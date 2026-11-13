De Cabo Polonio al mundo: Perotá Chingó celebra 15 años de historia con un show muy especial en Buenos Aires

El dúo Perota Chingó se presenta este sábado 14 de noviembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires

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Perotá Chingó, el dúo formado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre que nació de un video grabado de manera informal en una playa uruguaya y terminó llenando salas en más de 20 países, se presenta por primera vez en el Teatro Vorterix de Buenos Aires este sábado 15 de noviembre. Lo que comenzó en una playa de Cabo Polonio, Uruguay, como una grabación informal entre dos amigas que viajaban de mochileras, hoy se mide en más de 500 conciertos, 5 álbumes de estudio y una comunidad de seguidores que creció sin discográficas ni aparatos de promoción masiva. Julia Ortiz y Dolores Aguirre fundaron el dúo en 2011, casi sin proponérselo.

Fue Dolores quien, saliendo del mar en Cabo Polonio, tomó la guitarra y tocó una canción propia. Un amigo las filmó y subió el video a internet. Ese clip, con una canción llamada “Ríe Chinito”, se viralizó sin estrategia ni presupuesto. Hoy acumula más de 35 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en el punto de partida de un proyecto que ninguna de las dos había planeado de esa manera.

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“De pronto nos enteramos de que estaba sonando en Israel y no sé cómo habíamos hecho para atravesar tantas fronteras”, declaró Julia Ortiz. Tras la explosión del video, el manager del dúo —Pocho Álvarez, el mismo que filmó aquel clip en la playa— renunció a su trabajo, compró una camioneta y organizó la primera gira para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Las fechas se anunciaban por redes sociales y entre 200 y 300 personas aparecían a verlas en Santiago de Chile, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, con gente que quedaba afuera.

Julia Ortiz y Dolores Aguirre fundaron el proyecto musical en 2011 durante un viaje como mochileras por Cabo Polonio, Uruguay.

Giras por Europa y dueto con Joss Stone

A partir de ese impulso inicial, el dúo completó dos giras por Europa —incluyendo presentaciones en Suecia y Dinamarca— y recorrió más de 20 países. Uno de los momentos más llamativos de esa trayectoria fue la colaboración con la cantante británica Joss Stone, quien aprendió “Ríe Chinito” por fonética y la interpretó en un proyecto en el que, en cada ciudad que visitaba durante una gira mundial, invitaba a un artista local a grabar una canción propia con ella. “Hubo una productora que nos contactó pensando que éramos uruguayas”, recordó Dolores Aguirre.

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Todo esto sucedió sin pasar por el circuito de los sellos discográficos. Ortiz y Aguirre gestionaron el proyecto de forma independiente desde sus inicios, ampliando gradualmente su equipo de trabajo —prensa, producción, management— sin ceder el control del negocio. “El negocio lo armamos nosotros y ya sabemos qué es lo que hay que hacer”, explicó Julia Ortiz. La discografía del dúo incluye Un viajecito (2012), Perotá Chingó (2013), Aguas (2017), Muta (2019) y TÁ (2024). Cada trabajo marcó una etapa distinta en la búsqueda sonora del proyecto, que combina raíces latinoamericanas, folclore y experimentación. Las diferencias de influencias entre las dos integrantes —Dolores más orientada a la música de raíz, Julia con referencias en Björk y la electrónica— funcionan, según ellas mismas, como un complemento antes que como una tensión.

Con más de 500 conciertos acumulados, el dúo llega a Vorterix en un momento en que vuelve a poner el foco en las voces y en el vínculo directo con el público. La propuesta en vivo es el centro del proyecto desde sus comienzos: dos voces capaces de llevar una sala al silencio o convertirla en una celebración colectiva, según el momento.

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[Fotos: prensa Perota Chingó]