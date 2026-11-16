El Directorio del organismo eligió a Eduardo Costantini como ganador del Gran Premio FNA

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El Fondo Nacional de las Artes (FNA) definió a los ganadores de una nueva edición del Gran Premio FNA y los Premios Trayectoria, que distinguen trayectorias artísticas en diez disciplinas. La ceremonia se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 16:30, y los periodistas que quieran asistir deben inscribirse de manera previa a través de prensa@fnartes.gob.ar.

Diez disciplinas, diez nombres propios

El Directorio del organismo eligió para el Gran Premio a Eduardo Costantini. Los Premios Trayectoria quedaron repartidos entre Amalia Amoedo, en Gestión Cultural; Daniel Burman, en Artes Audiovisuales; Jorge Consiglio, en Letras; Leo Vinci, en Artes Visuales; Raúl Lavié, en Música; Ángel Navarro, en Patrimonio; Edilberta Puca, en Artesanías; Arturo Puig, en Teatro; el Estudio Hampton-Rivoira, en Arquitectura, y Susana Tambutti, en Danza.

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Ama Amoedo, Premio Trayectoria

La selección estuvo a cargo del Directorio del FNA, conformado por su presidente, Tulio Andreussi Guzmán, y por María Silvia Corcuera (Artes Visuales), Juan Antonio Lázara (Patrimonio), Marcelo Nougués (Arquitectura), Miguel Pereira (Artes Audiovisuales), Mauricio Wainrot (Artes Escénicas y Danza), Guillermo Scarabino (Música), Patricio Zunini (Letras), Cristian Mac Entyre (Artes Visuales), Gastón Pulero, en representación de la Secretaría de Cultura de la Nación, y Marcelo Eugenio Griffi, en representación del Banco Central de la República Argentina.

El Gran Premio FNA, el máximo galardón del organismo, se otorgó por primera vez en 1963 a Jorge Luis Borges en la categoría Letras. Desde entonces pasaron por la distinción Emilio Pettoruti, Armando Discépolo, Tita Merello, Quinquela Martín, el Cuchi Leguizamón, Griselda Gambaro, Ricardo Piglia, María Elena Walsh, Enrique Cadícamo, Silvina Ocampo, Marco Denevi, León Gieco, Mauricio Kartún, Susana Rinaldi, León Ferrari, Eduardo Falú, Angélica Gorodischer, Daniel Barenboim, Orly Benzacar, Julio Le Parc y Tomás Lipán, entre otros.

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Los Premios Trayectoria distinguieron a figuras como Daniel Burman (foto), Raúl Lavié, Susana Tambutti y Arturo Puig en diez disciplinas.

Los Premios a la Trayectoria Artística se sumaron en 1992 para cubrir otras disciplinas. Entre quienes los recibieron en ediciones anteriores figuran Agustín Alezzo, Sara Facio, Julio Bocca, Mercedes Sosa, Kenneth Kemble, Marta Minujín, María Teresa Andruetto, Hilda Bernard, Charly García, Gyula Kosice, Roberto Cossa, Jairo, Marcelo Birmajer, Pedro Ignacio Calderón y Helena Tritek.

Andreussi Guzmán situó la edición 2026 dentro de ese recorrido. “Los Premios a la Trayectoria, que el Fondo entrega desde 1963, y el Gran Premio, que se incorporó en 1992, forman parte de una historia que reúne a grandes referentes de la cultura argentina”, dijo el presidente del FNA, y precisó un detalle sobre el objeto que reciben los distinguidos: “Por segundo año consecutivo, entregamos a cada uno de los premiados una medalla realizada junto con el Banco Central de la República Argentina”. La medalla, de hecho, se estrenó en la edición 2025, según había informado el propio FNA en ese momento.

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Arturo Puig

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, se refirió a los diez nombres elegidos en esta edición. “Los distinguidos de esta edición representan esa diversidad y una parte fundamental de nuestra historia cultural”, afirmó el funcionario, sin precisar criterios adicionales sobre la selección.

Las categorías de esta entrega —letras, música, arquitectura, artesanías, artes visuales, danza, teatro, artes audiovisuales, patrimonio y gestión cultural— coinciden con las que el FNA distingue cada año desde la creación de los Premios Trayectoria.

Fotos: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni, archivo.