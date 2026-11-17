Deutsche Grammophon publicará las grabaciones de los cinco conciertos para piano de Beethoven realizadas por Lang Lang y la Orquesta Gewandhaus de Leipzig

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El famoso pianista chino Lang Lang necesitó más de un cuarto de siglo en el circuito de giras de música clásica antes de sentirse preparado para grabar los cinco conciertos para piano de Ludwig van Beethoven.

“Me he hecho un poco mayor”, afirma, buscando en voz alta una metáfora que describa su evolución. “Vino tinto”.

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Deutsche Grammophon anunció el viernes que lanzará las interpretaciones de Lang Lang el 5 de marzo, extraídas de las grabaciones realizadas con el director Andris Nelsons y la Orquesta Gewandhaus de Leipzig a lo largo de seis sesiones en un auditorio vacío el pasado mes de junio.

Coincidiendo con el 200.º aniversario de la muerte de Beethoven (26 de marzo), se distribuirá una caja de tres CD, junto con lanzamientos en servicios de streaming y una versión en vinilo analógico del Concierto “Emperador”, que la Gewandhaus estrenó en 1811.

Lang Lang tiene previsto interpretar los cinco conciertos en tres actuaciones junto a Paavo Järvi y la Orquesta Sinfónica de Chicago del 24 al 27 de marzo. También se publicarán un documental y una versión en concierto de los números 3 y 5.

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A sus 44 años, Lang Lang es uno de los pocos músicos clásicos que ha logrado atraer al público del pop gracias a colaboraciones con Sting, Metallica, Ed Sheeran, Herbie Hancock y Pharrell Williams. En una grabación de 2016 versionó “Empire State of Mind”, de Jay-Z, y “New York Minute”, de los Eagles. Lang Lang participó en las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 y de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año.

El lanzamiento discográfico coincide con el bicentenario del fallecimiento de Beethoven e incluye una edición en vinilo del Concierto Emperador

“Consigue llegar a un público mucho más amplio, no solo a través de colaboraciones con artistas de otros ámbitos, sino también simplemente gracias al poder de su talento artístico”, afirma Clemens Trautmann, presidente de DG. “Es un nombre muy conocido en la comunidad pianística mundial”.

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Cada pianista tiene una interpretación diferente de Beethoven

Lang Lang entabló amistad con Nelsons cuando grabaron el Concierto para piano n.º 2 de Camille Saint-Saëns en 2023.

“Sentí que el Gewandhaus de Leipzig tiene un sonido muy tradicional, único y rico”, afirmó durante una reciente entrevista por Zoom entre dos actuaciones en Alemania. “Este es el proyecto y mi forma de tocar, el estilo de mi interpretación”.

Las grabaciones de Lang Lang competirán con versiones muy apreciadas de Alfred Brendel, Leon Fleisher, Artur Rubinstein y Artur Schnabel.

“Es una elección bastante natural para ser la pieza central del aniversario de Beethoven”, afirma Trautmann.

Lang Lang grabó los números 1 y 4 en 2007 con el director Christoph Eschenbach y la Orchestre de Paris en la Salle Pleyel, lo que le valió al pianista su única nominación a los Grammy. Atribuyó a Eschenbach el mérito de haber despertado “la imaginación, la creatividad y también el carácter sonoro de la interpretación”.

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El pianista interpretará el repertorio completo de conciertos junto al director Paavo Järvi y la Orquesta Sinfónica de Chicago

“Hay algunas similitudes entre las grabaciones, pero también hay interpretaciones bastante diferentes”, afirma Lang Lang. “Me siento mucho más maduro para interpretar el ciclo de Beethoven, especialmente tras la grabación de las Variaciones Goldberg”, en referencia a su grabación de 2020 de la famosa composición de Johann Sebastian Bach.

Esa grabación se realizó tres años después de que Lang Lang cancelara varios meses de actuaciones al sufrir una tendinitis mientras intentaba aprender el Concierto para piano para la mano izquierda de Maurice Ravel. Las Variaciones Goldberg tuvieron un profundo impacto.

“Eso cambió realmente mi forma de pensar a la hora de crear el sonido, especialmente en los pasajes más lentos y también con las semicorcheas”, afirma.

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Las interpretaciones pianísticas de Beethoven que más le gustan a Lang Lang son las de Daniel Barenboim. Compara el estilo de Barenboim con el de Schnabel y Wilhelm Furtwängler.

“Muy sólido, muy profundo, muy luchador”, dice Lang Lang. “Cuando trabajamos juntos, él también aporta gran parte de la elegancia de Beethoven y, además, la forma ideal y lógica de hacer que el sonido funcione partiendo de la postura correcta de la mano”.

Tras un ascenso meteórico, esperó hasta mediados de los cuarenta para completar las grabaciones

Nacido en 1982 en Shenyang (China), Lang Lang ganó varios concursos en Pekín y Alemania, y posteriormente quedó en primer lugar en el Concurso Internacional Tchaikovsky para Jóvenes Músicos de 1995. Estudió en el Instituto Curtis de Filadelfia y llamó la atención en 1999 cuando sustituyó a André Watts en el Festival de Ravinia, interpretando el Concierto para piano n.º 1 de Tchaikovsky con Eschenbach al frente de la CSO.

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Las colaboraciones con bandas y cantantes como Metallica y Sting permitieron a Lang Lang convocar a seguidores de la música pop

En 1999, Lang Lang también ofreció un concierto privado en el Carnegie Hall para directivos del mundo de la música.

“Fue absolutamente cautivador. Había en él una espontaneidad muy refrescante y una gran alegría al interpretar la música”, afirma el presidente de la Filarmónica de Nueva York, Matías Tarnopolsky, por entonces director sénior de programación de la CSO. “Pudimos conocerlo y hablar con él después, y hubo una conexión inmediata; el ser humano y el artista estaban muy en sintonía”.

Lang Lang debutó públicamente en el Carnegie Hall en 2001 y ofreció allí un recital en solitario muy publicitado en 2003, grabado por DG. La actuación recibió una crítica muy dura de Anthony Tommasini, por entonces crítico jefe de música clásica de The New York Times.

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“A pesar de todo su colorido, estilo y energía, su interpretación resultaba a menudo incoherente, autoindulgente y burda”, escribió. “La cabeza del señor Lang parece estar tan llena de su propia fama que no debe de quedarle mucho espacio para el pensamiento analítico”.

“La gente puede escribir lo que considere correcto, y tú puedes tocar lo que consideres correcto”, afirma Lang Lang. “Esa es la libertad del arte, para nuestras interpretaciones artísticas”.

Lang Lang ha vuelto al Carnegie Hall en numerosas ocasiones, inaugurando la temporada en 2010, 2017 y 2024. Su fundación ha celebrado allí los conciertos de la final del concurso Young Scholars y colabora habitualmente en los eventos de educación musical de la sala.

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El director artístico del Carnegie Hall, Clive Gillinson, considera que el momento en que Lang Lang interpreta los conciertos de Beethoven es significativo.

“Cuando uno es joven, el talento deslumbra. Lo más importante en un artista es que siga exigiéndose más a sí mismo y que continúe intentando crecer y desarrollarse”, afirma Gillinson. “Mucha gente se precipita en estas cosas. Creo que el hecho de que, por primera vez, los esté grabando todos es un gran tributo a su humildad”.

Fuente: AP.

Fotos: Mohamed Sadek/ The New York Times; Reuters/ Claudia Greco; Reuters/ Mario Anzuoni y Reuters/ Mike Segar.