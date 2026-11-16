Cultura

Glenn Close y Ridley Scott recibieron el Oscar honorífico por sus trayectorias

La decimoséptima gala de los Premios de los Gobernadores congregó en Hollywood a figuras del cine y la televisión, donde la intérprete recibió una ovación y el realizador agradeció mediante un video

La actriz Glenn Close acumuló ocho nominaciones al Oscar en cinco décadas de carrera antes de obtener este reconocimiento
La actriz Glenn Close acumuló ocho nominaciones al Oscar en cinco décadas de carrera antes de obtener este reconocimiento
Guardar

La actriz Glenn Close y el director Ridley Scott recibieron sendos Premios de la Academia por sus trayectorias en una fastuosa gala que reunió en Hollywood a decenas de estrellas del cine y la televisión.

Close, con cinco décadas de carrera y ocho nominaciones por sus roles secundarios y protagónicos en cintas como Atracción Fatal (1987), nunca había ganado un Oscar, al igual que Scott, cuyas taquilleras películas han conquistado nueve estatuillas.

PUBLICIDAD

Este reconocimiento, otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconoce a los más veteranos de la industria por sus carreras.

John Malkovich, quien suena como uno de los favoritos a conquistar una nominación al Oscar por su papel en Caballo Salvaje Nueve, presentó a Close, a quien describió como “una amiga y una estimada colega”.

“Ella es una verdadera maestra”, prosiguió el actor que actuó con Close en Relaciones peligrosas (1988). “Glenn no tiene miedo de explorar, y amo eso de ella”.

La actriz de 79 años, que dedicó el reconocimiento a su hija, recibió una ovación de pie.

“Nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque a veces pensé que tenía posibilidades”, dijo Close, nominada por primera vez gracias a El mundo según Garp (1982).

PUBLICIDAD

“Siempre sentí que el gran honor era estar en la sala”, acotó.

El Oscar para Ridley Scott, nominado tres veces a mejor director, quedó a cargo de Matt Damon, quien actuó bajo su mando en Misión Rescate (2015).

“Ya es hora de que lo veamos con un Premio de la Academia en su mano”, dijo.

El cineasta de 88 años, quien firmó clásicos de ciencia ficción como Alien, el octavo pasajero (1979) y Blade Runner (1982), no acudió al evento celebrado en el Salón Ray Dolby, en el corazón de Hollywood, pero agradeció en un video grabado.

La 17.ª edición de los Oscar honoríficos, conocidos como los Premios de los Gobernadores, homenajeó también al legendario animador Floyd Norman, quien comenzó su carrera en 1956 en Walt Disney Animation Studios, siendo el primer animador negro del estudio.

“A veces incluso las películas tienen finales felices”, dijo el animador de 91 años, que contribuyó con decenas de títulos entre los que se cuentan clásicos como Mary Poppins y El libro de la selva.

“En esta noche especial, aquí está mi final feliz”, concluyó ante una emocionada platea que contaba con los protagonistas de algunas de las películas más comentadas del año.

Alucinante

El cineasta Ridley Scott agradeció el galardón mediante un video grabado luego del discurso del actor Matt Damon
El cineasta Ridley Scott agradeció el galardón mediante un video grabado luego del discurso del actor Matt Damon

Los Premios de los Gobernadores suelen reunir a los aspirantes a una nominación en la temporada de premios que arranca en enero con los Globos de Oro y culmina en marzo con los Oscar.

Este domingo en Hollywood se dieron cita figuras como Andrew Scott (Elsinore), Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron y Christopher Nolan (La odisea), Curry Barker e Inde Navarrete (Obsesión), y Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton y Seth Rogen (La invitación).

Para primerizos como Barker, codearse con los grandes del cine fue una experiencia “alucinante”.

El joven director contó a AFP que hace un año encontró a Quentin Tarantino en un café y sintió que estaba a la altura para hablarle.

“Ahora, en un evento como este, siento que probablemente todos han visto mi película y probablemente quieren hablarme (...) Aquí está Christopher Nolan y pienso ‘espera, yo de hecho puedo saludarlo’ ¡Es muy loco!”, comentó.

Para Guitarricadelafuente, el joven actor e intérprete de la banda sonora de la épica española La Bola Negra, la noche fue “muy divertida”.

“Está muy bueno estar aquí”, comentó a AFP.

La Academia también le dio el premio Irving G. Thalberg, que reconoce el trabajo de los productores, a Pamela Koffler y Christine Vachon, cofundadoras de la compañía de cine independiente Killer Films detrás de películas como la nominada al Oscar Vidas Pasadas (2023).

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Mario Anzuoni.

Temas Relacionados

Ridley ScottGlenn ClosePremio OscarAcademia de Cine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me han tachado de enemigo del pueblo“: el director de ”Minotaur”, la película sobre la indiferencia rusa ante la guerra en Ucrania

Andrey Zvyagintsev sitúa su nuevo filme en una pequeña ciudad, donde un empresario debe elegir a catorce empleados para enviarlos al frente mientras investiga la infidelidad de su esposa. “No conozco a una persona en Rusia que crea que su voto cuenta”, dice

“Me han tachado de enemigo del pueblo“: el director de ”Minotaur”, la película sobre la indiferencia rusa ante la guerra en Ucrania

Utopía, la fiesta del libro y las ideas con que la revista Sudestada celebra sus 25 años

Se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Club Social 911, con charlas sobre política, cultura y derechos humanos, además de un festival de poesía

Utopía, la fiesta del libro y las ideas con que la revista Sudestada celebra sus 25 años

Por qué la editorial que publica a Vargas Llosa rechazó una gran biografía sobre él (y ahora la editará su rival)

Penguin Random House canceló la publicación de la obra en la que Gerald Martin trabajó 13 años y que, en algunos aspectos, es muy crítica con el Nobel, pero el biógrafo también enfrenta cuestionamientos sobre la asimetría de su mirada política

Por qué la editorial que publica a Vargas Llosa rechazó una gran biografía sobre él (y ahora la editará su rival)

La familia Blaquier defiende la propiedad legítima del cuadro de van Gogh y ofrece dialogar con los reclamantes

Tras el pedido de impugnación de la venta de la pintura del genio neerlandés, los dueños argentinos afirman que compraron la obra de buena fe hace más de medio siglo, que fue exhibida públicamente y que no recibieron planteos durante las décadas de tenencia

La familia Blaquier defiende la propiedad legítima del cuadro de van Gogh y ofrece dialogar con los reclamantes

Sergio Ramírez asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE y defendió el español, un idioma "común" capaz de "borrar fronteras"

El escritor nicaragüense, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega, fue incorporado a la Real Academia Española en reemplazo del Nobel peruano

Sergio Ramírez asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE y defendió el español, un idioma "común" capaz de "borrar fronteras"

DEPORTES

Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

Los escandalosos dardos de la madre de Cristiano Ronaldo contra la selección de Portugal y los jugadores: la reacción del técnico

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

TELESHOW

Moria Casán mostró en vivo un mensaje privado que recibió de la China Suárez: “Lo tengo acá”

Moria Casán mostró en vivo un mensaje privado que recibió de la China Suárez: “Lo tengo acá”

Alejandro Ros, el diseñador de tapas icónicas de Soda Stereo y Fito Páez, explicó cómo convierte el arte en imágenes

Bots y presunto hostigamiento: Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “violencia digital” con una fuerte denuncia

Después de la internación, Carmen Barbieri vuelve al trabajo en la televisión: “Estuve bastante brava”

Campeona de “bikini fitness” y amante de la música: quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

INFOBAE AMÉRICA

Préstamos, intimidación y homicidios: las sospechas detrás de dos crímenes en Nicaragua

Préstamos, intimidación y homicidios: las sospechas detrás de dos crímenes en Nicaragua

El nuevo rol de Costa Rica como centro logístico de droga

“Octubre duplicó los proyectos de 2025”: OPAMSS reporta repunte constructor en El Salvador

¿Cómo ha afectado la sequía a los cultivos, el agua y los precios de alimentos en El Salvador?

Estados Unidos prohíbe el ingreso de su personal a Zacapa e Izabal en Guatemala y recomienda sus ciudadanos evitar viajes