Utopía, la fiesta del libro y las ideas con que la revista Sudestada celebra sus 25 años

Utopía, la fiesta del libro y las ideas con que Sudestada celebra sus 25 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Revista Sudestada celebrará sus 25 años con Utopía, una feria de editoriales orientada al debate político, social y cultural, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Club Social 911, en Julián Álvarez 1272, en la Ciudad de Buenos Aires. La programación reunirá presentaciones, conversaciones y lecturas de poesía.

La iniciativa contará con la participación de Prometeo, Siglo XXI Editores, Cienflores, Marea, Futurock, Batalla de Ideas, Madreselva, Nuestra América, Tinta Limón, IPS, Las Cuarenta, Utopía Libertaria y Sudestada, entre otros sellos. “Es la primera feria del libro de editoriales que quieren cambiar el mundo”, dice Ignacio Portela, fundador de la Revista Sudestada, y agrega que “será una fiesta del libro y las ideas, un momento de encuentro, reflexión y debate”.

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Esther Pineda G. conversará con Natalia Bericat en la mesa titulada “Las mujeres en riesgo: Violencia estética, femicidio e impunidad” (EFE/ Rodrigo Sae)

El sábado 21, las actividades comenzarán a las 15.30 con la charla “Extractivismo como política de Estado versus DDHH”, a cargo de Darío Aranda y Naty Mazzei, de Ecointensa. A las 17, Celeste Murillo y Sebastián Stavisky abordarán la pregunta “¿Qué pasaría si dejamos de creer que el futuro es catastrófico?”.

La agenda continuará a las 18 con “Des-Orden mundial: Imperialismo y resistencias”, con Kevin Bryan y Aien Nesci. Más tarde, a las 19.30, José Amore y Rocco Carbone conversarán sobre la crisis de las democracias liberales y el endeudamiento como posible eje de resistencia política.

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Dolores Reyes participará del encuentro poético del día sábado (Foto: Trinidad Uloy / FLICH)

La jornada concluirá a las 20.30 con “Las mujeres en riesgo: Violencia estética, femicidio e impunidad”, una mesa integrada por Esther Pineda G. y Natalia Bericat. Desde las 21 habrá además una edición del festival de poesía Sudversiva.

El encuentro poético del sábado contará con Paula Maffía, César González, Dolores Reyes, Nina León, Natalia Bericat, Mariela Peña, Zuleika Esnal, Matías de Rioja y Pamela Terlizzi Prina, entre otros nombres, actividad se realizará al término de las mesas de debate de ese día.

El domingo 22, la programación retomará a las 15.30 con “¿Por qué hacemos fotoperiodismo en épocas de represión?”, con Doris Sanabria, conocida en redes como @ojonomade, y Susy Maresca. A las 17, Christian “Chipi” Castillo y Andrea D’Atri dialogarán en torno a la vigencia de la lectura de Marx.

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Utopía cierra con “La poesía como hecho político”, una propuesta de lecturas a cargo de Juan Solá y Cristina Banegas (Foto: Maximiliano Luna)

A las 18, Gustavo “Gato” Sylvestre y Constanza Brunet participarán de “El humanismo de Pepe Mujica ante la crueldad de la derecha”. Luego, a las 19.30, Felicitas Bonavitta y Ariel Stemphelet integrarán la mesa “Quiénes son los protagonistas de la estafa mileísta?”

La primera edición de Utopía cerrará a las 20.30 con “La poesía como hecho político”, una propuesta de lecturas a cargo de Juan Solá y Cristina Banegas. Todas las actividades tendrán lugar en el Club Social 911: Julián Álvarez 1272, Ciudad de Buenos Aires.