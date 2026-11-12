Crítica de ‘La hora antes del alba’, el Premio Planeta de Isabel Allende: más política, menos poética y un poco repetitiva y plana

'La hora antes del alba', de Isabel Allende, obra ganadora del Premio Planeta 2026.

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Ganar el Premio Planeta se había convertido en los últimos tiempos en una mera cuestión de marketing para los autores del grupo y en un galardón de rastrojo repleto de obras insignificantes de ínfima calidad calidad literaria.

Después de la concesión el pasado año del reconocimiento a la penosa novela de Juan del Val, había que recuperar el prestigio a toda costa para salvaguardar la poca dignidad que le quedaba al premio. Y ‘voilà’, así fue: Isabel Allende, nada más y nada menos, una de las autoras más leídas en lengua hispana que además no pertenecía al grupo editorial, sino a Random House, una maniobra parecida a lo acontecido con Javier Cercas en su momento.

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El premio, no lo vamos a negar, estaba hecho a su medida desde el primer momento: la continuación de La casa de los espíritus, su novela más emblemática, la que puso en el mapa a la autora y todavía sigue siendo un hito en la literatura latinoamericana.

Una novela centrada en Alba Satigny Trueba

La novela en cuestión se titula La hora antes del alba y se centra en la que fue la benjamina de la familia de los Trueba, aquella que encontraba los diarios de su abuela donde estaba contenida toda su historia, la que fue capturada por la dictadura chilena, torturada y violada por pertenecer a los movimientos estudiantiles.

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Todos esos hechos ya estaban contenidos en la parte final de La casa de los espíritus, pero aquí se vuelven a contar para que el lector los lea de forma independiente, porque esa es una de las claves de la novela: su lectura remite de forma tan continuada a su predecesora, que ni siquiera es necesario repasarla o haberla leído para seguir una trama expuesta con la mayor claridad y que suele caer de forma constante en la repetición de escenas y explicaciones redundantes para que nadie se pierda, algo que en más de una ocasión resulta de lo más tedioso y ‘antinarrativo’, cortando el flujo natural con tanta reminiscencia aclarativa.

Portada de "La hora antes del alba", de Isabel Allende, novela ganadora del Premio Planeta 2026

En esta ocasión, además, si la comparamos con su antecesora, todo se simplifica mucho más al centrarse en la figura de Clara Satigny Trueba y sus vicisitudes después de pasar por el infierno del aparato represor. La memoria familiar continuará estando presente, pero de manera más atenuada, así como los fantasmas que la rodean, de manera que el elemento fantástico también se diluye.

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Más compromiso social y político y menos espíritus

En contraposición nos encontramos con un personaje más apegado a los problemas terrenales: sacar adelante a su hija, su relación con distintos personajes y, sobre todo, su creciente compromiso social con los más desfavorecidos, así como su lucha por escapar de aquél que llama su enemigo, Esteban García, nieto de Esteban Trueba, su captor que sigue persiguiéndola y chantajeándola.

En ese sentido, lo humano gana espacio a lo sobrenatural en esta ocasión y, sobre todo, la política adquiere un papel fundamental. A través de la narradora accederemos en tercera persona a las andanzas del Líder Supremo, Máximo Urrutia, totalmente alejado de la realidad de su pueblo y obsesionado con el poder, así como a las maquiavélicas maniobras de su lugarteniente, Esteban García, la mano ejecutora del aparato más violento del gobierno en la sombra.

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Isabel Allende con el Premio Planeta gracias a 'La hora antes del Alba'

Además, en primera persona se alternarán las cartas de Miguel, el que fuera el amante de Alba, militante que pasará por todas las luchas del continente habidas y por haber mientras añora el regreso a su hogar.

No es una mala decisión dejar de lado a los espíritus, por mucho que los lectores los echen de menos, sobre todo en un momento en el que la realidad se impone y merece más la pena alinearse con el compromiso frente al totalitarismo. El problema de La hora antes del alba es que al relato le falta fuerza, todo resulta demasiado masticado, el tono y la forma son acomodaticios y resulta extraño a la hora de decirlo de Isabel Allende, pero a la novela le falta cierto vuelo alegórico y poético.

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Una novela un tanto ‘masticada’

Todo resulta demasiado simplista, no hay grietas en los personajes, ni ambigüedades morales. Una lectura fácil para tiempos convulsos.

Sin duda, lo mejor de la novela se encuentra en el crisol de personajes que acompañan a Alba, en un puñado de mujeres luchadoras que constituyen un tejido de ‘sororidad’ como son Tránsito Soto, Violeta del Valle y la Mandona, así como otro gran descubrimiento con es El-Ángel, un ex profesional de la lucha libre lleno de tatuajes y que fue castrado después de una pelea que se convertirá en el mejor amigo de Alba.

En cuanto a Alba, destaca su figura a la hora de resistirse a convertirse en una víctima, pasando a encarnar el papel de activo de combatiente por los derechos fundamentales de las personas que habitan a su alrededor, ya sea a través de sus columnas como periodista o colaborando activamente en uno de los poblados más pobres de la ciudad. No hay venganza, solo espíritu de supervivencia y necesidad de seguir adelante. Aunque siempre pervivirá el miedo.

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La hora antes del alba es una novela que deja una sensación a medio gas. Isabel Allende despliega oficio en sus páginas, pero no siempre sabe trasmitir ni magnetismo ni emoción, tampoco verdadera angustia o reflexión. Quizás porque resulta una pieza demasiado medida para contentar a todo el mundo desde el punto de vista literario. Eso sí, por supuesto, es el mejor Premio Planeta publicado en muchos años.