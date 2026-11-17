Personas caminan en una caravana de migrantes con destino a la frontera norte con Estados Unidos, en San Pedro Sula, Honduras, el 7 de enero de 2025. REUTERS/Yoseph Amaya

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Más de un centenar de migrantes hondureños y nicaragüenses intentaban ingresar este lunes 16 de noviembre a Guatemala por el paso fronterizo de Corinto, en el norte de Honduras, como parte de una nueva caravana migrante.

El grupo, integrado por entre 100 y 250 personas, salió el domingo 15 de noviembre desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, a unos 250 kilómetros de Tegucigalpa. La convocatoria circuló en redes sociales y reunió a hombres, mujeres y familias con niños pequeños, que iniciaron el trayecto con mochilas, agua y otras pertenencias.

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Los migrantes avanzaron hacia Corinto, un punto fronterizo situado a unos 360 kilómetros de la capital hondureña. Su intención era cruzar a Guatemala y continuar el recorrido por Centroamérica y México hasta llegar a territorio estadounidense, pese a los obstáculos que enfrentan las personas que intentan ingresar de forma irregular a ese país.

La caravana migrante reúne a al menos 400 personas que partieron de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos, a través de Guatemala y México. (Diario El Portal)

Razones económicas detrás de la partida

Testimonios recogidos por medios hondureños señalaron que muchos de los participantes dejaron sus comunidades por razones económicas. “El sueldo no alcanza” y la búsqueda de “un futuro” estuvieron entre las expresiones citadas por quienes emprendieron la ruta desde el norte de Honduras.

La salida incluyó a personas de Honduras y Nicaragua, dos países desde los que miles de migrantes han buscado en los últimos años llegar a Estados Unidos. Entre los integrantes había familias con menores de edad, una condición que suele sumar dificultades al traslado por carreteras, puestos migratorios y zonas de frontera.

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La defensora de derechos humanos Itsmania Platero afirmó que más de 3.000 hondureños han abandonado el país en caravanas durante 2026 con rumbo a Estados Unidos. La cifra refleja la continuidad de este tipo de movilizaciones, que concentran a personas que intentan recorrer juntas una parte del trayecto migratorio.

Esta fue la cuarta caravana que salió de Honduras en lo que va del año. Las anteriores partieron el 20 de septiembre, el 13 de octubre y el 3 de noviembre, también desde San Pedro Sula y con el objetivo de alcanzar Estados Unidos.

Algunos han viajado desde Siguatepeque para incorporarse a la caravana y explican que dejan a sus hijos en Honduras para no exponerles a los riesgos del recorrido. (Foto: Cortesía / redes sociales)

El movimiento coincidió con expectativas sobre la política migratoria de Estados Unidos

La nueva movilización ocurrió dos semanas después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre. Los demócratas recuperaron el control del Congreso, un resultado que generó expectativas entre algunos migrantes sobre eventuales cambios en la política migratoria de la administración de Donald Trump.

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El presidente estadounidense mantiene una política de control migratorio basada en deportaciones masivas y restricciones para quienes buscan ingresar sin autorización. En ese escenario, las posibilidades de que una caravana alcance la frontera sur de Estados Unidos son limitadas por los operativos y controles desplegados en México.

El 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar de forma inmediata los aranceles a México si el Gobierno de ese país no detenía lo que describió como “enormes caravanas” en dirección a Estados Unidos. El mandatario publicó ese mensaje después de los comicios legislativos, en los que su partido perdió el control de ambas cámaras del Congreso.

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Personas descansan antes de partir en una caravana de migrantes con destino a la frontera norte con Estados Unidos, en San Pedro Sula, Honduras, el 6 de enero de 2025. REUTERS/Yoseph Amaya

Ese mismo día, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo que ninguna caravana migrante llegó a la frontera con Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. También indicó que las autoridades mexicanas mantenían contactos con grupos de migrantes para explicarles las dificultades de continuar la ruta hacia el norte.

Según informó la agencia AP, Sheinbaum descartó el uso de la fuerza para disolver esas movilizaciones y señaló que México cuenta con experiencia para acompañar a los migrantes y comunicarles las restricciones vigentes en la frontera estadounidense.

Las remesas sostienen una parte central de la economía hondureña

La migración tiene un peso económico y social relevante para Honduras. Fuentes oficiales estiman que cerca de dos millones de hondureños viven en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, México, España e Italia.

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Una parte de esa población envía dinero a sus familiares en Honduras. Las proyecciones oficiales apuntan a que las remesas familiares superarán los USD 11,000 millones durante 2026, una cifra que confirma la dependencia de numerosos hogares respecto de esos recursos.

Migrantes de diversas nacionalidades viajan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" hacia el norte de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, en Acacoyagua, Chiapas, México, el 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Datos del Banco Central de Honduras citados por medios locales indicaron que el país recibió USD 10.098,8 millones en remesas entre enero y septiembre, un aumento interanual del 11,2%. El flujo de divisas supera a otros ingresos externos de la economía hondureña y mantiene una relación directa con la migración hacia Estados Unidos.

Mientras el grupo permanecía en Corinto a la espera de ingresar a Guatemala, la ruta hacia el norte quedó condicionada por los controles migratorios regionales y por la postura de las autoridades mexicanas y estadounidenses frente a las caravanas.

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