El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a disparos el 16 de noviembre de 2026, mientras transitaba por Santo Domingo de Heredia.

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El asesinato del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido este lunes 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia, provocó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que exigieron a las autoridades esclarecer el homicidio y determinar si estuvo relacionado con las denuncias públicas que realizaba el comunicador.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) manifestaron su indignación por el crimen y advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de hechos pueden tener para el ejercicio periodístico y la democracia.

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Rodríguez fue atacado a disparos mientras se desplazaba en un vehículo por las cercanías de la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia. El comunicador era conocido por sus publicaciones en redes sociales, donde realizaba cuestionamientos contra figuras públicas y denunciaba presuntos vínculos con organizaciones relacionadas con el narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han establecido públicamente quiénes ordenaron el asesinato ni cuáles fueron sus motivaciones.

IPLEX pide investigar posibles vínculos con sus denuncias

En un comunicado, el IPLEX solicitó una investigación “pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva”, que permita identificar tanto a los responsables materiales como a quienes eventualmente hayan ordenado o financiado el homicidio.

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La organización consideró indispensable examinar las publicaciones del periodista, sus denuncias y las posibles amenazas que hubiera recibido antes de su muerte.

“No corresponde anticipar conclusiones sobre el móvil del crimen, pero tampoco ignorar el contexto en el que ocurre”, señaló el instituto.

El organismo también advirtió sobre el deterioro del ambiente para el ejercicio del periodismo en Costa Rica y los riesgos derivados de los discursos que desacreditan a comunicadores y medios de comunicación.

Según el IPLEX, cuando desde posiciones de poder se deslegitima sistemáticamente el trabajo periodístico, puede generarse un entorno en el que las agresiones contra quienes informan lleguen a normalizarse.

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“Criticar al poder no convierte a un periodista en enemigo. Investigar al poder no es una amenaza para la democracia”, manifestó la organización.

Antes de su muerte, Camilo Rodríguez afirmó haber recibido amenazas y aseguró que envió respaldos de sus denuncias a contactos en el extranjero.

Colper advierte sobre el impacto para la democracia

Por su parte, el Colper describió a Rodríguez como una “voz disidente” que denunciaba constantemente, mediante videos publicados en sus redes sociales, el crecimiento del crimen organizado en Costa Rica.

El colegio profesional exigió que el homicidio sea investigado con la mayor prioridad y que las autoridades brinden respuestas claras sobre las circunstancias en que ocurrió.

“Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia”, expresó la institución.

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El Colper también alertó sobre las dificultades que enfrenta el periodismo costarricense y señaló que silenciar a quienes ejercen profesionalmente esta actividad afecta el derecho de toda la ciudadanía a recibir información.

Para la organización, la violencia contra comunicadores representa una amenaza que trasciende al gremio y alcanza directamente al sistema democrático.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) describió a Rodríguez como una “voz disidente” que denunciaba públicamente el crecimiento del narcotráfico.

Diputados condenan el asesinato y advierten sobre amenazas a la libertad de expresión

El asesinato de Camilo Rodríguez también provocó fuertes reacciones en la Asamblea Legislativa, donde diputados de distintas agrupaciones políticas exigieron esclarecer el crimen y cuestionaron el deterioro de la seguridad en Costa Rica. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, afirmó que “la inseguridad en este país se salió de control”, mientras que la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó el homicidio como “una muestra alarmante del nivel de inseguridad que estamos viviendo”. Ambos expresaron especial preocupación por tratarse de un comunicador que realizaba denuncias públicas sobre corrupción, narcotráfico y figuras políticas.

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Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pidió investigar no solamente a los responsables materiales del ataque, sino también a quienes pudieron haber ordenado el asesinato. “A Camilo Rodríguez lo asesinan por ejercer el periodismo y eso pasa en las dictaduras y en los narcoestados”, afirmó el legislador.

Como parte de las reacciones, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad de los 47 diputados presentes una moción para rendir homenaje al periodista con un minuto de silencio y solicitar una investigación que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables.