotaron un mensaje de 2021 en rechazo al mecanismo.

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Tras las idas y vueltas, en la administración libertaria descuentan que el dictamen, que requiere de al menos 10 votos en comisión, saldrá en las próximas horas y aseguran que la semana próxima podría ser discutido en el recinto.

Actualmente, el poroteo que llevan adelante los primos Menem y Diego Santilli contempla un piso de 39 votos y las promesas de algunos legisladores de acompañar la votación en general, aunque persisten resistencias en artículos puntuales. “Hasta ahora tenemos 41. ¿Por qué no saldría si nadie quiere ir a una PASO? Solo el peronismo”, se preguntó un alfil libertario.

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