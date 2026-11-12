Más de 60.000 personas visitaron la muestra de arte coreano que RM de BTS curó en el SFMOMA

La exposición de RM en el SFMOMA superó las 66.000 entradas vendidas y agotó sus productos comerciales en pocas horas. (Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

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Más de 66.000 entradas vendidas, una preventa seis veces superior a cualquier exposición anterior y el merchandising agotado en horas son las cifras que definen RM x SFMOMA: Between You and Me, la primera curaduría museística de Kim Namjoon —conocido como RM, líder de BTS— en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA).

Lo que empezó como una apuesta institucional poco convencional se convirtió en el fenómeno de público más grande de la historia del museo, y en una de las presentaciones más amplias de arte moderno y contemporáneo coreano en territorio estadounidense.

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La muestra, abierta desde el 3 de octubre en la séptima planta del museo, presenta cerca de 180 obras: 142 de la colección personal de RM y 36 de los fondos del SFMOMA.

El conjunto abarca desde piezas del siglo XIII hasta la actualidad. RM co-curó la exhibición junto a América Castillo, gestora de proyectos del museo, y a Hyoeun Kim, curadora asistente de pintura y escultura.

“Su colección abarca casi 1.500 años de producción artística, desde obras del período Joseon hasta el arte contemporáneo”, señaló Kim en declaraciones al Los Angeles Times durante la presentación previa a la apertura.

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La muestra reúne 142 obras de la colección personal del cantante y 36 piezas pertenecientes al acervo del museo. (HYBE/BIGHIT MUSIC)

El músico que fue al museo y no volvió igual

El interés de RM por el arte tomó forma durante una visita al Instituto de Arte de Chicago en 2018, cuando descubrió que conocía poco sobre los artistas de su propio país. Desde entonces comenzó a investigar y adquirir obra hasta conformar una colección de más de 400 piezas.

Sus recorridos por museos de todo el mundo, compartidos en videoblogs y redes sociales, generaron incluso un término propio entre sus seguidores: namjooning, en alusión al primer nombre real del cantante.

Para RM, la selección de obras respondió a dos criterios: que lo conmovieran de manera profunda y que, en el caso de autores no contemporáneos, tuvieran algo que comunicar en 2026.

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“En una época en que todo se consume tan rápido”, dijo en la presentación recogida por el Los Angeles Times, “creo que las actitudes de algunos artistas del pasado pueden resonar aún con más fuerza hoy”.

La impronta personal está presente en cada rincón de la exhibición: textos manuscritos en coreano e inglés en las paredes, carteles de “no tocar” y una galería titulada, simplemente, “No lo sé, pero me gusta”.

Las ocho salas de la exhibición distribuyen el arte coreano según emociones y experiencias cotidianas en lugar de un orden cronológico. (Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

La exposición organizó el arte coreano por emociones, no por períodos

Las ocho salas de la muestra no siguen un orden cronológico ni académico. Están organizadas en torno a sensaciones y experiencias cotidianas: el color, el hogar, la amistad, la pasión. Es una decisión curatorial que desconcertó a parte de la crítica especializada —que tardó en prestarle atención— pero que resultó clave para atraer a un público masivo y diverso.

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La apuesta funcionó. Los curadores del SFMOMA informaron que algunos visitantes lloraron durante el recorrido y que se enviaron más de 700 comentarios posteriores a la visita al mural digital del museo. En Corea del Sur, la muestra se convirtió en un acontecimiento cultural de primer orden, con cobertura sostenida en medios y redes sociales durante semanas.

La sala final, dedicada al pintor Yun Hyong-keun (1928–2007), es quizás la más cargada de sentido. Dieciséis obras del artista —uno de los favoritos de RM, cuya pintura incluso ilustró la portada de su álbum debut solista Indigo— se despliegan junto a No. 14 (1960) de Mark Rothko, uno de los nueve Rothko que posee el SFMOMA.

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La comparación, que la crítica occidental solía resolver con la etiqueta “el Rothko coreano”, queda aquí en entredicho: el color de Rothko flota y se disuelve en los bordes, mientras que el de Yun se hunde en la tela, denso y terrenal. Yun sobrevivió a la guerra de Corea, al encarcelamiento y a la amenaza de ejecución. RM admite en la audioguía que no puede comprender del todo lo que esas manchas oscuras han absorbido.

Kim Namjoon comenzó a reunir su colección de más de 400 obras tras una visita al Instituto de Arte de Chicago en 2018. (HYBE y Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA))

El fenómeno BTS llevó al SFMOMA un público que los museos rara vez convocan

Que una exposición de arte convoque cifras propias de un concierto no es un dato menor. Castillo, quien lleva años trabajando para ampliar el perfil de quienes curan grandes muestras, fue la impulsora del proyecto. “Llevo tiempo interesada en que los museos amplíen sus límites, no solo para llegar a nuevos públicos, sino también en términos de quién cura”, afirmó en el comunicado oficial del SFMOMA.

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“Estoy entusiasmada con quienes puede traer al SFMOMA, incluidos quienes nunca se sintieron convocados por los marcos tradicionales de la historia del arte”, agregó en declaraciones al Los Angeles Times.

La inauguración se produjo días después de la retrospectiva de Ha Chong-Hyun en el Museo de Arte Asiático de San Francisco y de la exposición “Corea”, patrocinada por Samsung, en el Museo Británico, y una semana antes del encargo de Haegue Yang para Dia Beacon.

El auge del arte coreano en instituciones internacionales se sustenta en décadas de investigación académica y apoyo corporativo y gubernamental. RM aporta lo que ninguno de esos factores podía garantizar: un público dispuesto a seguirlo hasta las salas.

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No es la primera vez que el músico colabora con un museo. En 2023 prestó su voz para la audioguía de “The Space Between: The Modern in Korean Art”, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). En esta ocasión, su rol fue más profundo: escribió los textos de sala, diseñó parte de la señalética y participó en la selección y el montaje de las obras. La exposición permanece abierta hasta el 7 de febrero de 2027.