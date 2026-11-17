16/11/2026.- Un integrante del Ejercito de El Salvador vigila una zona durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

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La Alcaldía de Puerto Príncipe desplegó este lunes maquinaria pesada y decenas de trabajadores para limpiar los alrededores del estadio Sylvio Cator, recuperado cuatro días antes por la Policía Nacional de Haití (PNH) con apoyo de fuerzas salvadoreñas.

Las tareas se concentran en calles próximas al recinto, incluido el callejón Chavannes, donde tractores, camiones y otros equipos retiran escombros y despejan las vías que permanecieron bloqueadas durante el control de las bandas armadas, tal como informó la agencia española EFE.

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Las tareas de limpieza vinieron días después de que desde la Presidencia de El Salvador informara que hasta huesos humanos encontraron en la zona. La llegada de las tropas modificó la rutina de la capital haitiana, con convoyes blindados, patrullas en calles controladas por pandillas y helicópteros sobre sectores donde el Estado tuvo una presencia limitada durante meses.

La presencia salvadoreña acompaña las tareas municipales

Unidades blindadas del Ejército de El Salvador patrullan el sector para resguardar a los empleados municipales y a los civiles que circulan por la zona. Los efectivos forman parte del contingente de más de 2.000 enviados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, según informó EFE.

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16/11/2026.- Integrantes del Ejército de El Salvador vigilan una zona durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Tras el operativo contra integrantes de la coalición Viv Ansanm, que ocupó el estadio durante casi dos años, los militares salvadoreños instalaron una base operativa en el lugar. El escenario era la sede habitual de los partidos de la selección de fútbol haitiana.

Los trabajadores municipales utilizan machetes, palas, rastrillos y carretillas para cortar la maleza y retirar residuos acumulados durante años de abandono. En el área también hay agentes de la PNH, miembros de las Fuerzas Armadas de Haití y personal de una fuerza de tarea que incluye a la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por el estadounidense Erik Prince.

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La Alcaldía busca restablecer el acceso a la zona

Thomas Jean Claude, responsable del espacio público de la Alcaldía de Puerto Príncipe, dijo a EFE que la recuperación del estadio permitió el regreso de los equipos municipales a un sector que hasta hace una semana estaba fuera de su alcance por la presencia de grupos armados.

El funcionario señaló que la administración local confía en el despliegue policial y extranjero para proteger a quienes participan en el operativo. La meta es recuperar el espacio público y facilitar la reanudación gradual de actividades en los barrios afectados por la violencia.

16/11/2026.- Vehículo del Ejército de El Salvador durante una operación de limpieza por parte del personal de la Alcaldía de Puerto Príncipe, cuatro días después de que el estadio nacional Sylvio Cator, tomado por las bandas armadas, fuera recuperado por la Policía Nacional de Haití (PNH) con el apoyo de fuerzas salvadoreñas, este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

La intervención también generó respaldo entre comerciantes y residentes. Fritz Placide, vendedor de jugos en las inmediaciones del estadio, agradeció a Bukele por el apoyo a Haití y destacó el refuerzo de la seguridad en el área. Pierre Jouder, vecino de un barrio del sur de la capital bajo control de las bandas, pidió que las operaciones alcancen otros sectores para permitir el retorno de la población desplazada.

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Además del estadio Sylvio Cator, las fuerzas de seguridad recuperaron la subcomisaría de Portail-Léogâne y las instalaciones centrales de Électricité d’Haiti (EDH). Para este martes y miércoles se anunciaron movilizaciones en distintas regiones del país, convocadas por jóvenes influenciadores y otros sectores, en respaldo a la presencia de las fuerzas salvadoreñas.