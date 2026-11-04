Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

“Mogging” fue elegida como la Palabra del Año 2026 por el Collins English Dictionary (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Collins English Dictionary eligió “mogging” como la Palabra del Año 2026, después de que el uso de esta expresión de jerga creciera un 210 % durante el año. Popularizado entre la generación Z y la generación Alfa, el término describe la acción de eclipsar, superar o dejar en un segundo plano a una persona, objeto o situación.

La elección fue anunciada por el diccionario británico, que desde 2013 publica una lista anual destinada a reflejar cambios en el inglés contemporáneo. Para elaborarla, sus especialistas siguen la circulación de términos en medios, publicaciones digitales y redes sociales. Según informó Associated Press (AP), el análisis se apoya en una base de datos de 27.000 millones de palabras.

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Ese seguimiento permite detectar expresiones que nacen en ámbitos reducidos, como plataformas digitales o comunidades específicas, y que luego llegan a conversaciones cotidianas. En el caso de “mogging”, su expansión se produjo a través de publicaciones, memes y referencias vinculadas con la apariencia, la moda, los vínculos sociales y la competencia entre pares.

Qué es “mogging” y cómo se popularizó entre la generación Z

Aunque en la actualidad se utiliza con tono humorístico, “mogging” tiene antecedentes en comunidades digitales masculinas. Su origen se asocia con AMOG, sigla en inglés de “Alpha Male of the Group”, una fórmula que alude al “macho alfa del grupo” y que circuló en foros de culturismo.

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Según explicó Euronews, la expresión también se relacionó con la denominada “manosfera”, un conjunto de sitios web, comunidades y cuentas en redes sociales que difundieron visiones agresivas sobre la masculinidad y discursos antifeministas. En esos espacios, el término remitía a una competencia explícita por imponerse física o socialmente sobre otras personas.

Con el tiempo, usuarios más jóvenes incorporaron el vocablo a un registro distinto. En redes sociales y conversaciones informales, puede emplearse como una broma sobre el estilo, la apariencia, una habilidad o una situación cotidiana. Si alguien afirma que una persona está “mogging” al resto en una reunión, suele señalar que sobresale de manera evidente frente a los demás.

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Sin embargo, aun en sus usos más irónicos, el concepto conserva una lógica comparativa. La palabra presupone que alguien ocupa una posición de superioridad, aunque esa jerarquía sea presentada como una exageración o un comentario humorístico.

El director general de Collins, Alex Beecroft, sostuvo que la elección expone la capacidad de las nuevas generaciones para transformar el idioma. “Es un gran ejemplo de cómo la generación Z y la generación Alfa han adoptado una palabra y la han convertido en jerga humorística”, afirmó el directivo en declaraciones recogidas por Euronews.

La expresión describe la acción de eclipsar o superar de forma evidente a otra persona, objeto o situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras palabras que Collins incorporó a su lista de 2026

La palabra ganadora figura en el diccionario como sustantivo, aunque también puede combinarse con otros conceptos. Entre las variantes aparece “stylemogging”, vinculada con imponerse a otros mediante la vestimenta; “carmogging”, aplicada a los vehículos; y “lifemogging”, utilizada para describir la exhibición de una vida considerada más atractiva o exitosa que la de otras personas.

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La nómina de Collins reunió además expresiones relacionadas con preocupaciones actuales. Una de ellas es “P(doom)”, una estimación de la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque el colapso de la civilización humana. También se incorporó “firewaves”, término que define una sucesión de incendios forestales urbanos en un período acotado.

En el ámbito laboral, “ghost jobs” identifica las vacantes que una empresa publica sin una intención efectiva de contratar personal. La lista incluyó asimismo “friendslop”, una denominación para videojuegos independientes y de bajo presupuesto diseñados para jugar entre amigos, y “fricy”, palabra aplicada a comidas o bebidas que combinan sabores frutales y picantes.

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Entre los restantes términos se encuentra “carspreading”, que describe la tendencia de los fabricantes a producir autos más largos, anchos y pesados. También fueron mencionados “Manchesterism”, asociado al político británico Andy Burnham; “Bixie”, nombre de un corte de pelo intermedio entre la media melena y el estilo pixie; y “pausa de hidratación”, una expresión que ganó visibilidad durante un Mundial marcado por la polémica.