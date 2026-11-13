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Brad Pitt protagonizará una nueva película para Apple después del éxito de ‘F1′: interpretará a un obrero de la construcción de los años setenta

El actor, a punto de estrenar la nueva película de David Fincher basada en el universo de Quentin Tarantino, también producirá este nuevo proyecto

Brad Pitt se convertirá en obrero de la construcción en su nuevo proyecto. (Reuters/Vincent West)
Brad Pitt se convertirá en obrero de la construcción en su nuevo proyecto. (Reuters/Vincent West)
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Brad Pitt tiene varios proyectos en cartera y uno de ellos es Connector, una película que dirigirá Darius Marder y que será realizada por Apple Original Films. La cinta marcará una nueva asociación entre el actor y el estudio tras F1: La película, filme de Apple que recaudó 634,1 millones de dólares en todo el mundo.

Apple adquirió los derechos de la producción, que tendrá a Brad Pitt como protagonista y productor. Marder escribirá el guion junto con su hermana, Nina Marder, y los dos integrarán la producción con Pitt a través de Plan B.

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Connector transcurrirá en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970. Pitt interpretará a un trabajador del hierro que se desplaza sobre estructuras elevadas en una ciudad marcada por grandes obras y actividad industrial.

Brad Pitt como miembro de la clase trabajadora

El personaje se convertirá en una figura reconocida entre la clase trabajadora. La trama seguirá también su enfrentamiento con fuerzas que exceden su control.

Apple asumirá la realización de la película como estudio. El acuerdo vuelve a ubicar a Pitt y a Plan B dentro de la estrategia cinematográfica de la compañía, que ya trabajó con el actor en F1: La película.

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Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Damson Idris como Joshua Pearce, a la izquierda, y Brad Pitt como Sonny Hayes en una escena de "F1 The Movie". (Apple TV+ via AP)
Esta imagen publicada por Apple TV+ muestra a Damson Idris como Joshua Pearce, a la izquierda, y Brad Pitt como Sonny Hayes en una escena de "F1 The Movie". (Apple TV+ via AP)

La producción no informó una fecha de inicio de rodaje, de estreno ni otros integrantes del reparto. Tampoco se difundieron detalles adicionales sobre el personaje central o sobre el alcance de las fuerzas que enfrentará en la trama.

La llegada de Connector se produce después de F1, película que reunió a Pitt con Apple, convirtiéndose en el antecedente inmediato de esta nueva alianza entre el actor, su productora y el estudio.

En F1, Pitt encabezó una producción vinculada al mundo de la Fórmula 1. Con Connector, su próxima colaboración con Apple cambiará el circuito de carreras por una historia ambientada en Nueva York en los años 70 y centrada en un obrero del hierro.

La participación de Pitt no se limitará al papel principal. El actor volverá a intervenir desde Plan B, la compañía con la que producirá el largometraje junto con Darius y Nina Marder.

La alianza entre Brad Pitt y Apple

Connector será la tercera colaboración entre Plan B y Apple. Las dos anteriores son F1 y The Waffle House Index, un proyecto anunciado recientemente que tendrá a Inde Navarrette como protagonista.

Darius Marder debutó como director con Sound of Metal, estrenada en 2019 y protagonizada por Riz Ahmed. La película relató la historia de un batería que pierde la audición.

El filme obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. Ganó dos estatuillas: una por sonido y otra por montaje.

Un breve adelanto introduce el título oficial de la nueva película de Brad Pitt (Netflix)

Connector será el siguiente proyecto de Marder como director después de aquella película. El cineasta también figura como coguionista del drama Cruces de caminos, de Derek Cianfrance, con Ryan Gosling como protagonista.

Pitt ha participado este año en En el corazón de la bestia y el actor también volverá a interpretar a Cliff Booth, su personaje en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, que ha sido dirigida por David Fincher para Netflix.

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