Pro Consumidor intervino al menos 40 comercios de propietarios chinos por posibles infracciones a las normas de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades dominicanas profundizaron sus controles sobre establecimientos comerciales de propietarios chinos, una medida que ya alcanzó a decenas de negocios y que puede derivar en nuevas clausuras temporales. Pro Consumidor intervino al menos 40 comercios y mantiene bajo revisión varios expedientes por posibles incumplimientos de las normas de protección al consumidor.

La fiscalización abarca condiciones sanitarias, registros de los productos y la forma en que se exhibe la mercadería. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) analiza cada caso antes de disponer sanciones, que pueden ir desde advertencias y multas hasta el cierre de los locales.

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El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que más de 20 establecimientos presentaron irregularidades. Parte de los comercios ya corrigió las observaciones, mientras otros siguen intervenidos o esperan una evaluación de las autoridades, señaló Diario Libre.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que más de 20 establecimientos presentaron irregularidades. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de República Dominicana)

Las inspecciones pueden derivar en el cierre de cerca de diez negocios

La institución prevé cerrar de forma temporal cerca de diez establecimientos en los próximos días, según el resultado de los análisis jurídicos. Alcántara señaló que las clausuras se aplican hasta que los responsables corrijan las faltas detectadas durante los operativos.

El procedimiento establece una nueva inspección después de que el negocio informa que subsanó los incumplimientos. Si los inspectores comprueban que se ajustó a las exigencias, Pro Consumidor puede autorizar una reapertura provisional o definitiva. Si las irregularidades persisten, el local puede permanecer cerrado por un período indefinido.

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Las autoridades no precisaron en qué provincias o sectores se realizaron las intervenciones. La información divulgada se limitó a señalar que se trata de comercios de propietarios chinos, sin identificar las zonas donde se concentraron las inspecciones ni los nombres de los establecimientos bajo revisión.

Plagas, falta de registros y productos para adultos entre las observaciones

Las faltas detectadas incluyen problemas de inocuidad, presencia de plagas y venta de productos sin los registros sanitarios o autorizaciones correspondientes. También se reportó la exhibición de artículos eróticos junto a juguetes infantiles, una práctica que Pro Consumidor considera contraria a la protección de menores de edad dentro de los comercios.

La entidad además identificó mercancías que presuntamente reproducen productos fabricados en otros países sin contar con las licencias requeridas. Cada situación queda asentada en los informes elaborados por los inspectores, que luego pasan al área jurídica para determinar la medida aplicable.

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Las inspecciones se basan en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor. De acuerdo con el organismo, los controles se intensificaron a partir de denuncias recibidas durante los últimos cinco o seis meses.

Las autoridades aclararon que las medidas regulatorias no se aplican en función del origen o la nacionalidad de los comerciantes. (Foto cortesía MICM)

El impacto económico alcanza a los competidores

Los cierres temporales pueden afectar de forma directa la actividad de los negocios involucrados, al interrumpir ventas, operaciones de abastecimiento y circulación de clientes. La necesidad de corregir deficiencias sanitarias, ordenar la documentación de productos o modificar la exhibición de mercadería también puede implicar costos adicionales para los propietarios.

Para los comerciantes locales que cumplen con las exigencias de registro, seguridad e inocuidad, la fiscalización puede reducir diferencias competitivas frente a establecimientos que comercialicen productos sin controles o sin las autorizaciones exigidas. Al mismo tiempo, una aplicación uniforme de las normas resulta relevante para evitar que los operativos se interpreten como una medida focalizada por el origen de los propietarios.

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Alcántara sostuvo que las acciones no están dirigidas exclusivamente contra comerciantes chinos y que los procedimientos se aplican sin distinción de nacionalidad. Pro Consumidor anticipó que mantendrá los operativos y que podría realizar nuevas intervenciones entre el final de esta semana y el inicio de la próxima.