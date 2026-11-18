Un cuadro de Georgia O'Keeffe hallado en el armario de un piso de Manhattan se vendió en una subasta por 4,8 millones de dólares

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Un cuadro de Georgia O’Keeffe que llevaba décadas perdido y que había permanecido escondido en el armario de un piso de Manhattan se vendió el martes en una subasta por 4,8 millones de dólares.

El paisaje de 1930 titulado Near Abiquiu, New Mexico I es probablemente la primera de una serie de tres obras que representan el Pico Lobo, en el norte de Nuevo México, según la casa de subastas Christie’s. Su existencia se conocía gracias a una fotografía de 1931, pero su paradero se había mantenido en secreto hasta hace poco.

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El paisaje titulado 'Near Abiquiu, New Mexico I' data de 1930 y retrata el pico Lobo en el norte de Nuevo México

Una mujer de Manhattan de unos 90 años le comentó con total naturalidad a su sobrina un día de 2022: “Ah, por cierto, hay un cuadro de Georgia O’Keeffe en el armario”. Su familia cree que recibió el cuadro como regalo de graduación de su madre, quien lo había comprado en 1963 en una galería de Nueva York por 3.800 dólares.

La mujer, que falleció recientemente, lo tuvo expuesto en su piso del East Village durante muchos años, hasta mediados de los años 80, cuando se dio cuenta de que un invitado lo estaba mirando con demasiado interés. A partir de entonces, lo guardó en su armario, bien escondido tras abrigos y cajas.

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Cuando la familia finalmente lo sacó del armario este año, descubrieron que tiene todas las características propias de la obra de O’Keeffe, incluida su firma en el reverso: una estrella con sus iniciales garabateadas en el centro.

El óleo, de 10 x 24 pulgadas (25,4 x 61 centímetros), forma parte de las primeras “cartas de amor” de O’Keeffe a Nuevo México, donde se estableció y vivió durante décadas. No se reveló la identidad del adjudicatario; se vendió por 4.878.000 dólares.

La artista Georgia O'Keeffe fijó su residencia y estudio en Abiquiu, además de habitar una propiedad de verano en Ghost Ranch

Conocida como la “madre del modernismo estadounidense”, O’Keeffe tenía su casa y su estudio en Abiquiu, así como una residencia de verano cercana, enclavada entre los acantilados de roca roja de Ghost Ranch. Falleció en 1986 a los 98 años y es especialmente conocida por sus pinturas de flores y paisajes del suroeste estadounidense.

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La segunda obra de la colección Near Abiquiu, New Mexico se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y la otra formó parte, durante muchos años, de la colección de la familia Rockefeller.

Fuente: AP.

Fotos: AP Photo/ Joseph B. Frederick; AP Photo/ File.