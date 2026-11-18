Stefano Di Carlo, el presidente de River Plate (Adrián Escandar)

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River Plate someterá este jueves a consideración de su Comisión Directiva el Presupuesto 2027, que contempla ingresos por USD 198,7 millones y proyecta un nuevo ejercicio con superávit, en un contexto marcado por las importantes inversiones realizadas en el plantel profesional y el desarrollo de las obras de ampliación y techado del estadio Monumental.

Uno de los principales indicadores del documento es la evolución del resultado operativo, que pasaría de $73.906 millones en 2026 a $117.031 millones durante el próximo año. La diferencia representa un incremento del 58,4% y refleja una mejora en la relación entre los ingresos y los gastos ordinarios de la institución que preside Stefano Di Carlo.

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El dato adquiere relevancia por otro aspecto de las finanzas del club: River prevé cerrar 2026 con un resultado operativo positivo incluso sin contabilizar los ingresos provenientes de las transferencias de futbolistas. De esta manera, el club de Núñez habría logrado cubrir sus gastos habituales con los recursos generados por su propia actividad, independientemente de las operaciones realizadas en el mercado de pases.

La presentación del presupuesto se produce después de un período de fuerte inversión deportiva. Durante el último mercado de transferencias, River incorporó nueve futbolistas por un total de USD 67 millones, una cifra que, según las proyecciones económicas, no comprometió el equilibrio de las cuentas de la institución. A ese desembolso se suma el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia del club. La ampliación y el techado del Monumental, iniciados en mayo de 2026, tienen un costo estimado de USD 145 millones más IVA y un plazo de ejecución de 36 meses.

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River Plate mostró la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED

Para 2027 está prevista una inversión de USD 67,5 millones destinada específicamente a esa obra, que permitirá elevar la capacidad del estadio hasta los 101.000 espectadores. Una vez finalizados los trabajos, el Monumental se consolidará como el estadio de mayor capacidad de América y se ubicará entre los tres más grandes del mundo. El financiamiento del proyecto contempla un crédito de hasta USD 100 millones otorgado por BID Invest y CAF, dos organismos multilaterales que participan de la estructura financiera diseñada para afrontar las obras.

La ampliación también tendrá consecuencias para los socios y abonados. Según el proyecto, las 16.000 nuevas localidades que se incorporarán al estadio serán sin costo adicional para los socios. Con esa modificación, el 40% de la capacidad total del Monumental corresponderá a ubicaciones sin arancel para los partidos que River dispute como local.

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En materia de ingresos, el presupuesto establece una proyección de USD 198,7 millones para 2027, distribuida entre las distintas actividades y fuentes de financiamiento de la institución. Dentro de ese esquema, uno de los rubros con mayor crecimiento esperado es el comercial, que registraría una expansión del 27% en comparación con el ejercicio anterior.

Stefano Di Carlo, presidente de River, presentará el Presupuesto 2027 con un superávit (Adrián Escandar)

La diversificación de los ingresos constituye uno de los ejes del modelo económico de River, que busca reducir la dependencia de las transferencias de futbolistas y sostener sus inversiones deportivas y de infraestructura mediante recursos recurrentes. El documento, que debe presentarse antes de diciembre de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la Asociación del Fútbol Argentino, será tratado por la Comisión Directiva en una reunión prevista para este jueves.

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De aprobarse las proyecciones, River encarará 2027 con un presupuesto que combina un importante volumen de inversión en infraestructura, mayores recursos comerciales y un resultado económico superavitario, mientras continúa la transformación del Monumental y mantiene su estructura institucional como asociación civil sin fines de lucro.