Las inscripciones mercantiles superaron las ocho mil unidades durante este ciclo, impulsadas por una notable agilización institucional que prevé alcanzar nueve mil firmas formalizadas antes de culminar el periodo fiscal en curso (Foto cortesía CNR)

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El Salvador acumuló 8.513 nuevas empresas inscritas hasta el 15 de noviembre de 2026 y proyecta cerrar el año con 9.000, una cifra que triplica los 2.947 registros reportados en 2018, según datos presentados por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros Guevara, ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Trigueros sostuvo que el crecimiento de las nuevas inscripciones estuvo acompañado por un aumento en la demanda general de trámites ante el CNR. Hasta el 15 de noviembre, la institución había recibido 1,505 millones de solicitudes de servicios, frente a las 907.000 contabilizadas en 2018.

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La comparación representa un aumento del 66% en ocho años, de acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario. El CNR informó además que la demanda de 2026 registraba un crecimiento interanual del 14,2%.

La demanda de trámites superó el volumen de todo 2025

La institución señaló que, a poco más de un mes para el cierre de 2026, la demanda de servicios ya excedía los 1,487 millones de solicitudes registradas durante todo 2025.

El Centro Nacional de Registros informó ante la Asamblea Legislativa que los registros crecieron 188% desde 2018, cuando se contabilizaron 2.947 empresas nuevas, según su director ejecutivo Camilo Trigueros Guevara (Captura de video: transmisión en directo)

La serie presentada por el CNR muestra una recuperación tras la caída de 2020, cuando los trámites descendieron a 708.000. Desde entonces, la demanda anual pasó a 1,090 millones en 2021; 1,183 millones en 2022; 1,247 millones en 2023; 1,338 millones en 2024 y 1,487 millones en 2025.

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“En menos de ocho años hemos logrado prácticamente triplicar el número de empresas nuevas”, afirmó Trigueros durante su intervención. El funcionario vinculó esa evolución con la formalización de actividades económicas, la reducción de tiempos de atención y la incorporación de herramientas digitales.

Inscripciones de nuevas empresas: aumento del 188% desde 2018

El CNR reportó que el número de empresas nuevas pasó de 2.947 en 2018 a 8.513 hasta el 15 de noviembre de 2026, un incremento del 188%.

La proyección de 9.000 inscripciones para este año supondría un alza del 7% respecto de las 8.373 empresas registradas en 2025. En 2024, el total había sido de 6.042, mientras que en 2023 se contabilizaron 4.460.

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Con más de ciento sesenta servicios web habilitados y atención continua automatizada, el Centro Nacional de Registros redujo notablemente los tiempos de espera, beneficiando anualmente a más de cuatrocientas cincuenta mil personas interesadas (Foto cortesía CNR)

Los datos oficiales reflejan que el aumento no se limita a una sola clase de comerciante. De las 8.513 nuevas empresas inscritas este año, 2.125 corresponden a comerciantes individuales, 2.742 a personas jurídicas y 3.553 a otro tipo de sociedades registradas por la institución.

163 servicios en línea y 29 trámites automatizados

Como parte de la modernización de sus procesos, el Centro Nacional de Registros informó que dispone de 163 servicios en línea, de los cuales 29 están automatizados y disponibles las 24 horas.

La cifra contrasta con los cuatro servicios digitales que la entidad tenía en 2019. El crecimiento se aceleró desde 2024, cuando el CNR registró 141 trámites digitalizados y 18 automatizados.

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Entre los servicios que la institución identifica como destacados figuran la emisión automatizada de certificaciones extractadas y literales, la renovación de matrícula de empresa, los trámites de marcas y patentes, las certificaciones de asientos de inscripción, los tableros electrónicos de notificaciones y las asesorías virtuales.

El CNR calcula que la digitalización de sus trámites beneficia a más de 450.000 personas al año.