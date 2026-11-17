A member of the ''Vivre Ensemble'' (''Lve Together'') gang shows off his rifle in Port-au-Prince, the capital of Haiti, in the neighborhoods of La Saline and Bel Air, territories controlled by the “Vivre Ensemble” (''Live Together'') gang, where families continue to live. Regular clashes with law enforcement cause significant damage and casualties: in 2025, 6,000 people are believed to have lost their lives in the civil war raging in this Caribbean country.

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El líder de la pandilla 400 Mawozo pide mediación de la ONU mientras las fuerzas salvadoreñas destruyen su cuartel general en Haití. El episodio resume la escalada de violencia que vive el país caribeño, donde decenas de bandas armadas controlan casi la totalidad de la capital.

Según detalló BBC Mundo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 militares a Haití a finales de octubre tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños, emboscados y presuntamente secuestrados por esa pandilla el 18 de octubre. El mandatario amenazó con “acabar” con los grupos armados si no liberaban a sus compatriotas.

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Una coalición armada controla casi toda la capital

Haití es hoy uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe, además de zonas estratégicas de los departamentos de Artibonite y Centro, según precisó BBC Mundo.

Policías patrullan la zona cerca del orfanato Saint-Helene en el vecindario Kenscoff de Puerto Príncipe, Haití, el 4 de agosto del 2025. (AP foto/Odelyn Joseph)

La expansión del crimen organizado forzó el desplazamiento de más de un millón y medio de personas en la última década. Naciones Unidas documentó cientos de miles de víctimas de homicidios, secuestros extorsivos y violencia sexual, de acuerdo con la misma fuente.

Grupos locales y fragmentados se convirtieron en coaliciones de varios miles de integrantes, con armamento semiautomático y control territorial de decenas de kilómetros.

Ejercen una gobernanza local propia, con reglas sobre la población y extorsión sistemática, según explicó un especialista consultado por BBC Mundo.

Del magnicidio de 2021 al control de las rutas del narcotráfico

El quiebre llegó en 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. La crisis institucional que siguió al magnicidio permitió que las bandas se fortalecieran y formaran coaliciones de mayor envergadura.

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ARCHIVO - Las pandillas controlan las calles de la capital de Haití y se enfrentan en una violencia callejera que deja autos quemados como fuentes de repuestos en un taller mecánico donde la gente buscaba basura en la capital, Puerto Príncipe, el 25 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

Ese control territorial les dio acceso a los puertos marítimos y a las principales carreteras hacia la frontera con República Dominicana. Con ello administran buena parte de la asistencia humanitaria y los puntos de transbordo de droga proveniente de Sudamérica, según indicó BBC Mundo.

En menos de cinco años, los pandilleros pasaron de armas de pequeño calibre a fusiles de grado militar, en cantidades que, según la ONU, superan el arsenal de la propia policía haitiana. Varias organizaciones internacionales atribuyen parte de ese fortalecimiento a élites políticas y económicas que habrían financiado a las bandas para sus propios intereses.

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Barbecue y Lanmò San Jou, los rostros del poder criminal

El G9 y Familia, liderado por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, es la coalición más poderosa de Puerto Príncipe. Se dedica a la extorsión y al control de servicios públicos como la electricidad y el agua, de acuerdo con BBC Mundo.

Un joven carga a un niño sobre su espalda en una escuela que actualmente sirve como albergue para quienes huyen de la violencia de las pandillas, el lunes 14 de abril de 2025, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Su rival histórico es el G-PEP, que en ocasiones se alía con 400 Mawozo. Esta última banda, dirigida por Wilson Joseph, de 33 años, alias Lanmò Sanjou, ganó notoriedad por sus secuestros de haitianos y extranjeros.

Estados Unidos acusa formalmente a Joseph de secuestro y el FBI ofrece hasta USD 1 millón por información que conduzca a su captura, según el mismo medio.

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El ataque aéreo contra el cuartel de 400 Mawozo

El 10 de noviembre, Bukele anunció en la red social X que sus tropas destruyeron la casa de Joseph y el cuartel general de 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. “Cumplimos nuestra promesa”, escribió el mandatario en criollo haitiano, según reprodujo BBC Mundo.

El medio precisó que el ataque, ejecutado por la policía haitiana con apoyo de militares salvadoreños, empleó drones, efectivos en tierra y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por El Salvador. Joseph no se encontraba en el lugar.

Tras el operativo, el jefe de 400 Mawozo envió una carta al secretario general de la ONU para pedir mediación internacional. El organismo confirmó haber recibido la comunicación, pero aclaró que eso no implica reconocimiento ni respaldo a sus planteamientos, de acuerdo con BBC Mundo.

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Periodistas se cubren del cruce de disparos entre pandillas y la policía en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Cinco fuerzas distintas combaten a las bandas sin coordinación plena

El panorama militar se volvió aún más complejo en los últimos días. Según informó la agencia EFE, cinco fuerzas nacionales y extranjeras combaten actualmente a los grupos armados en Haití: la Policía Nacional, un grupo armado bajo control del Gobierno, la fuerza internacional respaldada por la ONU, el Ejército haitiano y los militares salvadoreños.

Esa dispersión quedó en evidencia el 13 de noviembre, cuando esas fuerzas recuperaron el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, ocupado hasta entonces por pandilleros.

Días antes, el 6 de noviembre, un ataque con drones de la policía haitiana había matado a Mathias Sainthil, jefe de la banda Boston en Cité Soleil, agregó la agencia.

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Viv Ansanm, la coalición que reúne al G9 y al G-Pep desde 2024, llegaría a tener entre 12.000 y 20.000 integrantes, de los cuales 3.000 estarían fuertemente armados, según un informe de International Crisis Group, organización dedicada al análisis de conflictos, citado por EFE. Tanto esa alianza como la banda Gran Grif fueron designadas organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo de 2025.

Dudas sobre el mando de las tropas salvadoreñas

El despliegue de Bukele abrió un nuevo frente de incertidumbre. La ONU aclaró que ese contingente no opera bajo su mandato junto a la Fuerza de Supresión de Pandillas, integrada por unos 5.500 efectivos de distintos países, según BBC Mundo.

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El primer ministro interino de Haití, Alix Philomé, agradeció públicamente el compromiso de Bukele con la lucha contra las pandillas. Organismos internacionales, en cambio, cuestionan a quién responden las fuerzas especiales salvadoreñas y quién está al mando de sus operaciones en territorio haitiano.

Soldados de El Salvador patrullan la zona del Estadio Nacional Sylvio Cator, el jueves 12 de noviembre de 2026, en el centro de Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Patrice Noel)

El debate sobre el modelo salvadoreño en Haití

Romain Le Cour Grandmaison, del Observatorio Haití, especialista consultado por BBC Mundo, advirtió que una estrategia conjunta y coordinada podría marcar una diferencia, porque el país necesita más tropas.

Si las fuerzas salvadoreñas actúan por su cuenta, dijo, “lo que hacen, lamentablemente, es agregar caos a esta estrategia completamente disfuncional que ya existe”.

El analista planteó diferencias de fondo entre las pandillas haitianas y las maras salvadoreñas. “Las pandillas en Haití no se parecen a la pandilla de un barrio en Estados Unidos o en América Latina. Se parecen mucho más a milicias”, explicó a BBC Mundo.

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AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Le Cour agregó que eliminar a un líder criminal sin tocar las estructuras políticas y económicas que sostienen a las bandas solo produce más violencia. “Si eso funcionara, América Latina no estaría como está”, advirtió, y alertó sobre el riesgo de que El Salvador se involucre en un conflicto prolongado y con un costo alto para sus tropas.