La artista mexicana Frida Kahlo descansa en su cama de cuatro columnas rodeada de libros y objetos personales en su dormitorio.

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El martes, Christie’s retiró de la subasta un cuadro de Frida Kahlo que había generado controversia, apenas unas horas antes de que comenzara la puja.

El cuadro de 1952, cuyo precio estimado de preventa oscilaba entre 2,5 y 3,5 millones de dólares, había sido reportado públicamente como desaparecido el año pasado de la Casa Azul, la célebre casa-museo en la Ciudad de México donde el pintor vivió en su momento.

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Un portavoz de Christie’s declaró que la casa de subastas había decidido, “en colaboración con el vendedor”, retirar el lote de su subasta nocturna del siglo XX “para realizar una investigación más exhaustiva”.

“Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior”, dijo el portavoz.

La pintura, titulada Congreso de los pueblos por la Paz, representa una paloma posada en un árbol frutal flanqueada por nubes atómicas. Fue creada por el artista para conmemorar una reunión pacifista celebrada en Viena, Austria, en 1952.

'Congreso de los pueblos por la paz' fue pintada en 1952 por la artista mexicana Frida Kahlo (EFE/ Sotheby's)

El cuadro figuraba entre los miles de objetos —entre ellos obras de arte, fotografías, ropa, cartas y artefactos prehispánicos— que el esposo de Kahlo, Diego Rivera, legó al pueblo mexicano en 1955, un año después de la muerte de Kahlo. La pintura formaba parte de la colección del museo Casa Azul, y Rivera estipuló que la colección debía permanecer intacta y nunca abandonar la propiedad.

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Pero Hilda Trujillo, quien fue directora de la Casa Azul de 2009 a 2020, alegó el año pasado que varias obras de arte de Kahlo, incluyendo Congreso de los pueblos por la Paz, desaparecieron en las décadas anteriores a que ella asumiera la dirección.

En una extensa entrada de blog publicada en abril de 2025, Trujillo escribió que las pérdidas se descubrieron a principios de la década de 2010, durante un inventario de la colección. Informó del problema al Banco de México, que administra el fideicomiso, pero el banco no tomó ninguna medida, según escribió. Trujillo no mencionó a quién sospechaba de la sustracción de los artículos; en un mensaje de texto, se negó a comentar sobre la subasta de Christie’s.

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La Casa Azul sugirió esta semana que estaba investigando las acusaciones de hurto. En un comunicado, el museo afirmó haber informado a Christie’s que la obra de arte era “objeto de una investigación abierta por las autoridades mexicanas pertinentes” y que los investigadores mexicanos habían recopilado un expediente con información sobre la pintura y otras obras de Kahlo.

Fuente: The New York Times