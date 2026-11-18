Candalaft, quien reemplaza a Fabbiani en la conducción, habló apenas comenzó la emisión de "DDM"

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Martín Candalaft confirmó al aire de DDM que Mariano Chihade fue operado y que la intervención “salió bien”. El periodista abrió el programa de este miércoles con un mensaje sobre la salud del productor y marido de Mariana Fabbiani, quien se ausentó esta semana para acompañarlo durante la internación.

“Bueno, como ustedes saben, la familia de Mandarina no está pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade”, introdujo Candalaft. Luego se refirió a la trayectoria del productor dentro de la compañía: “Ustedes saben, es el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”.

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Entonces, el conductor expresó el impacto que la situación generó entre quienes integran la empresa. “Por supuesto que eso nos tiene a todos muy mal, muy compungidos”, sostuvo, antes de dar la actualización que esperaban los seguidores de la conductora.

Acto seguido, informó que la cirugía de Mariano Chihade duró varias horas y tuvo un resultado favorable, según la comunicación que recibieron desde el centro médico.

“Por suerte hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que fue exitosa, que salió todo bien”, afirmó al aire. Y agregó: “Y eso nos trae un poquito de alivio en un momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”.

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Candalaft insistió con la información sobre el resultado de la intervención. “Pero quiero repetir eso: Mariano fue operado y hace algunas horas nada más nos avisaron desde la clínica que por suerte y gracias a Dios salió todo bien”, remarcó.

Mariana Fabbiani se ausentó de DDM para acompañar a su marido

A Chihade le detectaron la imagen nodular el viernes, y el lunes quedó internado.

El periodista también explicó que la ausencia de Mariana Fabbiani en su ciclo de América está vinculada con la internación de Chihade. “Por eso Mariana no está acá y no estuvo en toda la semana”, señaló.

“Por supuesto está haciendo lo que tiene que hacer, que es acompañar a Mariano”, continuó Candalaft, quien quedó al frente de las emisiones del programa durante estos días.

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La conductora había compartido el martes un mensaje en sus redes sociales, luego de que se conociera el primer parte médico. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió entonces.

En la misma publicación, Fabbiani pidió: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”.

El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la internación de Mariano Chihade:

El equipo de Mandarina envió un mensaje a la familia

Al cerrar su intervención, Candalaft transmitió el acompañamiento de la productora a Chihade, Fabbiani y sus seres queridos. “Todos los que hacemos Mandarina le mandamos un beso enorme a toda la familia de Mariana, a Mariano, por supuesto, y a todos los que están acompañando allí en la clínica”, expresó.

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“Queríamos decir esto para que sepan la situación que estamos viviendo, una difícil situación que como dijo Mariana en su posteo, va a pasar”, concluyó el conductor de DDM.

La sede de Fleni en Belgrano informó sobre la salud de Mariano Chihade en un parte médico

Chihade había ingresado a Fleni, sede Belgrano, para completar estudios luego de que una resonancia magnética identificara una imagen nodular en el cerebro. El comunicado médico difundido el martes había informado que el productor se encontraba clínicamente estable, acompañado por su familia y a la espera de la intervención quirúrgica.