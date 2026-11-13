Se viene la Noche de los Museos: cómo obtener el Pase Libre digital para viajar gratis en colectivos, eBus, Ecobici y subtes

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La Noche de los Museos regresa el 14 de noviembre a Buenos Aires con su 22.ª edición: más de 350 espacios culturales abrirán gratis entre las 19 y las 2. La programación incluirá museos, teatros, sitios arqueológicos y edificios patrimoniales de 15 comunas porteñas y municipios del área metropolitana.

El transporte público será gratuito con el Pase Libre digital, que también permitirá utilizar colectivos, el eBus, Ecobici y las líneas de subte habilitadas. El pase podrá descargarse o visualizarse sin costo en el sitio oficial Festivales BA o en los canales de la Ciudad, y deberá presentarse en formato PDF desde el celular o impreso.

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Los colectivos son la puerta de entrada más temprana al operativo: el Pase Libre es válido desde las 18 h del 14 de noviembre hasta las 3 h del día siguiente, con una ventana de nueve horas de cobertura gratuita.

La 22.ª edición se realizará entre las 19 y las 2 hs

Los eBus, la flota de buses eléctricos de la ciudad, arrancan una hora más tarde, a las 19 h, y tienen como eje la Usina del Arte. El servicio parte y regresa a ese punto con una frecuencia de 15 minutos y se extiende también hasta las 3 h del 15 de noviembre.

La Ecobici, el sistema de bicicletas públicas, opera en el mismo horario que los buses eléctricos. Cada Pase Libre habilita cuatro viajes individuales de hasta 45 minutos cada uno, suficiente para moverse entre puntos cercanos del circuito cultural.

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El subte presenta la estructura más segmentada del operativo. Las líneas B y D tienen extensión de servicio hasta las 2 h del 15 de noviembre, mientras que las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionan desde las 19 h hasta su horario habitual de cierre, sin extensión adicional.

Las líneas B y D tienen extensión de servicio hasta las 2 h del 15 de noviembre, mientras que las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionan desde las 19 h hasta su horario habitual de cierre, sin extensión adicional

Las estaciones con horario ampliado en la Línea B son: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem.

En la Línea D, las estaciones habilitadas en horario extendido son: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

En ese sentido, una de las propuestas más singulares de la noche es el Paseo Histórico en los coches La Brugeoise de la Línea A de subte, que parte desde la estación Perú a partir de las 0 h.

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Los históricos vagones, que circularon por la Línea A desde su inauguración en 1913, llevan a los pasajeros en un viaje al pasado del transporte subterráneo porteño.