Cultura

Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa

Los seis aguafuertes llevaban desaparecidos más de un mes tras un robo en un restaurante de alta cocina de la Riviera francesa

El pintor y escultor español Pablo Picasso.
Recuperan obras robadas de Picasso, ocultas detrás de cajas de herramientas en una vivienda francesa (Crédito: George Stroud)
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Seis aguafuertes de Pablo Picasso que fueron robados hace más de un mes de un restaurante de alta cocina en la Riviera francesa han sido encontrados detrás de cajas de herramientas y una pila de ropa de cama en una vivienda de la región, según las autoridades francesas.

Siete personas fueron arrestadas por el robo, informaron las autoridades, y los investigadores han vinculado el caso con el robo de un vehículo cometido unos meses antes en la región.

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Guillaume Plaidy, comandante de la policía militar local, dijo que creía que el robo estaba vinculado al crimen organizado. “Estos delincuentes participan en diversos tipos de delitos, así que se adaptarán a lo que les genere dinero”, dijo Plaidy en la televisión nacional.

La policía informó que dos personas con pasamontañas y guantes entraron por la fuerza en L’Amandier, un restaurante del pueblo de Mougins, a pocos kilómetros (unas pocas millas) al norte de Cannes, durante la noche del 1 de octubre. Robaron los aguafuertes de Picasso mientras una tercera persona vigilaba desde un automóvil estacionado cerca, informó la policía.

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“Lograron entrar por una de estas puertas francesas y robaron los seis aguafuertes en menos de un minuto; ocurrió muy rápido”, dijo Matthieu Autant, gerente del restaurante, en la televisión nacional.

Las seis obras forman parte de la Suite Vollard de Picasso, un conjunto de 100 aguafuertes que el artista produjo a principios de la década de 1930. El coleccionista de arte británico Christian Levett, propietario de L’Amandier, las compró en 2008, y estuvieron expuestas desde 2010 en el restaurante, que cuenta con una sala dedicada al artista: el Salón Picasso. En conjunto, los grabados robados tienen un valor estimado de más de 100.000 euros, unos 110.000 dólares.

Seis obras enmarcadas están dispuestas junto a un emblema de la Gendarmería de Cannes
Los seis aguafuertes de Picasso recuperados por las fuerzas del orden tras el robo (Gendarmerie Nationale)

Las fuerzas del orden locales iniciaron una investigación el día después del allanamiento en L’Amandier, un restaurante ubicado en un edificio del siglo XI que en su día funcionó como tribunal para monjes. Los investigadores pasaron entonces un mes localizando a sospechosos mediante vigilancia y seguimientos. Se cree que cuatro de ellos proporcionaron apoyo logístico en el delito, informó la policía.

Los sospechosos fueron arrestados la semana pasada, según la policía militar nacional, y las obras de arte han sido devueltas a su propietario.

Mougins, un pueblo medieval situado en una colina, fue el hogar de Picasso y de su segunda esposa, Jacqueline Roque, durante los últimos años de vida del pintor español. Vivió allí en una casa de campo tradicional provenzal desde 1961 hasta su muerte en 1973.

El robo en el restaurante pone de relieve el aumento de los robos de bienes culturales, tanto en la región como en toda Francia. En octubre pasado, unos ladrones robaron joyas de la corona del siglo XIX en un golpe en el Louvre. Y a principios de septiembre, unos ladrones robaron cuatro pinturas de Renoir de un museo ubicado en la antigua residencia del artista en Cagnes-sur-Mer, a 25 minutos en automóvil de Mougins.

Levett, propietario de L’Amandier, dijo en una entrevista que, desde el robo, ha añadido nuevas cerraduras, sensores de movimiento y cámaras de seguridad para proteger su restaurante. También ha reemplazado los seis aguafuertes con fotografías de Picasso tomadas por diversos fotógrafos.

Dijo que planeaba mantener las obras de arte originales almacenadas mientras decide qué hacer con ellas. “Simplemente no tiene sentido tentar a la gente a robar cosas”, dijo Levett.

Fuente: The New York Times

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