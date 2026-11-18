La vicepresidenta Karin Herrera encabeza una jornada de entrega de raciones de alimentos a familias en un centro de acopio en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Gobierno de Guatemala entregó más de 53.000 raciones de alimentos a familias afectadas por la sequía en Santa Rosa, San Marcos y Suchitepéquez, como parte de un plan que prevé asistir a 609.718 hogares en los 22 departamentos del país. La distribución ya concluyó en Suchitepéquez y continúa en los otros dos territorios, según el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

La asistencia cubrió 28 municipios de los tres departamentos y responde a las pérdidas de cosechas provocadas por la escasez de lluvias y las altas temperaturas. Santa Rosa concentró la mayor cantidad de ayuda, con 41.200 raciones destinadas a 14 municipios.

PUBLICIDAD

San Marcos recibió 7.185 raciones para nueve municipios, mientras que Suchitepéquez completó la entrega de 4.997 raciones en cinco localidades. El acto protocolar de la distribución se realizó en el municipio de Taxisco, en Santa Rosa, aunque la entrega ya se desarrollaba de manera simultánea en los tres departamentos.

Una infografía detalla la ración de 140 libras compuesta por maíz, frijol y arroz que el Gobierno de Guatemala entrega a las familias afectadas por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos para cubrir un mes por familia

Cada ración familiar contiene 140 libras de alimentos: 100 libras de maíz, 30 de frijol y 10 de arroz. La cantidad fue calculada para cubrir durante un mes las necesidades de un hogar integrado por cinco personas.

La entrega se ejecuta bajo la Función 2, Gestión de Alimentos, del Plan Nacional de Respuesta. CONRED indicó que el operativo reúne a instituciones nacionales, autoridades departamentales, municipalidades y organismos vinculados con la atención de emergencias.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) elaboró las estimaciones sobre las pérdidas de cultivos para identificar a las familias que requerían asistencia. Esa información fue remitida a los Centros de Operaciones de Emergencia municipales y departamentales, donde se revisaron y aprobaron las solicitudes.

La respuesta en Santa Rosa comenzó tras la declaración de alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental el 3 de junio, ante la falta de lluvias y las elevadas temperaturas que afectaban la producción agrícola. La gobernación activó entonces los centros de emergencia de las 14 municipalidades del departamento.

En octubre, el centro departamental recibió los requerimientos de los municipios y determinó que la demanda superaba la capacidad de respuesta local. Las autoridades trasladaron al nivel nacional del sistema CONRED, el 26 y 29 de octubre, la solicitud de alimentos para las familias afectadas.

PUBLICIDAD

El gobernador de Santa Rosa, Alan Javier Melgar, destacó el proceso realizado por el departamento: “Santa Rosa fue uno de los primeros departamentos que hizo ese proceso y que lo hizo bien”.

Un plan de alcance nacional

La distribución forma parte de una estrategia progresiva que se extenderá a Petén, Quiché y Baja Verapaz mientras se valida la situación de las familias afectadas en el resto del país. La meta nacional contempla atender a 609.718 familias en 190 municipios.

El programa prevé la compra de alimentos con una asignación de Q500 millones. CONRED solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas para supervisar los desembolsos al Programa Mundial de Alimentos (PMA), la adquisición de productos, la salida de las bodegas y la entrega final en los municipios.

PUBLICIDAD

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, señaló que la respuesta involucra a CONRED, el MAGA, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el PMA. “Ningún nivel de gobierno puede enfrentar por sí solo estos desafíos”, afirmó durante el acto realizado en Taxisco.

El ministro de Agricultura, José Antonio López, aseguró que mantendrá presencia en las zonas alcanzadas por la sequía y brindará apoyo técnico a los productores. “Vamos a estar en el territorio, vamos a acompañarlos, vamos a brindar una asistencia técnica de calidad”, manifestó.

La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudine Ugalde, explicó que la asistencia se ajusta a los mecanismos del Plan Nacional de Respuesta y al sistema escalonado de atención, desde el ámbito comunitario hasta el nacional. “Esta primera entrega no representa una acción aislada ni constituye el final de nuestro compromiso”, sostuvo.

PUBLICIDAD