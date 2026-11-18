La casa Sotheby's remata en Nueva York la obra 'Castaños en flor' (Châtaigniers en fleurs) de Vincent van Gogh con una valuación estimada en 180 millones de dólares

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Esta noche, la casa Sotheby’s remata en Nueva York Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh: una tela de 70 por 58 centímetros pintada el 24 de mayo de 1890 en el pueblo francés de Auvers-sur-Oise que tiene una estimación de $ 180 millones y podría convertirse en el Van Gogh más caro jamás vendido en una sala de remates. La obra sale al mercado en medio de un contexto particular: la familia de los coleccionistas argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier —fallecidos en 2022 y 2023, respectivamente— la consignaron junto a otras once piezas impresionistas y posimpresionistas en una colección valuada en $ 450 millones que fue exportada de Argentina a Luxemburgo en 2019 y nunca regresó. A una semana del remate, los herederos del editor alemán Samuel Fischer —propietario del cuadro entre 1909 y 1934— reclamaron ante Sotheby’s que la venta de 1936 había sido forzada por la persecución nazi y exigieron postergar la subasta. El acuerdo llegó el lunes 17 de noviembre, apenas horas antes del martillo: las dos familias anunciaron una “resolución mutuamente satisfactoria”. Lo que sí queda en el centro de la escena es el cuadro mismo: el primer gran óleo que Van Gogh ejecutó tras abandonar el asilo de Saint-Rémy-de-Provence y el único de su ciclo sobre castaños que contiene figuras humanas.

Qué se ve en el cuadro y cómo fue pintado

La historiadora del arte Cornelia Homburg firma el ensayo de catálogo y sitúa la obra con precisión geográfica: los castaños representados se alzan hoy sobre la Avenue Charles de Gaulle de Auvers, cerca del ayuntamiento y de la posada donde van Gogh había encontrado alojamiento. Los árboles monumentales se encuentran a la entrada de una propiedad; entre sus troncos se adivina un muro luminoso al que el artista le dio un tinte rosado. Más abajo en la calle aparece una casa con buhardillas, contraventanas de madera y un banco en la fachada.

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La composición incluye figuras: tres mujeres con vestidos de colores y sombrillas conversando bajo el sol, y un hombre con ropa de trabajo azul y sombrero de paja amarillo que camina en dirección al pintor. Para Homburg, la ejecución espontánea de esas figuras indica que el artista no quiso describirlas en detalle sino usarlas para animar la escena. Los atuendos vistosos de las mujeres resultan algo incongruentes en un pueblo rural; es posible, señala la autora, que el artista las haya inventado con licencia poética —algo que ya hacía en Provenza— y que las imaginara como geishas con kimonos brillantes. Días antes de llegar a Auvers, Van Gogh había admirado grabados en madera japoneses en una exposición en la École des Beaux-Arts de París, y antes de mudarse al sur de Francia en 1888 había reunido cientos de esas estampas.

La técnica es tan notable como la composición. Con pinceladas densas y gestuales en múltiples capas, modeló la volumetría de los árboles. La gama cromática va de rosas sutiles a amarillos y rosados anaranjados, como si las ramas estuvieran encendidas con contrastes complementarios de verdes y naranjas, azules y rosas. Incluso las sombras azules de la calle están rodeadas de tonos rosados para sostener esos contrastes. Un halo de cielo azul oscuro subraya los volúmenes; pese a que las sombras nítidas en la calzada sugieren pleno sol, ese cielo podría anticipar un cambio de tiempo.

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La obra realizada en Auvers-sur-Oise constituye la única pieza del ciclo de castaños de Van Gogh que incorpora figuras humanas en su composición

van Gogh escribió el 25 de mayo a su hermano Theo: “Ayer y hoy llueve y hay tormenta, pero no es desagradable volver a ver estos efectos”. En esa misma carta —la número 875 de la edición completa de la correspondencia, editada por Leo Jansen, Hans Luijten y Nienke Bakker (Londres, 2009)— menciona “un estudio de castaños rosas y uno de castaños blancos”. Para Homburg, los “castaños rosas” remiten a la obra en subasta y los “castaños blancos” a otra tela conservada en el Kröller-Müller Museum de Otterlo (F 752). En los días siguientes van Gogh pintó también La casa del Père Pillon (F 791) y el bodegón Ramas de castaño en flor (F 820, Colección Emil Bührle, en préstamo prolongado al Kunsthaus Zürich). Châtaigniers en fleurs es, de las cuatro obras del ciclo, la única con figuras humanas.

Cornelia Homburg traza en el ensayo una genealogía de la relación del artista con los castaños que arranca antes de que se dedicara a la pintura. En cartas desde Inglaterra, ya admiraba la forma majestuosa de esos árboles. En La Haya, entre 1882 y 1883, intentó captarlos en pintura y dibujo. En París, en 1887, cuando experimentaba con el impresionismo y el neoimpresionismo, los castaños en flor aparecen en telas como Hombre con una pala en las afueras de París (F 361) y el Restaurante Rispal en Asnières (F 355, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City). En Arles, donde decidió que el color intenso sería uno de sus elementos esenciales, volvió a los árboles tanto en otoño como en primavera. En octubre de 1888 describió una nueva tela con “castaños con follaje color tabaco y naranja”. Pocos días antes de partir hacia Saint-Rémy, en mayo de 1889, señaló que tenía “en curso una avenida de castaños con flores rosas… y el camino del parque moteado de sol y sombra” (Avenida de castaños en flor, F 517). En el hospital psiquiátrico, las recaídas le impidieron retomar el tema; solo logró pintar las célebres Ramas de almendro en flor (F 671, Van Gogh Museum, Ámsterdam) como regalo de cumpleaños para el hijo recién nacido de Theo. Cuando encontró los castaños todavía floridos al llegar a Auvers, señala Homburg, se lanzó sobre ellos de inmediato: era su última oportunidad de capturar ese florecimiento primaveral.

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Antes de instalarse en Auvers, van Gogh pasó unos días en París con su hermano. Los dos visitaron exposiciones, recibieron amigos y el pintor pudo revisar el conjunto de su producción: la mayor parte de los cuadros realizados en el sur había sido enviada en flete a Theo, y los que no estaban colgados en el apartamento de este se apilaban debajo de la cama o en el local del marchante Père Tanguy, que exhibía las últimas obras de artistas de vanguardia en su vidriera. Para Homburg, esa revisión fue un momento decisivo: Van Gogh pudo constatar el progreso enorme que había realizado en los dos años anteriores. Al pintar Châtaigniers en fleurs, inauguró esa nueva etapa con lo que Homburg llama “bravura”: “fue un comienzo de lo más promisorio”, concluye la historiadora en el ensayo.

El recorrido de la obra: de Theo van Gogh a una colección argentina

La información de propiedad documentada por Sotheby’s traza una cadena de trece propietarios. Tras la muerte del artista en julio de 1890, la obra pasó a su hermano Theo van Gogh en París y, por herencia, a la viuda de este, Johanna van Gogh-Bonger, y al hijo de ambos, Vincent Willem van Gogh, en Ámsterdam. En septiembre de 1905, el marchante Paul Cassirer de Berlín la adquirió de ellos y, en marzo de 1906, la vendió al aristócrata Alexandre Berthier, Príncipe de Wagram, en Francia. Pasó luego por la Galerie Druet de París.

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El cuadro permaneció fuera de exhibición pública durante más de seis décadas tras su presentación en el Museo Solomon R. Guggenheim en 1964.

En enero de 1909, el coleccionista Gustave Fayet la compró a través de Druet por 3.800 francos —unos $ 750 de entonces—, una adquisición que hasta una investigación de octubre de 2026 de The Art Newspaper permanecía sin registrar en la bibliografía especializada. Fayet era un coleccionista central del arte moderno en la víspera de la Primera Guerra Mundial y es objeto en este momento de una exposición en la Fondation Louis Vuitton de París (Gustave Fayet collectionneur, que se extiende hasta marzo de 2027). Sin embargo, se desprendió de la obra ese mismo año al venderla a través de la Galerie Bernheim-Jeune al editor berlinés Samuel Fischer de Berlín-Grunewald.

Fischer —fundador del sello S. Fischer Verlag, responsable de publicar por ejemplo Los Buddenbrook de Thomas Mann— la conservó hasta su muerte; en 1934 la heredó su viuda Hedwig Fischer y luego pasó a manos de su yerno Gottfried Bermann-Fischer y la hija de ambos, Brigitte Bermann-Fischer. Entre 1932 y 1933, el cuadro fue depositado en la galería Paul Cassirer de Ámsterdam. En 1936, tres meses después de que la familia emigrara a Viena, la galería vendió la obra a los coleccionistas parisinos Henriette y Marcel Kapferer por 68.000 francos suizos (entonces unos $ 22.000).

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A partir de 1939, Wildenstein & Co. de Nueva York la recibió en depósito de los Kapferer y más tarde la tomó en consignación. En 1945, el productor de Hollywood George “Buddy” Gard DeSylva y su esposa Marie DeSylva la compraron en Los Ángeles; la conservaron al menos hasta 1950. Para 1953 pertenecía a Harriet Harris-Jonas de Nueva York, cuyo patrimonio la consignó nuevamente a Wildenstein en 1974. Los Blaquier-Arrieta la adquirieron en 1975 y no la exhibieron en público desde entonces.

El historial expositivo abarca veintidós muestras entre 1896 y 1964, antes de que los coleccionistas argentinos retiraran el cuadro de la circulación pública. Las primeras tuvieron lugar en Europa: la Galerie Vollard de París (1896-97), el Stedelijk Museum de Ámsterdam (1905), salas de Paul Cassirer en Hamburgo y Berlín (1905 y 1914), el Kunst-Salon Ernst Arnold de Dresde (1905), la Galerie H.O. Miethke de Viena (1906), la Galerie Druet de París (1909) y la Nationalgalerie de Berlín (1921). También se exhibió en el Museum Boymans de Róterdam (1933-34), la Kunsthalle de Berna (1934), el Quai de Tokyo de París (1937) y las Leicester Galleries de Londres (1938). Ya en Estados Unidos, figuró en Wildenstein Nueva York (1943), el Los Angeles County Museum of Art en préstamo (1948), el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Art Institute of Chicago (1949-50), Wildenstein Nueva York (1955), el Metropolitan (1961) y el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York (1964). Tras esa aparición, el cuadro desapareció de la vista pública por más de seis décadas. Para la subasta de noviembre de 2026, Sotheby’s exhibió la obra en Londres, Taipéi, Hong Kong y París antes de instalarla en su sede de Nueva York para la subasta de este miércoles por la noche.

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[Fotos: REUTERS/Eduardo Muñoz]