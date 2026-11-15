El Museo Malvinas inauguró un mural con la imagen del primer izamiento de la bandera argentina en las islas, en abril de 1982

El fotógrafo Rafael Wollmann y Esteban Vilgré Lamadrid, director del Museo Malvinas, descubrieron el mural realizado con la histórica foto del izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, el 3 de abril de 1982

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El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur fue el escenario, este sábado, de la inauguración de un mural cerámico de 4 metros de ancho por 2,5 de alto con la fotografía del primer izamiento de la bandera argentina en la Casa del Gobernador de las Islas Malvinas, tomada el 2 de abril de 1982 por el fotoperiodista Rafael Wollmann. El acto se realizó en el marco de la 22ª edición de la Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de Mario Montoto, presidente de la Fundación Taeda; Sebastian Amerio, Procurador del Tesoro de la Nación; el obispo castrense Monseñor Santiago Olivera; Gustavo Gorriz, director de la revista DEF; Federico Dolfjis, de Fundación Taeda; el fotógrafo Rafael Wollman, autor de la conmovedora imagen; y veteranos de Malvinas.

“El Museo Malvinas necesitaba, y esa era nuestra intención, tener el testimonio de la bandera del 2 de abril en la casa del gobernador de las Islas Malvinas, que flameó por primera vez después de 149 años, así como recordamos la última vez que se izó, con el gaucho Rivero, hace ya más de 150 años. Para nosotros es un orgullo y una alegría poder tener ese mural, para que el público que viene al museo salga orgulloso de ser argentino y de esa acción heroica que fue el 2 de abril y la recuperación de las islas. Es un verdadero honor que el público pueda entrar y ver nuestra bandera flamear en el mástil de las islas por primera vez después de muchos años”, expresó Esteban Vilgre Lamadrid, director del Museo Malvinas.

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La obra fue donada por la Fundación TAEDA al museo, donde quedará de manera permanente. A diferencia de una reproducción fotográfica convencional, el mural fue producido mediante un procedimiento cerámico que permite su fijación definitiva sobre el soporte, una técnica que garantiza su preservación a largo plazo dentro del espacio del museo, que funciona en el predio de la ex ESMA con entrada independiente.

Mario Montoto, presidente de la Fundación Taeda; Sebastian Amerio, Procurador del Tesoro de la Nación; el fotógrafo Rafael Wollman; Esteban Milgre Lamadrid, director del Museo Malvinas y Gustavo Gorriz, director de la revista DEF, presentes en el acto de inauguración del mural con la histórica foto

La donación se inscribe en el trabajo sostenido que la Fundación TAEDA lleva adelante en torno a la memoria del conflicto del Atlántico Sur. La institución cuenta con cinco libros publicados sobre la temática y una exhibición itinerante. Su presidente, Mario Montoto, estuvo presente en el acto junto a representantes del museo y ex combatientes. Entre las publicaciones de la Fundación figura el libro Malvinas, cuatro viajes, de Rafael Wollmann, que reúne el registro visual de sus cuatro visitas a las islas entre 1982 y 2022. El fotógrafo viajó por primera vez en 1982, y regresó en 1992 —cuando la entrada para los argentinos estaba prohibida y recorrió el país para retratar a ex combatientes—, y luego en 2002 y en 2012.

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La obra inaugurada en el Museo Malvinas no fue la primera versión del mural en cerámica basado en esta icónica fotografía de Wollmann. El 2 de abril de 2025, una reproducción del mismo trabajo —en un tamaño diferente— fue instalada de forma permanente en la plaza principal del partido de San Miguel, en el conurbano bonaerense, en el marco de los actos por el aniversario del desembarco argentino en las islas.

La historia de Rafael Wollmann en Malvinas

Rafael Wollmann tenía 24 años recién cumplidos cuando el 2 de abril de 1982 tomó algunas de las imágenes más difundidas del conflicto. Su presencia en las islas ese día no respondía a ningún encargo bélico: había viajado el 23 de marzo —su cumpleaños— para realizar una nota geográfica sobre la vida en el archipiélago, encargada por la agencia Imagen Latinoamericana (ILA), que acababa de fundar junto a tres colegas tras ser despedidos de la Editorial Atlántida.

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“Preguntamos a conocidos y familiares si sabían algo de las islas. Nadie conocía nada. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un gran reportaje sobre las islas?”, recordó Wollmann. Tenía previsto regresar al continente el 30 de marzo, pero decidió quedarse una semana más. Una serie de circunstancias —entre ellas, no poder embarcar en un velero hacia las Georgias del Sur por el mal tiempo— lo mantuvo en Puerto Stanley la noche del 1° de abril.

Rafael Wollman, autor de la histórica foto que ahora quedó inmortalizada en el Museo Malvinas

Esa noche, una transmisión radial del gobernador británico Rex Hunt alertó sobre una inminente operación militar argentina. Wollmann la pasó en vela en la casa del chofer del gobernador, donde estaba alojado, escuchando disparos y explosiones que alternaban voces en inglés y en castellano. Al amanecer del 2 de abril, se asomó por una ventana y fotografió al vicecomodoro Héctor Gilobert avanzando con una bandera blanca hacia la residencia de Hunt para exigirle la rendición.

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En ese instante, una bala rompió uno de los vidrios de la ventana desde la que fotografiaba. Su vida no terminó ahí por cuestión de centímetros. Luego salió a la calle con una campera verde similar a la militar y registró la escena que lo haría conocido en todo el mundo: los Royal Marines con los brazos en alto, entregando sus armas en el jardín de la casa del gobernador, ya como prisioneros de guerra.

“Era un momento de muchísima tensión donde salían marines de detrás de arbustos, muros, casas y se entregaban con las manos en alto aún con sus armas. Esta foto la tomé caminando hacia atrás, con una Nikon F2 y lente de 85 mm f:2 y fue muy fuerte para la opinión pública mundial y en especial para los británicos”, declaró el fotógrafo en su testimonio al museo.

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El obispo castrense Monseñor Santiago Olivera bendijo el mural que pasa a integrar el patrimonio del Museo Malvinas

Fotos históricas de Rafael Wollmann

El 3 de abril, Wollmann se coló en un avión de la Fuerza Aérea que regresaba al continente, con los rollos sin revelar guardados entre su equipaje. Al aterrizar en Comodoro Rivadavia, todas las agencias internacionales pujaron por las imágenes aun sin haberlas visto. El material fue revelado en Buenos Aires y enviado a la agencia francesa Gamma Presse Images, que lo distribuyó en 50 países.

Lou Armour, el Royal Marine que aparece en la foto de la rendición —y que años después participaría junto a ex combatientes argentinos en la obra de teatro Campo minado— le confió al fotógrafo que esa imagen había tenido consecuencias directas: “Por culpa de esa fotografía, los ingleses reaccionaron y mandaron la flota”, según relató Wollmann a la emisora Cadena 3. El Museo de Houston, en Estados Unidos, incluyó la imagen entre las 25 fotografías más importantes de la historia universal de la guerra, en una muestra con más de 400 imágenes.

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La fotografía del izamiento de la bandera que se inauguró como mural en el Museo Malvinas corresponde a otro instante de ese mismo día: cerca del mediodía del 2 de abril de 1982, una vez consumada la rendición británica, las tropas argentinas izaron por primera vez el pabellón nacional en el mástil frente a la Casa del Gobernador, poniendo fin a 149 años de administración británica sobre las islas.

[Fotos: RS Fotos]