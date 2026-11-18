Abel Núñez murió tras recibir un pelotazo en el rostro (@rompaniperiodismo)

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Una tragedia impensada sacudió al fútbol argentino. El juvenil Abel Núñez recibió un pelotazo de lleno en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción en medio del partido que jugaba para Fútbol Club Ezeiza contra Deportivo Muñiz durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata por la Quinta División de Juveniles C.

Cristian Rompani, testigo presencial del incidente que ocurrió en José C. Paz, le confió a Infobae los detalles del impactante momento para todos los presentes en el partido. “Era un partido trabado. Un defensor de Muñiz quedó con la marca encima y rechazó, era su única chance. Empalmó la pelota con una violencia inusitada, en mis casi 30 años en el fútbol juvenil nunca vi un pelotazo así. La pelota no tomó altura y a los cuatro o cinco metros impactó en la cabeza de Abel. Fue como un nocaut. El chico cayó sin reacción”, dijo el cronista del medio Sábado Gol, sitio que sigue al detalle todas las categorías formativas del fútbol argentino.

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En las últimas horas se conoció en profundidad el noble perfil de Núñez, amado por todos sus amigos. “Los chicos están destruidos, es algo antinatural para ellos. A esa edad uno se cree superhéroe y perder así la vida, y como la perdió Abel... Yo lo conozco de los 12 años, cuando en primer año entró con mi hijo al colegio. Y el sueño de él era ser futbolista”, contó Román Corral, papá de Franco, uno de los grandes amigos del juvenil que perdió la vida.

“El amor que tenía era inconmensurable con los chicos. Era amigo de los amigos, el mejor amigo de mi hijo. Él iba al colegio en Capital, en Manuel Belgrano un tiempo, después se pasó a Ezeiza. Se seguían viendo. Abel era el ídolo de mi hijo. Mi hijo jugaba al futsal también en Nueva Estrella, y usaba la número tres, como Abel usaba en el futsal por él”, agregó en charla con Toti Pasman en Radio La Red.

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Núñez jugaba en Fútbol Club Ezeiza (@rompaniperiodismo)

Frente a la consulta del conductor sobre cómo era Abel, Corral no tuvo dudas en valorar la forma de ser del joven Núñez. “Era un pan de Dios el pibe, siempre con una sonrisa. Mirá, yo tengo un hijo y mi hijo tiene sus cosas, pero Abel, no. Era un pibe familiero, mucho con su familia, con sus primos, tíos”, destacó.

“Mi hijo hace tres días que no sale de la cama, no quiere salir. Están destruidos los chicos, porque él quería cumplir su sueño de ser futbolista y para mí lo logró, es futbolista. Nos dejó un vacío enorme a todos”, sumó el papá de uno de los grandes amigos de Abel.

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“Le dije a los chicos que para honrarlo a Abel sigan siendo amigos y la vida que a él se le cortó, que los amigos de Abel, mi hijo, todos la vivan bien y que sean felices y hagan las cosas por Abel, que él no tuvo la oportunidad de terminar su vida”, concluyó Corral en medio de una gran tristeza, la misma que tienen todos aquellos que conocieron al juvenil categoría 2008 y que jugaba con la número 8 en la espalda.

A la par de su desempeño en cancha de 11, el mediocampista integraba las filas de Nueva Estrella, entidad deportiva del barrio porteño de Villa Lugano, donde participaba en futsal. Su participación activa en ambas disciplinas marcaba una rutina dedicada por completo a la práctica deportiva dentro del ámbito federado de la AFA.

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Núñez durante el partido contra Muñiz (@rompaniperiodismo)

Tras confirmarse el deceso, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, lamentó lo ocurrido: “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Núñez. En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos”. La institución rectora acompañó su pronunciamiento con símbolos de luto en sus plataformas digitales. Por su parte, Fútbol Club Ezeiza emitió un comunicado institucional para acompañar a la familia del jugador y anunció la suspensión preventiva de sus actividades competitivas y formativas.

Fue Nueva Estrella el que publicó primero la noticia de la muerte de Abel tras estar varios días internado tras el golpe que recibió: “Con profundo dolor, informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”, fue el mensaje que publicó la institución donde Núñez militaba en uno de los conjuntos de futsal.

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Núñez fue operado tras lo sucedido, pero su cuadro no mejoró. “El médico se arrodilló y lo revisó. No lo movió. Después le pregunté qué había notado, me sorprendió su actitud. ‘Tenía una respiración rara’, me contestó”, le dijo Rompani a Infobae. El cronista estaba viendo el partido junto al doctor que primero se acercó al joven tras recibir el impacto.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia”, escribió FC Ezeiza una vez que la noticia de la muerte de Abel se confirmó. Un dolor enorme para toda una comunidad y para los amigos del propio joven que, como lo contó el papá de uno de sus grandes amigos, era un chico querido por todos.

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