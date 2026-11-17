Otros tiempos. Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

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El juicio contra Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, se reanudará este martes 17 de noviembre con la declaración de la cantante, prevista para las 9 de la mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11. La información fue confirmada a Infobae por Yamil Castro Bianchi, abogado de la artista, quien declarará como testigo, aunque no se constituyó como querellante en la causa. El debate comenzó el 3 de noviembre.

García Gómez, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, no declaró sobre las acusaciones durante la primera audiencia y se remitió a sus descargos anteriores, en los que negó los hechos. Según confiaron fuentes del caso a este medio, el acusado podría enfrentar una pena en expectativa máxima de 28 años de cárcel.

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La causa llegó a juicio pese a que Lourdes manifestó en distintas oportunidades que no quería denunciar a su ex, entre otras razones, “para no perjudicarlo”, según consignó la fiscalía en la elevación a juicio.

Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal consideró necesario continuar la investigación de oficio por razones de seguridad e interés público.

Leandro García Gómez se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza

Qué es el “entrampamiento vincular”

Uno de los conceptos centrales del requerimiento fiscal es el de “entrampamiento vincular”, utilizado para describir la dependencia emocional, el control y la manipulación que, según la acusación, atravesaron la relación entre Fernández y García Gómez.

Para comprender esta dinámica, Infobae consultó a Daniela Gasparini, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en género, violencia y trata de personas.

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“Cuando una mujer vive violencia de manera sostenida, lo primero que se rompe es la posibilidad de nombrarla. La violencia se naturaliza: se vuelve parte de lo cotidiano y se confunde con el amor, los celos o el ‘carácter’ del otro”, explicó.

Según señaló Gasparini, la manipulación emocional y el aislamiento del entorno pueden debilitar la autonomía de una mujer y dificultar que reconozca la violencia que atraviesa. A esto se suman el vínculo afectivo con el agresor y la expectativa de que cambie su comportamiento, factores que pueden dificultar que logre alejarse de la relación.

Lourdes Fernández en el escenario junto al resto de las "Bandana": Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha

Esta problemática aparece reflejada en el requerimiento de elevación a juicio, que incorpora una entrevista realizada a Fernández por profesionales de la Línea 137 después de la detención de su ex, el 23 de octubre de 2025. En aquella oportunidad, la cantante reconoció episodios anteriores de violencia, pero negó estar siendo agredida en ese momento.

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“Para mí, mi única familia es él. Él me niega con sus hijas y con su familia, pero igual lo quiero mucho y quiero estar con él”, expresó.

Los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) advirtieron indicios de “una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”.

También describieron un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada” y calificaron la situación como de riesgo alto.

El 23 de octubre de 2025 Leandro García Gómez fue detenido (Foto/Sebastián Alonso)

“No me siento víctima, me siento responsable”

En noviembre de 2025, durante una entrevista televisiva, Lourdes expresó entre lágrimas: “No me siento víctima, me siento responsable”.

Consultada sobre este tipo de manifestaciones, Gasparini explicó que la culpa es una emoción frecuente entre las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

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La psicóloga señaló que, en relaciones asimétricas, la manipulación puede llevar a una mujer a atribuirse responsabilidad por las agresiones que recibe. Así, puede interpretar lo ocurrido como un vínculo tóxico entre dos personas y no como una relación en la que una ejerce violencia sobre la otra.

“No es raro que justifique al agresor, que se sienta culpable o que se retracte, porque el vínculo violento la fue convenciendo de que ella provocó lo que le pasó”, sostuvo.

“No me siento víctima, me siento responsable”, dijo la cantante

La profesional también se refirió a las consecuencias que puede tener la violencia sostenida sobre el relato de una víctima.

“Para poder sobrevivir a lo insoportable, el psiquismo se defiende con la disociación, que es una forma de desconectarse de lo que está pasando, de anestesiar el dolor y fragmentar el recuerdo”, explicó.

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Según Gasparini, estos mecanismos pueden repercutir en los testimonios judiciales. “Cuando llega a la Justicia, muchas veces su relato aparece desordenado, con lagunas o contradicciones. No es que mienta: así funciona la psiquis atravesada por el trauma”, afirmó.

La especialista advirtió que atravesar una denuncia puede resultar emocionalmente difícil, incluso cuando una mujer reconoce la necesidad de acudir a la Justicia. A esto pueden sumarse el temor a la exposición y la preocupación por las consecuencias que el proceso podría tener para alguien con quien mantuvo un vínculo afectivo.

“La Justicia debe escucharla sin revictimizarla, entender estos efectos como consecuencias de la violencia y no como falta de credibilidad, y garantizarle un acceso a la Justicia que esté a la altura de lo que vivió”, concluyó.

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Lourdes declarará este martes como testigo en el juicio contra su ex novio por violencia de género

¿De qué se acusa al ex de Lourdes?

La fiscalía atribuye a García Gómez siete delitos vinculados con distintos episodios de violencia y amenazas ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025: dos hechos de lesiones leves agravadas, dos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres de amenazas coactivas.

En marzo de 2024, García Gómez habría amenazado a una amiga de Lourdes para impedir que interviniera en la relación. Entre los mensajes atribuidos al acusado figura: “Gorda, te voy a volar la cabeza”.

El 19 de enero de 2025 García Gómez agredió a Fernández tras revisar su teléfono durante una discusión por celos. Según la fiscalía, la tomó del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, un brazo y el cuello. Luego le habría dicho: “Sos una gorda puta”.

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Entre el 1° y el 2 de octubre, la acusación sostiene que volvió a golpearla, le dio patadas en las costillas y la dejó encerrada en su departamento, sin llaves ni cargador de teléfono. Por este episodio le atribuyen lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad.

También se le atribuyen otros dos hechos de amenazas coactivas contra una mujer cercana a Fernández, ocurridos el 6 y el 17 de octubre de 2025.

Finalmente, la fiscalía sostiene que entre el 17 y el 23 de octubre la cantante permaneció privada de su libertad mediante intimidación y coacción. Aunque Lourdes negó haber estado retenida, la acusación se apoyó en otros testimonios e informes profesionales.

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García Gómez rechazó las imputaciones y sostuvo que las lesiones de octubre se produjeron por una caída de la cantante. En su declaración indagatoria, describió el vínculo como una “relación de idas y vueltas”, aseguró que ambos estaban enamorados e intentaban recomponer la pareja. También afirmó que Lourdes se quedaba ocasionalmente en su departamento, pero que no convivían.

En la primera jornada del debate, García Gómez no declaró y se remitió a sus descargos anteriores en los que negó los hechos

El antecedente en el que la cantante sí fue querellante

El requerimiento también reconstruye una causa anterior por un episodio ocurrido el 24 de noviembre de 2022. En aquella oportunidad, Fernández denunció a García Gómez, se constituyó como querellante y adhirió a la acusación fiscal.

Sin embargo, posteriormente la querella y la defensa presentaron un acuerdo para finalizar el proceso. Lourdes manifestó que no quería continuar con el juicio por las consecuencias que una eventual condena podía tener sobre el acusado.

El 4 de junio de 2024, la fiscalía desistió de la acción penal y García Gómez fue sobreseído en aquella causa.

En el expediente actual, la fiscal Silvana Russi interpretó la reticencia de Fernández a denunciar dentro del contexto de violencia investigado y consideró necesario continuar la investigación de oficio, conforme al artículo 72 del Código Penal.

Será ahora el tribunal el encargado de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado.