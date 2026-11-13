Aerobic, estética ochentosa y una frase viral: así fue el regreso a la música de Nicole Neumann con Martín Cirio

Martín Cirio y Nicole Neumann protagonizan una producción con baile, humor y referencias al pop ochentoso

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Nicole Neumann regresó a la música con el lanzamiento de Do You Wanna Dancing, una canción junto a Martín Cirio que incorpora la frase “Gracias a Dios existen los screenshots”, popularizada por la modelo en 2020. El tema se presentó este jueves, más de tres décadas después de Primer amor, el único álbum que había grabado hasta ahora.

La colaboración recupera una faceta poco frecuente de Nicole Neumann, cuya trayectoria pública se desarrolló principalmente en la moda y la televisión. La canción fue acompañada por un videoclip de estética inspirada en los años 80, con referencias al aerobic, coreografías grupales y colores asociados a ese período.

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Nicole Neumann y Martín Cirio compartieron escena en un videoclip atravesado por el humor y la nostalgia pop

El estreno tuvo repercusión en las redes sociales, donde seguidores de la modelo y del creador de contenido destacaron el tono humorístico de la producción. Entre los mensajes que circularon tras la publicación aparecieron definiciones como “el hit del verano”, además de elogios a la participación de Neumann y a la idea de recuperar una de sus declaraciones televisivas más recordadas.

Una clase de aerobic fue elegida como escenario del videoclip

Martín Cirio convocó a Nicole Neumann para una canción que recupera una frase instalada en la cultura digital

El video de Do You Wanna Dancing comienza con Martín Cirio caminando por una vereda mientras habla de un invitado que no podrá participar de una producción. En medio de la escena, el creador de contenido choca contra un árbol y pierde el conocimiento.

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Luego, una mujer lo auxilia y lo lleva a una clase de aerobic. Allí aparece Neumann, que se suma a la secuencia con vestuario, movimientos y recursos visuales que remiten a los videoclips pop de la década de 1980.

La puesta combina una historia breve con escenas de baile y fragmentos interpretados por ambos artistas. El título de la canción, repetido en el estribillo, se apoya en una estructura pop y en una letra centrada en un interés amoroso adolescente.

El videoclip propone una historia que comienza con Martín Cirio en la calle y continúa en una clase de baile

La producción incluye líneas como “en la esquina vive un chico que me gusta” y “no sé qué hacer para darle a entender”, mientras que el pasaje que concentra la atención del público llega hacia el final del estribillo: “Gracias a Dios existen los screenshots”.

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La expresión que ahora forma parte de la canción se hizo conocida en 2020, cuando Nicole Neumann era panelista de Nosotros a la mañana, el programa de El Trece. En ese momento, la modelo atravesaba una conflictiva separación con su exmarido, el exfutbolista Fabián Cubero.

La producción apela a elementos visuales de los años 80, desde el vestuario hasta los movimientos de baile

Durante una discusión pública vinculada con versiones sobre unas vacaciones, Neumann sostuvo que contaba con pruebas de lo sucedido. “Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots”, dijo entonces.

La frase se viralizó y quedó asociada a la modelo en las redes sociales. Seis años más tarde, fue incorporada como un guiño en esta colaboración con Cirio, quien suele utilizar referencias de la cultura popular y del espectáculo argentino en sus contenidos.

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El lanzamiento fue acompañado por una serie de reacciones de usuarios que celebraron la recuperación de esa frase en formato musical. La referencia a los screenshots funcionó como el principal punto de conversación alrededor del videoclip.

El regreso musical de Neumann tras 32 años

Nicole Neumann suma una nueva experiencia artística con su participación en el lanzamiento musical

El nuevo sencillo representa, de acuerdo con la información difundida, su regreso a una grabación musical después de 32 años.

La letra propone un relato simple sobre una joven atraída por un chico de su barrio. En sus versos aparecen encuentros a la salida de la escuela, miradas y gestos de timidez que acompañan el enfoque retro del video.

El estribillo, construido sobre la repetición de “Do you wanna dancing?”, intercala la frase que remite a la declaración de 2020. La canción une una estética pop ochentosa con una referencia que se convirtió en meme dentro del espectáculo argentino.

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