Cultura

Laura Subise presenta en el Palacio Barolo una muestra de arte accesible durante La Noche de los Museos

La artista, investigadora y columnista de Infobae expone obras táctiles con Braille y textos de lectura fácil en el icónico edificio de Avenida de Mayo, este sábado desde las 19

Laura Subise
Laura Subise presenta una muestra de Arte Integral en el Palacio Barolo durante La Noche de los Museos
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Este sábado, Laura Subise presenta una muestra de Arte Integral en el Palacio Barolo, el icónico edificio de Avenida de Mayo 1370, en el marco de La Noche de los Museos. La exhibición se extenderá desde las 19 horas del sábado hasta la 1 de la madrugada del domingo. Su propuesta artística parte de una convergencia entre el arte, la pedagogía y la salud. Su investigación estética convierte la materia pictórica en un territorio donde el volumen, las texturas y el relieve desplazan la contemplación distante para dar paso al contacto directo con la obra. Cada pieza cuenta con textos de lectura fácil, nomencladores en Braille y una ubicación atípica —en la pared, el piso o sobre un taburete— que desafía los formatos tradicionales de la exhibición.

El concepto de Arte Integral sostiene la técnica y el estilo de cada obra, pero las hace participativas. Según la artista, el arte solo es universal cuando es plenamente accesible. Esta convicción —forjada en escuelas, entornos comunitarios e investigación a nivel internacional— guía cada decisión de producción: “Sus creaciones no solo trascienden lo visual, sino que también interpelan y generan un diálogo abierto”, con espectadores que completan el sentido de cada pieza a través de la observación y la experiencia directa.

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Laura Subise
La propuesta visual y sensorial de Laura Subise surge de la convergencia entre el arte, la pedagogía y el campo de la salud

Transformar la experiencia artística con obras táctiles y accesibles

Licenciada en Publicidad, profesora, artista plástica y columnista de Infobae, Subise acumula veinticinco años dedicados a la investigación y el desarrollo de proyectos culturales, inclusivos e integrales. A lo largo de ese recorrido, su obra se consolidó como un canal para despertar emociones y sentidos desde una perspectiva abarcadora. En los últimos años, tras su paso por distintos ámbitos de la educación, la salud y la cultura, modificó su estilo para que las piezas sean aptas al tacto y se adapten a las necesidades de cada público.

La accesibilidad cultural es el principio y la práctica que garantizan que todas las personas —independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas, sociales o económicas— puedan acceder, participar, disfrutar y crear en el ámbito de la cultura en igualdad de condiciones. La producción artística de Subise se inscribe en esa línea: cada trabajo funciona como una ofrenda abierta a la libre interpretación, que atiende necesidades urgentes desde la materialidad misma de la obra.

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[Fotos: María Eugenia Cerutti]

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