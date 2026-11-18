El argentino asumió en su nuevo cargo con los Diablos Rojos

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Mauricio Pochettino pisó este miércoles las instalaciones del Manchester United en Carrington para comenzar su trabajo como técnico de los Diablos Rojos. Su llegada se produjo horas después de que completara su última tarea con la selección de Estados Unidos: le ganó 6-0 y 2-0 a Haití en una serie a doble partido para clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La entidad europea mostró la intimidad del primer día de Poch en su regreso a Inglaterra, en lo que será su cuarta etapa en la Premier League, tras sus pasos por el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea. “Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Y sí, deseando empezar a trabajar”, manifestó al canal oficial de la institución.

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El traslado no fue improvisado. Mientras Pochettino aún dirigía a Estados Unidos, tres de sus colaboradores —Jesús Pérez, asistente técnico; Toni Jiménez, entrenador de arqueros; y su hijo Sebastiano Pochettino, especialista en ciencias del deporte— ya habían viajado a Inglaterra para adelantar la preparación. “Ellos están adelante. Después del partido volaron a Manchester y ya están allí con anticipación. Ese era el plan cuando acordamos los términos con el Manchester United y con la selección nacional”, explicó el técnico en conferencia de prensa, según recogió el diario británico The Telegraph. El club dispuso un avión privado para trasladarlo de inmediato una vez concluidas sus obligaciones con el seleccionado de Las Barras y Las Estrellas.

Es el cuarto paso de Mauricio Pochettino por Inglaterra después de Southampton, Chelsea y Tottenham (Créditos: @manutd/@premierleague-Instagram)

Rigor físico y mercado de enero: las primeras señales del nuevo régimen

Una de las primeras medidas que trascendieron antes de la llegada oficial fue la exigencia de presentarse a trabajos de recuperación al día siguiente de cada partido, sin importar el desgaste acumulado. La disposición rompe con el esquema de Michael Carrick, su antecesor, quien solía conceder descanso tras los encuentros más intensos. El antecedente más reciente fue el empate 4-4 ante el Aston Villa, jornada tras la cual el plantel no tuvo que entrenar. Gary Neville, exdefensor del club, ya había cuestionado en Sky Sports que algunos jugadores “caminaran” durante los partidos.

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El cambio de entrenador también activa la planificación para el mercado de enero: según el periodista Fabrizio Romano, la prioridad será desprenderse de futbolistas que no entren en los planes del técnico para liberar masa salarial. Entre los nombres que circulan como posibles salidas está Marcus Rashford, con un valor estimado en alrededor de 40 millones de euros. Se suman las lesiones recurrentes de Luke Shaw y Harry Maguire, y la necesidad de encontrarle un rol más definido a Bruno Fernandes.

El debut llega con Manchester United en zona de descenso

El estreno de Pochettino en el banco no podría ser más exigente: este domingo visitará desde las 13:30 (hora argentina) a Liverpool en Anfield. El derbi inglés llega con el United con apenas 8 puntos en 10 fechas de la Premier League, en zona de descenso, eliminado de la Copa de la Liga y en puestos de playoff en la fase de liga de la Champions League.

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Mauricio Pochettino participa en una rueda de prensa de la federación U.S. Soccer junto al director ejecutivo JT Batson y la presidenta Cindy Parlow Cone. El técnico argentino, situado en el centro de la mesa frente a los micrófonos y los logotipos oficiales de la organización deportiva, se dirige a los medios de comunicación y responde a preguntas.

La decisión de llegar al club tampoco fue sencilla para el técnico: en una conferencia de prensa el pasado viernes se emocionó hasta las lágrimas en su despedida del seleccionado americano: “No hay muchas oportunidades que puedan surgir en tu carrera como la del Manchester United. Por supuesto, cuando esto llega, es difícil rechazar esta posibilidad”.

Pochettino había renovado su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) apenas tres meses antes hasta 2030, aunque aclaró que “nunca pensamos que esto ocurriría tan rápido”. Firmó con el United por dos años y medio, vigente hasta junio de 2029.

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