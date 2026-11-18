María Tettamenti, secretaria de Energía, y Luis Lucero, secretario de Minería, en el Marval Legal Forecast 2027

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De la escasez a la abundancia de dólares. Así podría resumirse, en buena medida, el diagnóstico del Marval Legal Forecast 2027, evento anual en que Marval O’Farrell Mairal, el estudio jurídico más grande de la Argentina (más de 300 abogados y más de cien años de existencia) convoca a actores del Gobierno y del sector privado a auscultar las claves políticas, económicas y jurídicas del próximo año.

En los dos primeros paneles el secretario de Minería, Luis Lucero (ex titular de la práctica minera en Marval) y la secretaria de Energía, María Tettamanti, adelantaron que este año ambos sectores aportarán en conjunto USD 21.000 millones, sumando los cerca de USD 10.000 millones de exportaciones mineras y el superávit de USD 11.000 millones del sector energético, apenas doce años después de que, en 2014, el mismo sector tuviera un déficit de nada menos que USD 8.000 millones.

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Antes, Gustavo Giay, actual chairman de Marval, había señalado que 2027 estará marcado por la contienda electoral. La Argentina tiene enormes recursos y posibilidades pero el potencial no garantiza el desarrollo". La clave, enfatizó Giay, es aprovechar las ventajas de que dispone el país, incluida la capacidad de adaptación de los empresarios y las empresas argentinas, y cortar con la incertidumbre que condiciona las decisiones de inversión “recuperando la confianza en nosotros mismos”.

Lucero dijo que el momento de la minería argentina es “inédito” tanto en cantidad de operaciones, como en volúmenes de inversión, la calidad de los operadores que ya entraron a la Argentina y el interés mundial por el país.

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El funcionario aseguró que antes de que el próximo 8 de julio expire el plazo para presentar proyectos al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) ingresarán al esquema entre cinco y seis nuevos proyectos mineros, seleccionados de los varios más que el gobierno está analizando para ver si cumplen con las condiciones: inversión mínima de USD 200 millones, vehículo “único” de inversión y que se trate de “proyectos nuevos”, no extensión de previos o iniciados antes de la sanción legislativa, incluida en la ley Bases.

Lucero destacó que la gran apuesta a futuro es el cobre.

En los próximos años, señaló Lucero, la Argentina seguirá aumentando el volumen de las exportaciones de litio, pero el valor exportado dependerá del precio internacional, muy volátil. Al respecto, recordó que de un precio de USD 8.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente en 2024, en el pico de este año se llegó un valor de USD 22.000, que luego cayeron a los USD 14.000 actuales.

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En todo caso, el funcionario marcó datos contundentes: en 2025 el sector minero exportó por valor de USD 6.075 millones, marca que ya superó en los primeros diez meses de este año, que cerrará con exportaciones mineras cercanas a los USD 10.000 millones, con el oro como principal producto por valor, pese a que la producción ha venido cayendo. Sin embargo, hay mucho por explorar, explicó Lucero, y apuntó al respecto la reciente operación orientada a reabrir Manantial Espejo, una mina aurífera en Santa Cruz que había cesado operaciones en 2022.

Es cierto que los precios de oro, plata, litio, han estado bajando últimamente, reconoció, pero siguen siendo buenos precios. En el caso del litio, recordó, la Argentina es muy competitiva, pues lo produce a partir de salmueras, a un costo 50% inferior al que se obtiene de roca, como es el caso de Australia, el principal productor y exportador mundial.

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La gran promesa futura, sin embargo, es el cobre. Lucero consideró inédito que en una sola provincia, San Juan, haya en curso tres grandes proyectos cupríferos, (Pachón, Vicuña, Los Azules). Vicuña, señaló, producirá cobre durante cerca de 70 años. Sucede, enfatizó, que la Argentina tiene el activo más importante de todos: la geología. Por eso será uno de los lugares a que el mundo recurrirá para intentar cerrar una brecha de abastecimiento de cobre que hacia 2040 se proyecta en 10 millones de toneladas anuales.

Tettamanti destacó la importancia del superávit energético, que ya superó los USD 11.000 millones en 2026.

Tettamanti, la secretaria de Energía, destacó el acondicionamiento regulatorio que está realizando el Gobierno para que el sector privado avance a la mayor velocidad posible en la explotación de petróleo, gas y electricidad. Gracias a esas medidas, dijo, se logró pasar de un déficit comercial sectorial de USD 8.000 millones en 2014 a un superávit de USD 11.000 millones este año. La clave para los próximos, enfatizó, es que el sector privado siga confiando y que en 2027 la sociedad “acompañe el cambio de modelo, el cambio estructural” que inició el gobierno de Javier Milei.

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Muchos dicen que la clave del crecimiento es el consumo, recordó Tettamanti, pero hoy la Argentina está creciendo gracias a las exportaciones y pasó de producir 500.000 a casi un millón de barriles diarios de petróleo. El consumo, dijo, “es una consecuencia” del crecimiento”. La clave, reiteró, es mantener el rumbo, “que ya no se discuta más la nueva Argentina”.

En otro panel, el experto en política internacional Fabián Calle apuntó una diferencia clave con la Argentina del pasado: ahora sobran dólares, señaló. Y Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, subrayó un cambio cualitativo en la nueva era geopolítica: Argentina pasó de exportar lo que antes se conocían como “productos primarios” y hoy se denominan “bienes estratégicos”, alimentos y los dos de los que hablaron Tettamanti y Lucero: energía y minería.

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