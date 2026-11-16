Por qué la editorial que publica a Vargas Llosa rechazó una gran biografía sobre él (y ahora la editará su rival)

Mario Vargas Llosa es uno de los más grandes novelistas latinoamericanos. (Andina)

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Ediciones Deusto, del Grupo Planeta, publicará en marzo o abril de 2027 la biografía de Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, luego de que Debate —el sello de Penguin Random House que publica la obra literaria del Nobel a través de su imprenta Alfaguara— rompiera el contrato que tenía firmado desde 2013 por discrepancias con el enfoque y el retrato del escritor hispanoperuano. La edición buscará llegar al mismo tiempo a España, México y otros territorios hispanohablantes, según confirmó el director editorial de Deusto, Roger Domingo a la agencia EFE. Mientras tanto Álvaro Vargas Llosa -hijo del escritor y flamante embajador de Perú en los Estados Unidos- dijo a Infobae que por el momento no haría declaraciones sobre el tema.

Debate y Alfaguara pertenecen al mismo conglomerado editorial, lo que convierte a Penguin Random House en el grupo que, al mismo tiempo, edita la obra de Vargas Llosa y rechazó la única gran biografía crítica sobre él. El libro fue a parar, finalmente, al principal competidor del grupo: Planeta.

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El libro apareció en el Reino Unido en julio bajo el título Vargas Llosa: A Life, publicado por Bloomsbury, en 753 páginas.

Un contrato de muchos años

Debate había contratado la obra hace más de una década, pero no recibió el texto completo hasta poco antes de su lanzamiento en el Reino Unido. Miguel Aguilar, director editorial del sello, explicó que la editorial resolvió no sumarla a su catálogo tras evaluar el contenido definitivo: “Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello”.

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Ediciones Deusto publicará en español la biografía de Mario Vargas Llosa escrita por Gerald Martin hacia durante 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martin es profesor emérito de Lenguas Modernas en la Universidad de Pittsburgh. Lleva décadas estudiando el boom latinoamericano y ha visitado o residido en todos los países de América Latina. Para construir esta biografía tuvo acceso privilegiado a los archivos personales y los papeles de Vargas Llosa y trabajó en el manuscrito durante trece años.

Su obra de referencia es Gabriel García Márquez: Una vida (publicado por Sudamericana, del grupo Penguin Random House), está considerada la biografía definitiva del colombiano: le llevó 17 años de investigación, incluyó entrevistas con más de 300 personas —entre ellas Fidel Castro— y fue traducida a más de 30 idiomas. Es precisamente esa continuidad entre ambas biografías la que alimenta una crítica recurrente: en el libro sobre García Márquez, Martin fue notoriamente indulgente con la relación del colombiano con Castro, sin cuestionarla de fondo; en el de Vargas Llosa, en cambio, ataca con dureza su apoyo a Milei, Bolsonaro o Kast. Esa asimetría —más tolerante con la izquierda latinoamericana, más severo con la derecha— es señalada como un indicador de la brújula ideológica del biógrafo.

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Martin prefirió no hacer declaraciones públicas sobre la disputa con Debate, a la espera de conocer con más detalle la postura de la editorial. Los tres hijos de Vargas Llosa tampoco comentaron el conflicto.

La editorial británica define el volumen como una obra documentada a partir de una investigación profunda que propone un recorrido por una vida que considera “asombrosa y profundamente contradictoria”.

El centro de las críticas

El núcleo del conflicto editorial radica en la dureza con que Martin juzga la trayectoria pública del escritor. En el capítulo titulado Quo vadis, Marius?, dedicado a la evolución ideológica de Vargas Llosa tras perder las elecciones presidenciales peruanas de 1990 frente a Alberto Fujimori, el biógrafo lo describe como “un mero propagandista, un hombre de relaciones públicas, un cortesano de la clase dirigente española”. La referencia al título de marqués —otorgado por el rey Juan Carlos I— no es casual: Martin usa el término en su sentido literal y figurado, como quien acude a cualquier convocatoria para servir al sistema.

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Gerald Martin dedicó trece años a la investigación del libro y consultó los archivos personales del autor peruano. (© Jeronimo Berg)

El señalamiento más incisivo apunta a una contradicción: Martin acusa a Vargas Llosa de haber caído en el mismo error que el escritor le reprochaba a García Márquez por su cercanía con Fidel Castro. Con una diferencia, según el biógrafo: mientras el colombiano se enfrentaba al poder político y económico, el hispanoperuano lo servía. El apoyo de Vargas Llosa a figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro o José Antonio Kast refuerza esa lectura. “Políticamente se volvía cada vez más irascible, más reaccionario y más cerrado de miras. Ni siquiera ligeramente liberal”, escribe Martin en el capítulo final.

La ruptura con la izquierda y el caso Padilla

La transformación ideológica que Martin documenta comenzó en el socialismo y terminó en la defensa del individualismo neoliberal asociado a Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El libro ubica el primer gran quiebre en 1971, durante el llamado caso Padilla, cuando el poeta cubano Heberto Padilla fue detenido y obligado a realizar una confesión pública en la que renegó de su obra “contrarrevolucionaria” y denunció a otros disidentes.

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Vargas Llosa encabezó entonces una campaña internacional contra el trato del régimen de Castro a los escritores. Martin considera que la comparación entre Castro y Iósif Stalin fue desmedida y sostiene que la ofensiva contra La Habana contribuyó a aislar al gobierno cubano en un momento crítico para la izquierda latinoamericana.

El traslado a Londres marcó otro giro. Instalado en Cricklewood, el historiador Hugh Thomas lo introdujo en ámbitos conservadores británicos hasta facilitar su encuentro con Thatcher, a quien Vargas Llosa dedicó el texto La dama entre las fieras.

De Julia Urquidi a Isabel Preysler, según el biógrafo

La crítica de Martin no se limita a la política. La carta con la que Vargas Llosa se separó de Julia Urquidi en 1964 es calificada por el biógrafo de “melodramática e hipócrita” y “sorprendentemente torpe”. Urquidi, con quien el autor se casó a los 19 años —una tía política diez años mayor—, publicó sus propias memorias, Lo que Varguitas no dijo, donde expuso una versión distinta de esa relación, marcada por el adulterio y el abandono.

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La obra examina la vida íntima del autor, desde su separación de Julia Urquidi hasta su posterior relación con Isabel Preysler.

Respecto a Isabel Preysler, la figura de la prensa rosa española con quien Vargas Llosa inició una relación en 2015, Martin sostiene que el escritor la consideraba un “trofeo de guerra”, motivado por su fama. La ironía no escapa al biógrafo: el mismo autor que había criticado la sociedad del espectáculo en su ensayo La civilización del espectáculo terminó inmerso en ella.

El “mayor novelista realista de América Latina”

La postura de Martin es, sin embargo, ambivalente. Pese a la dureza de los juicios políticos y personales, la literatura de Vargas Llosa deslumbra al biógrafo, que alaba su estilo, su audacia, su capacidad de trabajo y su comprensión de la naturaleza humana.

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En la última página del libro, Martin reconoce el Premio Nobel de Literatura —recibido en 2010— como merecido y lo define como “el mayor novelista realista de la historia de América Latina”. Esa tensión entre la admiración literaria y el rechazo político resume una paradoja que, según el biógrafo, acompañó toda la carrera del hispanoperuano: muchos lectores progresistas admiran su obra mientras condenan sus posiciones públicas.