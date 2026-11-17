El libro del día: "Asesinato en el París del 68", de Edward Chisholm

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Cuando la estrella de cine Alain Delon murió a los 88 años, en 2024, el presidente Emmanuel Macron lo elogió como “un monumento francés”. Para el voluble actor, que alcanzó la fama por primera vez al interpretar al protagonista camaleónico de “A pleno sol”, la adaptación de 1960 de El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, una comparación más apropiada podría ser la de una esfinge, antes que alguna versión masculina de la noble Marianne.

Durante su apogeo en la década de 1960, Delon era tan conocido por su belleza arrebatadora como por su frialdad inescrutable, casi viperina. Esa combinación de atracción y peligro lo convirtió en la elección ideal para interpretar a asesinos, sicarios y playboys bronceados. También consolidó su reputación como un ícono de la decadente Nueva Ola francesa.

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El público más joven, seducido por la apariencia y el estilo de Delon, quizá desconozca otra faceta por la que el actor fue célebre: su implicación en un asesinato real cuyas repercusiones fueron tan explosivas que amenazaron a sectores poderosos del cine francés, el hampa parisina e incluso la presidencia de Francia.

El absorbente y perturbadoramente entretenido Asesinato en el París del 68, de Edward Chisholm, aborda este escabroso misterio criminal con una despreocupación juvenil poco habitual en el solemne género del true crime. El primer libro del escritor británico, Un camarero en París, relataba sus años de lucha por ganarse la vida en restaurantes y revelaba su talento para retratar los bajos fondos de una Ciudad de la Luz demasiado pulida. Chisholm aprovecha esa habilidad para perforar la imagen de la irresistible estrella de cine, a quien alguna vez llamaron “el hombre más bello del mundo”.

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Alain Delon falleció a los 88 años, en 2024

El libro comienza en octubre de 1968, con el hallazgo de un cadáver envuelto en plástico a un costado de una carretera en las afueras de París. La víctima es identificada como Stevan Markovic, un yugoslavo de 31 años con antecedentes penales, cuya última dirección registrada había sido, precisamente, la mansión de Delon en la Rive Droite.

Resulta que Markovic era más que un simple conocido: era la sombra de Delon, su guardaespaldas, lacayo y, en los rodajes, su frecuente doublure, o doble. En el momento del asesinato, Delon filmaba el thriller bañado por el sol “La piscina”, de Jacques Deray, en Saint-Tropez, lo que le proporcionaba una coartada sólida. Pero pronto el hermano de Markovic apareció con una carta escrita por la víctima, en la que decía que, si le sucedía algo, había que “hablar con Alain Delon, el único responsable al 10.000 por ciento”.

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La Policía reunió posibles motivos que explicarían por qué el famoso actor pudo haber querido matar a su doble. ¿Delon estaba celoso por el romance de Markovic con su esposa, la actriz y modelo Nathalie Delon? ¿Markovic, cuya relación con su empleador era tempestuosa, intentaba chantajear al actor con fotografías secretas tomadas durante orgías de la alta sociedad, en las que también pudo haber aparecido la primera dama de Francia? ¿O el asesinato buscaba ocultar una relación más íntima entre ambos hombres?

Chisholm logra insuflar nueva vida a un caso de asesinato sin resolver de 60 años de antigüedad. Escribe en primera persona, a menudo con frases cortas y entrecortadas, como un narrador de novela negra. (“Delon tenía ese efecto, en los hombres y en las mujeres. Una belleza que desequilibraba a la gente. Que la llevaba a hacer cosas”). Destaca especialmente en las descripciones evocadoras; por ejemplo, imagina la sede policial como “seis pisos de papeleo, suelos de parqué y humo de cigarrillo”. Sus propias investigaciones y sus certeras observaciones aportan a la narración un pulso actual.

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El actor francés Alain Delon camina desde el set de su película "Los sicilianos" durante un breve descanso en el rodaje en el centro de Roma, el 27 de marzo de 1969(AP Foto/Jim Pringle, Archivo)

Pero el brillo electrizante de Asesinato en el París del 68 no se limita al enigma de una historia criminal protagonizada por una celebridad. Chisholm emplea el asesinato como punto de partida para retratar la sociedad francesa, en plena transformación durante la década de 1960, cuando pasó del estoicismo de posguerra de De Gaulle a una era moderna hedonista y materialista.

El relato salta del dormitorio del primer ministro y su esposa a las protestas estudiantiles en la Sorbona; de los rodajes en la Riviera a los antros delictivos de la célebre mafia francesa, Le Milieu. Por encima de todo, ofrece un panorama vívido de París, que, según señala Chisholm, en ese momento tenía “más salas de cine que cualquier otra ciudad del mundo”.

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En el centro del libro está la biografía de doble hélice de dos hombres muy parecidos: ambos marginados, de edades similares, que dejan atrás infancias difíciles y se abren paso hasta las luces de París. Uno se convierte en un dios. El otro es golpeado, recibe un disparo y termina abandonado en una zanja.

En la sombría crónica de Chisholm, no se tarda en sentir repulsión por la crueldad y el rencor de Delon, al mismo tiempo que crece la empatía por el desesperado y equivocado Markovic.

Al principio, la Policía compara a ambos hombres. “Uno interpreta a delincuentes. El otro, según sus antecedentes, lo es”, escribe Chisholm.

Al final del libro, esa distinción deja de parecer tan clara.

Fuente: The New York Times