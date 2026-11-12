Llega la Noche de los Museos con más de 350 espacios gratuitos: desde lo mejor del humor a un edificio gigante de cartón y los vagones de subte de 1913

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La Noche de los Museos regresa el 14 de noviembre con su 22.ª edición en Buenos Aires: más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas de forma gratuita desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, en la que es la mayor celebración anual del patrimonio porteño.

Durante la edición, que reúne museos, teatros, sitios arqueológicos y edificios patrimoniales de 15 comunas porteñas (y se extiende a municipios del área metropolitana), habrá transporte público (incluyendo colectivos, el EBUS eléctrico, la Ecobici y líneas de subte) de forma gratuita mediante un pase especial.

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Una de las novedades más esperadas de esta edición es la reapertura del MUJU! Museo del Humor (Adolfo Alsina 417, Montserrat), que vuelve a abrir sus puertas como espacio dedicado al humor gráfico argentino. La exposición central, Salú Caloi!, reúne acuarelas, bocetos y objetos personales del creador de Clemente, con más de 8.800 tiras del personaje. Habrá además una muestra histórica del género que va desde el primer dibujo documentado hasta las viñetas contemporáneas, junto a un “ring de dibujantes”, jam sessions de ilustración y talleres artísticos.

MUJU! Museo del Humor

Otro de los platos fuertes llega desde el Polo Circo (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos, Parque Patricios), donde el artista francés Olivier Grossetête presenta por primera vez en Argentina una obra monumental participativa en cartón. La construcción colectiva —que convoca a personas de todas las edades— se realiza el propio 14 de noviembre entre las 14 y la 1 de la madrugada, con una deconstrucción y reciclaje de piezas programada para el día siguiente.

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La Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, Montserrat), reabierta al público en su histórico edificio, propone una cartografía afectiva con siete estaciones musicales en el Patio Central —desde las 19 hasta la 1 de la madrugada— que recorre el tango, el folklore, la lírica y el rock argentino.

En el segundo subsuelo, el espacio de Las Rotativas alberga la experiencia teatral y musical La leyenda del fantasma de la amante de Puccini, que revive el paso del compositor italiano por el que fuera el edificio del diario La Prensa, con funciones cada hora desde las 19.30.

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El artista francés Olivier Grossetête presenta por primera vez en Argentina una obra monumental participativa en cartón (Jamie Williams)

La Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca), instalada en el ex Palacio de la Luz, exhibe en su Salón Mayor Habitantes de lo invisible, del artista Tadeo Muleiro: esculturas blandas y trajes de gran escala que transforman la arquitectura en un escenario de criaturas imaginarias.

En el Patio Central, la intervención Cuerpo/Señal proyecta sobre la fachada del edificio, mediante láseres y sonido, la silueta del propio visitante en tiempo real, con activaciones en vivo cada hora. El predio también funciona como punto de partida de los EBUS —autobuses eléctricos— que salen cada 15 minutos.

El Teatro Colón (Libertad 621, San Nicolás) abre sus puertas desde las 23.45 hasta las 4 de la madrugada con una visita guiada que combina historia, arquitectura e intervenciones de cantantes líricos y músicos. No requiere inscripción previa, aunque los cupos son limitados.

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Su taller de producción, Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147, La Boca), recibe visitantes desde las 18, con escenografías iluminadas de forma especial y anfitriones ataviados con vestuario original del acervo del teatro. En la escenografía de Billy Budd será posible ingresar al interior del camarote.

El Planetario Galileo Galilei (Prensa Bs As)

El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n, Palermo) programa desde las 19 una noche de música, mapping y radio abierta con charlas de astronomía. A las 20.30, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires interpreta el concierto Desde Galaxias Lejanas bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky, con un repertorio centrado en las composiciones de John Williams para los filmes de George Lucas y Steven Spielberg.

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El Museo Moderno (Av. San Juan 350, San Telmo) celebra sus 70 años con la muestra Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario, que despliega 8.000 obras y piezas de diseño gráfico e industrial de su colección pública. También desde las 19 participa la 5.ª Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, con más de 35 editoriales argentinas.

En el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, Recoleta) pueden verse las tapicerías diseñadas por Francisco de Goya para la Real Fábrica de Tapices de España —entre ellas La cometa y La gallina ciega—, provenientes de la Galería de las Colecciones Reales de España. La muestra se suma a la retrospectiva de Rómulo Macció con obras de 1960 a 2016, con curaduría de Florencia Battiti.

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Una de las propuestas más singulares de la noche es el Paseo Histórico en los coches La Brugeoise de la Línea A de subte

Una de las propuestas más singulares de la noche es el Paseo Histórico en los coches La Brugeoise de la Línea A de subte, que parte desde la estación Perú a partir de las 0 h. Los históricos vagones, que circularon por la Línea A desde su inauguración en 1913, llevan a los pasajeros en un viaje al pasado del transporte subterráneo porteño.

El Buque Museo Corbeta ARA Uruguay (Av. Alicia Moreau de Justo 500, Puerto Madero), el barco más antiguo a flote de la Armada Argentina —construido en 1874 y declarado Monumento Histórico Nacional—, recibe visitas guiadas de 19 a 2. La corbeta fue protagonista de la histórica misión antártica de 1903 en la que rescató al explorador sueco Otto Nordenskjöld.

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La edición 2026 incluye también el Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA (Libertador 8151, Núñez), que presenta Testigos del tiempo: 50 años entre dictadura, democracia y futuro, una exposición que recorre la historia argentina desde el golpe del 24 de marzo de 1976 hasta la actualidad a través de documentos, fotografías e instalaciones.

Otra presencia a destacar es el Museo Beatle de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660, San Nicolás), que exhibe la colección privada de Rodolfo Vázquez, reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la mayor colección de memorabilia de The Beatles en el mundo.

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