“Una mujer realmente excepcional y muy actual”: la historia de Mama Antula, la santa argentina celebrada por León XIV

Primer ícono realizado por el P. Eduardo Pérez del Lago de Mama Antula, la santa argentina celebrada por León XIV

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El papa León XIV puso primer plano a Mama Antula durante su paso por Córdoba. Para la historiadora Alicia Fraschina, que investiga su vida desde hace más de tres décadas, no se trató de una mención lateral: “La mencionó tanto, con tanta contundencia, que estoy fascinada”, afirma. La especialista sostiene que la figura de María Antonia de San José, nacida como María Antonia de Paz y Figueroa, conserva una vigencia que excede el marco religioso: “Es una mujer realmente excepcional y muy actual”.

León XIV homenajeó a Mama Antula presentándola como un modelo de servicio, caridad y evangelización incansable, y recordó su lema de “andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”. El Sumo Pontífice destacó que la primera santa argentina “recorrió incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo”, subrayando cómo supo unir la oración con la ayuda concreta hacia los más necesitados sin ser consciente de lo extraordinario que llegaría a ser su legado.

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La evocación papal volvió sobre una trayectoria que desbordó los límites reservados a las mujeres de su tiempo. A fines del siglo XVIII, con los jesuitas expulsados de los territorios españoles y luego suprimidos por la Santa Sede, Mama Antula retomó y organizó los ejercicios espirituales ignacianos. Lo hizo sin la estructura de la orden, a pie y a través de un extenso itinerario por el actual territorio argentino, Uruguay y otros puntos del antiguo Virreinato del Río de la Plata. “No era común que una mujer anduviera recorriendo, pero ella lo hizo, lo probó y pudo”, dijo en diálogo con Infobae Cultura.

León XIV homenajeó a Mama Antula presentándola como un modelo de servicio, caridad y evangelización incansable, y recordó su lema de "andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer" (Foto: Mario Sar)

El interés de Fraschina por Mama Antula nació mientras ampliaba sus estudios sobre las monjas de clausura de Buenos Aires desde una mirada social y familiar. El impulso decisivo llegó después de una conversación con el historiador Félix Luna, quien había publicado una imagen de María Antonia de San José para ilustrar un artículo sobre monjas. La investigadora objetó aquella clasificación: “Ella no había sido monja. Justamente, había sido beata, es decir, lo que ahora llamamos una laica consagrada”.

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Al despedirse, Luna le dejó una sugerencia que modificó su trabajo académico: “Alicia, usted tiene que escribir la biografía de esta mujer”. A partir de entonces, su investigación se concentró en las beatas y en un universo femenino poco atendido por la historiografía. Escribió: La expulsión no fue ausencia: Mama Antula, beata de la Compañía de Jesús, primera santa argentina, Mama Antula: una santa argentina para el mundo, Epístolas y otras huellas de Mama Antula, y Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial.

“Eran mujeres que dedicaban su vida a Dios, pero no hacían votos solemnes como las monjas. Entonces eran de las mujeres que tenían mayor libertad en el Río de la Plata, en el período colonial”, explicó. En aquel orden social, las alternativas para las mujeres de determinados sectores eran estrechas: “O el hogar o el monasterio; no había otra opción”. Las beatas, en cambio, podían vivir en grupos pequeños, atender a personas abandonadas o enfermas, garantizarles una sepultura y, en varias regiones, enseñar las primeras letras. “Hasta no hace mucho, beata era sinónimo de maestra en algunos lugares”, añadió.

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Mama Antula tomó ese camino a los 15 años, la edad en que, según la reconstrucción de Fraschina, las jóvenes de su posición social “tomaban estado”: se casaban o ingresaban en un convento de clausura. Ingresó en un beaterio vinculado con la Compañía de Jesús en Santiago del Estero. Su tarea inicial era doméstica: limpiar la casa de ejercicios y cocinar para quienes participaban de ellos.

Alicia Fraschina, doctora en Historia, especialista en Mama Antula (mendoza.gov.ar)

“Su opción iba a ser realizar el servicio doméstico. Pero la vida la fue llevando por otro lado”, planteó la investigadora. La expulsión de los jesuitas ordenada por Carlos III en 1767 dejó a las beatas sin el espacio institucional que las contenía, y abrió una etapa decisiva en la vida de María Antonia. Tenía 37 años, una edad en la que, según Fraschina, muchas mujeres de su clase ya eran abuelas y se consideraba que su vida activa había terminado.

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Después de la expulsión, Mama Antula comenzó a organizar los ejercicios espirituales como lo hacían los jesuitas. Conseguía los lugares, convocaba a los sacerdotes que predicaban y administraban los sacramentos, y resolvía la alimentación de los participantes. La diferencia era central: ya no existían las casas de ejercicios ni el respaldo económico de una orden que contaba con propiedades y recursos, entre ellas la estancia de Calamuchita, en Córdoba.

La historiadora cree que los primeros años de esa tarea en Santiago del Estero pudieron desarrollarse sin autorización formal. El obispo Manuel Abad Illana, nombrado por Carlos III y adversario de los jesuitas, era una figura difícil de sortear. “De este período no hemos encontrado la licencia del obispo. Yo creo que no, pero nunca me animé a afirmarlo. A lo mejor en algún momento aparece”, aclaró Fraschina.

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Durante una reunión en Roma previa a la canonización, el papa Francisco usó una palabra que conmovió a la especialista: clandestinidad. “Cuando dijo ‘esta mujer que tuvo que apelar a la clandestinidad’, sentí la palabrita en el cuerpo, porque es lo que yo había pensado. Esta mujer tuvo que actuar ese primer período clandestinamente”, recordó.

La imagen de Mama Antula durante una misa celebrada con motivo de las festividades por la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de febrero de 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La imagen que propone Fraschina es concreta: vecinos que cedían sus casas para realizar los ejercicios, como en “la época de las catacumbas”. Aun con esas restricciones, Mama Antula extendió su tarea desde su provincia natal hacia Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Colonia y Montevideo. “Andaba de a pie”, precisó la historiadora, junto a otras beatas que la acompañaban desde Santiago del Estero.

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El alcance de su obra puede seguirse en la correspondencia que mantuvo con el jesuita expulsado Gaspar Juárez, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba. Al pasar por esa ciudad, Mama Antula quedó integrada en un intercambio epistolar con Ambrosio Funes, en Córdoba, y Juárez, radicado en Roma. “Se arma un triángulo epistolar entre Ambrosio Funes en Córdoba, Gaspar Juárez en Roma y Mama Antula ya en Buenos Aires”, describió Fraschina.

A través de esas cartas, en Europa se conocían las actividades de la beata en el Río de la Plata mientras el continente atravesaba las transformaciones políticas de la Revolución Francesa. “Los católicos en general estaban esperando las cartas de Mama Antula”, señaló la historiadora. “En ese momento, ella está en Buenos Aires y acaba de recorrer todo el NOA argentino organizando con éxito los ejercicios espirituales. No pueden creer lo que están leyendo”.

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Gaspar Juárez tradujo al italiano esas cartas y las distribuyó entre exjesuitas de distintas nacionalidades residentes en Roma. Desde allí fueron vertidas a otras lenguas y alcanzaron diversos destinos, incluso Rusia, donde la supresión papal de la Compañía de Jesús no había tenido efecto por la pertenencia del país a la tradición ortodoxa.

"La expulsión no fue ausencia: Mama Antula, beata de la Compañía de Jesús, primera santa argentina"

En 1791 apareció en Europa un opúsculo de unas 15 páginas con una biografía de Mama Antula. Años después, un historiador británico le escribió a Fraschina para contarle que en el archivo de la Universidad de Durham había encontrado cartas de 1790 y 1791 firmadas por el jesuita expulsado John Thorpe. Allí se hablaba de “The American Lady”, una mujer llamada Antonia. “¿No será tu beata?”, le preguntó. “Y sí, era. Era María Antonia de San José”, respondió la investigadora.

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Uno de los resultados perdurables de aquella empresa es la Casa de Ejercicios Espirituales que Mama Antula fundó en Buenos Aires, sobre la actual esquina de Salta e Independencia. Parte de los terrenos originales fue vendida con el paso del tiempo, pero el edificio se conserva y continúa recibiendo visitas guiadas y ejercicios espirituales.

“Ella quería crear algo que perdurara. Y es esto, es la casa de ejercicios”, afirmó Fraschina. Para la historiadora, su singularidad se explica en la elección de no ingresar a una clausura absoluta. “Ella opta por ser beata, que hace votos simples; por lo que hacían, andaban por la calle”, sostuvo. En esa decisión estuvo la condición que le permitió atravesar territorios, sostener una red de correspondencia transatlántica y fundar una institución que todavía permanece en la ciudad.