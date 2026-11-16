Cae el real brasileño a semanas del inicio de la temporada de veraneo: cómo beneficia a los turistas argentinos

El dólar cotizó a 5,76 reales en Brasil y redujo el costo en pesos de los consumos para turistas argentinos.

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El dólar avanzó este lunes en Brasil y llevó la cotización a R$ 5,7653, con una suba diaria de 1,74%. El movimiento implica una pérdida de valor del real frente a la moneda estadounidense y, para quienes viajen desde la Argentina, abarata en pesos los consumos que se paguen directamente en moneda brasileña durante el próximo verano.

La contracara se observa en la cotización inversa. Cada real equivale a USD 0,1728, tras una baja de 1,87% en la jornada. Por lo tanto, un argentino que destine pesos a comprar reales para gastos cotidianos encontrará una moneda brasileña más barata que semanas atrás, aunque el resultado final dependerá también del tipo de cambio local, de los recargos del medio de pago y de los precios que se fijen en cada destino.

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El alivio cambiario aparece cuando las aerolíneas preparan una mayor oferta entre ambos países. Entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 habrá 1,6 millones de asientos disponibles y 8.054 vuelos programados entre la Argentina y Brasil, según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). La disponibilidad de más rutas puede ampliar las alternativas para llegar a las playas brasileñas, aunque los pasajes y el alojamiento no necesariamente replican la baja del real.

El dólar ganó terreno frente al real en las últimas ruedas

La presión sobre la moneda de Brasil fue intensa en la jornada. En cinco días, el dólar acumuló un avance de 3,39% frente al real. En el último mes, la suba llega a 13,22%, una variación que muestra que la depreciación se aceleró recientemente.

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La relación entre las dos monedas se expresa de dos formas. Cuando se observa el par USD/BRL, una suba indica que hacen falta más reales para comprar un dólar. En la cotización de este lunes, el tipo de cambio alcanzó R$ 5,7653 por unidad estadounidense. En cambio, el par BRL/USD muestra cuántos dólares vale un real: su descenso a USD 0,1728 confirma el debilitamiento de la divisa brasileña.

La divisa estadounidense acumuló un incremento del 13,22% frente a la moneda brasileña durante el último mes.

La trayectoria también resulta visible en plazos más extensos. El dólar se encareció 10,91% en tres meses y 14,35% en seis meses frente al real. En lo que va del año, la suba alcanza 5,39%, mientras que la variación interanual es de 8,95%. Los porcentajes de la cotización inversa son negativos, aunque no idénticos por el efecto matemático de invertir la relación entre las dos monedas.

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Durante buena parte del año, un real cotizó entre USD 0,19 y USD 0,20. La caída se profundizó desde octubre y lo llevó a USD 0,1728. Ese recorrido muestra una pérdida de poder de compra externo de la moneda brasileña, que favorece a quienes llegan al país con dólares u otras divisas que se fortalecieron frente al real.

La expectativa sobre la Reserva Federal reforzó al dólar global

El escenario externo explica parte de la dinámica. Las principales monedas de América Latina operaron en baja ante la fortaleza del dólar en los mercados internacionales y las expectativas de un posible endurecimiento monetario en Estados Unidos, informó Reuters.

Los contratos de futuros sobre los fondos federales asignaban una probabilidad de 93,4% a una suba de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal que finalizará el 9 de diciembre. A la vez, los inversores esperaban definiciones de Kevin Warsh, quien participaba de un foro este lunes, sobre el rumbo del costo del crédito estadounidense.

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El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, subía 0,1% y se mantenía en niveles máximos desde abril de 2025. Los comentarios recientes de autoridades de la Fed de tono restrictivo apuntalaron esa tendencia. Tasas más altas en Estados Unidos suelen reducir el atractivo relativo de activos de economías emergentes y pueden impulsar una salida de capitales hacia instrumentos denominados en dólares.

La debilidad del real brasileño contrasta con la estabilidad del dólar en el mercado porteño, favoreciendo a los turistas argentinos que elijan Brasil como destino (Reuters)

En el caso brasileño, ese factor se sumó a la discusión parlamentaria de un paquete de ajuste fiscal del Gobierno. La reacción del mercado combinó una caída del real con bajas en la Bolsa de São Paulo. Las acciones de la minera Vale también incidieron sobre el índice bursátil brasileño tras el descenso del precio del mineral de hierro.

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Los gastos cotidianos pueden requerir menos pesos argentinos

Para los turistas argentinos, una baja del real tiene una consecuencia directa: productos y servicios con precios establecidos en esa moneda demandan menos pesos, si se mantienen sin cambios el dólar, las cotizaciones locales y los recargos aplicables. La ventaja alcanza a comidas, transporte urbano, supermercados, compras en farmacias y otros consumos diarios en destino.

Un ejemplo permite dimensionar el efecto. Una comida que cuesta R$ 35 mantiene su valor nominal en Brasil, pero su equivalente en pesos cambia a medida que se mueve el real. Lo mismo ocurre con la cerveza, los taxis, el combustible y los artículos de supermercado. La depreciación no significa que los precios brasileños bajen para sus residentes, sino que la conversión desde una moneda más fuerte resulta más favorable para el visitante.

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Esa mejora tiene límites. Los vuelos internacionales y gran parte del alojamiento suelen estar dolarizados, fijados con anticipación o sujetos a la demanda de la temporada. Por eso, un real debilitado no garantiza que el presupuesto total de las vacaciones caiga en la misma proporción. La inflación brasileña y los aumentos propios de los meses de mayor afluencia turística también pueden compensar parte del beneficio cambiario.

Aun así, la mayor conectividad amplía las opciones de viaje. La oferta aérea entre ambos países crecerá 3,4% en vuelos y 2% en asientos frente al verano anterior. Enero será el mes de mayor movimiento, con 2.374 vuelos y 468.000 asientos, el mayor volumen mensual de la serie, de acuerdo con Embratur.

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La expansión será más marcada desde el interior argentino, donde los asientos crecerán 26%, con Córdoba, Rosario y Mendoza entre las ciudades que aportarán nuevas alternativas. El Nordeste brasileño contará con 209.000 plazas, 34% más que en la temporada previa, y doce rutas directas hacia Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza. Río de Janeiro conservará la mayor oferta desde la Argentina, con 522.000 asientos, seguido por Florianópolis, con 298.000.