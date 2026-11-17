El líder de la pandilla 400 Mawozo pide mediación de la ONU mientras las fuerzas salvadoreñas destruyen su cuartel general en Haití. El episodio resume la escalada de violencia que vive el país caribeño, donde decenas de bandas armadas controlan casi la totalidad de la capital.
Según detalló BBC Mundo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 militares a Haití a finales de octubre tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños, emboscados y presuntamente secuestrados por esa pandilla el 18 de octubre. El mandatario amenazó con “acabar” con los grupos armados si no liberaban a sus compatriotas.
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Una coalición armada controla casi toda la capital
Haití es hoy uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe, además de zonas estratégicas de los departamentos de Artibonite y Centro, según precisó BBC Mundo.
La expansión del crimen organizado forzó el desplazamiento de más de un millón y medio de personas en la última década. Naciones Unidas documentó cientos de miles de víctimas de homicidios, secuestros extorsivos y violencia sexual, de acuerdo con la misma fuente.
Grupos locales y fragmentados se convirtieron en coaliciones de varios miles de integrantes, con armamento semiautomático y control territorial de decenas de kilómetros.
Ejercen una gobernanza local propia, con reglas sobre la población y extorsión sistemática, según explicó un especialista consultado por BBC Mundo.
Del magnicidio de 2021 al control de las rutas del narcotráfico
El quiebre llegó en 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. La crisis institucional que siguió al magnicidio permitió que las bandas se fortalecieran y formaran coaliciones de mayor envergadura.
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Ese control territorial les dio acceso a los puertos marítimos y a las principales carreteras hacia la frontera con República Dominicana. Con ello administran buena parte de la asistencia humanitaria y los puntos de transbordo de droga proveniente de Sudamérica, según indicó BBC Mundo.
En menos de cinco años, los pandilleros pasaron de armas de pequeño calibre a fusiles de grado militar, en cantidades que, según la ONU, superan el arsenal de la propia policía haitiana. Varias organizaciones internacionales atribuyen parte de ese fortalecimiento a élites políticas y económicas que habrían financiado a las bandas para sus propios intereses.
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Barbecue y Lanmò San Jou, los rostros del poder criminal
El G9 y Familia, liderado por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, es la coalición más poderosa de Puerto Príncipe. Se dedica a la extorsión y al control de servicios públicos como la electricidad y el agua, de acuerdo con BBC Mundo.
Su rival histórico es el G-PEP, que en ocasiones se alía con 400 Mawozo. Esta última banda, dirigida por Wilson Joseph, de 33 años, alias Lanmò Sanjou, ganó notoriedad por sus secuestros de haitianos y extranjeros.
Estados Unidos acusa formalmente a Joseph de secuestro y el FBI ofrece hasta USD 1 millón por información que conduzca a su captura, según el mismo medio.
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El ataque aéreo contra el cuartel de 400 Mawozo
El 10 de noviembre, Bukele anunció en la red social X que sus tropas destruyeron la casa de Joseph y el cuartel general de 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. “Cumplimos nuestra promesa”, escribió el mandatario en criollo haitiano, según reprodujo BBC Mundo.
El medio precisó que el ataque, ejecutado por la policía haitiana con apoyo de militares salvadoreños, empleó drones, efectivos en tierra y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por El Salvador. Joseph no se encontraba en el lugar.
Tras el operativo, el jefe de 400 Mawozo envió una carta al secretario general de la ONU para pedir mediación internacional. El organismo confirmó haber recibido la comunicación, pero aclaró que eso no implica reconocimiento ni respaldo a sus planteamientos, de acuerdo con BBC Mundo.
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Cinco fuerzas distintas combaten a las bandas sin coordinación plena
El panorama militar se volvió aún más complejo en los últimos días. Según informó la agencia EFE, cinco fuerzas nacionales y extranjeras combaten actualmente a los grupos armados en Haití: la Policía Nacional, un grupo armado bajo control del Gobierno, la fuerza internacional respaldada por la ONU, el Ejército haitiano y los militares salvadoreños.
Esa dispersión quedó en evidencia el 13 de noviembre, cuando esas fuerzas recuperaron el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, ocupado hasta entonces por pandilleros.
Días antes, el 6 de noviembre, un ataque con drones de la policía haitiana había matado a Mathias Sainthil, jefe de la banda Boston en Cité Soleil, agregó la agencia.
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Viv Ansanm, la coalición que reúne al G9 y al G-Pep desde 2024, llegaría a tener entre 12.000 y 20.000 integrantes, de los cuales 3.000 estarían fuertemente armados, según un informe de International Crisis Group, organización dedicada al análisis de conflictos, citado por EFE. Tanto esa alianza como la banda Gran Grif fueron designadas organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo de 2025.
Dudas sobre el mando de las tropas salvadoreñas
El despliegue de Bukele abrió un nuevo frente de incertidumbre. La ONU aclaró que ese contingente no opera bajo su mandato junto a la Fuerza de Supresión de Pandillas, integrada por unos 5.500 efectivos de distintos países, según BBC Mundo.
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El primer ministro interino de Haití, Alix Philomé, agradeció públicamente el compromiso de Bukele con la lucha contra las pandillas. Organismos internacionales, en cambio, cuestionan a quién responden las fuerzas especiales salvadoreñas y quién está al mando de sus operaciones en territorio haitiano.
El debate sobre el modelo salvadoreño en Haití
Romain Le Cour Grandmaison, del Observatorio Haití, especialista consultado por BBC Mundo, advirtió que una estrategia conjunta y coordinada podría marcar una diferencia, porque el país necesita más tropas.
Si las fuerzas salvadoreñas actúan por su cuenta, dijo, “lo que hacen, lamentablemente, es agregar caos a esta estrategia completamente disfuncional que ya existe”.
El analista planteó diferencias de fondo entre las pandillas haitianas y las maras salvadoreñas. “Las pandillas en Haití no se parecen a la pandilla de un barrio en Estados Unidos o en América Latina. Se parecen mucho más a milicias”, explicó a BBC Mundo.
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Le Cour agregó que eliminar a un líder criminal sin tocar las estructuras políticas y económicas que sostienen a las bandas solo produce más violencia. “Si eso funcionara, América Latina no estaría como está”, advirtió, y alertó sobre el riesgo de que El Salvador se involucre en un conflicto prolongado y con un costo alto para sus tropas.
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