Julia Zappa presenta su disco 'Villa Insuperable', un recorrido por la argentinidad del rock, el tango y la balada porteña

Julia Zappa presenta su segundo álbum 'Villa Insuperable', este sábado 14 de noviembre en La Fábrica

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Este sábado 14 de noviembre, la cantante, compositora y guitarrista Julia Zappa sube al escenario de La Fábrica (Fitz Roy 1245) para presentar su segundo disco, Villa Insuperable, un trabajo que recorre ocho canciones propias atravesadas por el rock argentino, la balada, la música popular y la poética del tango. “Es un disco que trae lo argentino desde un lugar vital y potente. La idea era sacar a la luz el dolor y también la posibilidad de alegría de una época”, afirmó la artista sobre el álbum, coproducido junto a Tomás Amante y grabado con banda en vivo.

Villa Insuperable arranca con la canción que le da título: un beat electrónico, congas, voces y saxos que arman una celebración nocturna y fantasiosa. Desde allí, el recorrido avanza con libertad por el rock urbano “En la pomada”, el aire de ranchera “Hojas largas” —con la participación del cantautor Fonso—, la sensual “Nana Fine” con influencias de R&B, y “Nuevas formas”. La balada “Sin repetir y soplar”, de impronta sandriana, y la milonga “Bajo tu amparo” cierran un álbum que, según la artista, le canta a las personas que habitan las calles de la ciudad y sus misterios cotidianos. “Te destruyen, te vuelven a armar”, canta Zappa en los versos finales, en una de las frases que sintetizan el tono del disco: entre la melancolía, el deseo y la esperanza. La producción recibió el respaldo del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y sumó la participación de Marcelo “Cuino” Scornik en la escritura de algunas letras.

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Julia Zappa (Buenos Aires, 1997) es cantante, compositora y guitarrista. En 2021 publicó sus primeras canciones —“La mirada”, junto a Paula Maffía, y “Nuestros deseos”, producidas por Lucy Patané y editadas por Goza Records— y en 2022 lanzó su primer álbum, Un incendio general. Desde entonces se presentó en el Centro Cultural Recoleta, el Club Cultural Matienzo y el Niceto Club, entre otros escenarios. En 2024 abrió el show de Feli Colina en el Teatro Coliseo y cerró el ciclo anual de Estudio Urbano en el Centro Cultural Haroldo Conti.