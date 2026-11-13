América Latina

Hallaron muertos a dos hermanos desaparecidos en la Amazonía ecuatoriana y su padre se entregó a la Policía

Los niños, de 8 y 11 años, fueron encontrados enterrados en una zona rural de la provincia de Napo después de casi dos semanas de búsqueda

Flor y Leodan Andi. (Desaparecidos Ecuador)
Flor y Leodan Andi. (Desaparecidos Ecuador)
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La desaparición de dos hermanos que regresaban de la escuela en la Amazonía ecuatoriana terminó con el hallazgo de sus cuerpos enterrados en una zona rural de la provincia de Napo. Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, fueron encontrados sin vida el jueves 12 de noviembre, después de permanecer casi dos semanas desaparecidos. Horas después, su padre se entregó voluntariamente a la Policía, mientras las autoridades avanzaban en una investigación que también involucra a su actual conviviente y a un hombre detenido por su presunta participación en el crimen.

Los menores habían desaparecido el 30 de octubre, cuando regresaban de la Unidad Educativa Elicio Olalla, ubicada en el sector Santa Rosa, de la parroquia Puerto Napo, en el cantón Tena. Según la información difundida por medios locales, ambos salieron de su jornada escolar alrededor de las 10:30 y emprendieron el trayecto habitual hacia su vivienda, situada en la comunidad Vista Anzu. Sin embargo, nunca llegaron a su destino.

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Las primeras investigaciones permitieron establecer que los hermanos utilizaron un autobús como parte de su recorrido y posteriormente subieron a una motocicleta conducida por un hombre. Ese desplazamiento quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes se convirtieron en uno de los principales elementos para reconstruir sus últimos movimientos conocidos.

Ante la ausencia de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado activó el 1 de noviembre la Alerta Emilia, un mecanismo de búsqueda urgente destinado a localizar a niños y adolescentes desaparecidos en circunstancias de alto riesgo. Durante los días siguientes, agentes policiales, familiares y habitantes de las comunidades cercanas participaron en las labores de búsqueda, mientras los investigadores recopilaban testimonios y analizaban los registros de videovigilancia.

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Los niños desparecieron después de ir a la escuela. (Extra)
Los niños desparecieron después de ir a la escuela. (Extra)

El caso tuvo un giro decisivo durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, cuando la Policía detuvo a Jerson Damián Perugachi Grefa, identificado como uno de los principales sospechosos. De acuerdo con declaraciones del comandante policial Juan Carlos Mafla, el hombre presentaba características físicas similares a las de la persona registrada en las imágenes de seguridad mientras transportaba a los menores en una motocicleta.

Horas después, las autoridades localizaron los cuerpos en el sector de Shalkana, en Puerto Napo, aproximadamente a 300 metros de la vía que conduce hacia Ahuano. Los restos se encontraban enterrados en una zona rural. En el procedimiento participaron unidades de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), personal de Criminalística y equipos especializados en búsqueda.

La Fiscalía confirmó el hallazgo y dispuso las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de las muertes. Entre las actuaciones previstas constaban el levantamiento de los cuerpos, las pericias forenses y la recepción de versiones de personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

La Alerta Emilia para Leodan Andi
La Alerta Emilia para Leodan Andi

Según la información recogida por la agencia EFE, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el sospechoso detenido había confesado el asesinato de los hermanos. El funcionario también señaló que las investigaciones continuarían para determinar si otras personas participaron en los hechos. Esa declaración constituye una versión atribuida a las autoridades y deberá ser examinada dentro del proceso judicial.

Reimberg descartó preliminarmente que el caso estuviera relacionado con actividades de minería ilegal, una de las problemáticas que afectan a distintas zonas de la Amazonía ecuatoriana. Asimismo, anunció la intención de trasladar al detenido a un establecimiento penitenciario fuera de Napo, una vez cumplidas las diligencias judiciales correspondientes.

Sin embargo, la investigación adquirió una nueva dimensión cuando se conoció que el padre de los menores se presentó voluntariamente ante la Policía durante la tarde del 12 de noviembre. Según la información publicada por Diario Extra y El Diario este viernes 13 de noviembre, el progenitor figura entre las personas investigadas por las autoridades, junto con su actual conviviente y el sospechoso detenido inicialmente.

La Alerta Emilia para Flor Andi
La Alerta Emilia para Flor Andi

Los reportes periodísticos también señalan que el padre registraba antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar y que existía una boleta de alejamiento vinculada con un episodio anterior. No obstante, hasta el momento no se ha establecido públicamente qué participación habría tenido en la desaparición o muerte de sus hijos, ni si esos antecedentes guardan relación con los hechos investigados.

La entrega voluntaria del progenitor tampoco constituye, por sí misma, una admisión de responsabilidad penal. Las autoridades deberán determinar su situación procesal a partir de los elementos recopilados durante las investigaciones y de las decisiones adoptadas por las instancias judiciales competentes.

De acuerdo con Diario Extra, una audiencia de formulación de cargos comenzó después de las 23:00 del jueves en una unidad judicial de Napo. Hasta la información disponible al cierre de esta investigación, no se había confirmado una resolución definitiva de esa diligencia ni las medidas judiciales adoptadas respecto de todas las personas investigadas.

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