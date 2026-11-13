Blaise Pascal, matemático y filósofo francés: “El corazón tiene razones que la razón no entiende” (Musée Carnavalet–Histoire de Paris)

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Pocas frases de la historia de la filosofía han sufrido un malentendido tan exitoso como esta. Hoy se imprime en tarjetas, se cita en novelas sentimentales y se usa para justificar impulsos amorosos inexplicables. Sin embargo, cuando el francés Blaise Pascal escribió a mediados del siglo XVII que “el corazón tiene razones que la razón no entiende”, no estaba hablando del romance ni de las pasiones humanas, sino de Dios, de la naturaleza del conocimiento y de los límites de la ciencia.

En el vocabulario de Pascal, la palabra “corazón” no designaba un órgano emocional, sino una facultad intelectual superior: la intuición profunda capaz de captar las verdades primeras de la existencia. Para el pensador francés, antes de que la lógica pueda demostrar un teorema, el ser humano ya sabe de manera inmediata que el espacio tiene tres dimensiones, que el tiempo avanza o que los números son infinitos. De ese mismo modo —sostenía— el alma percibe lo sagrado.

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Enl párrafo completo de la cita Pascal añade: “Es el corazón el que siente a Dios, y no la razón. He ahí lo que es la fe: Dios sensible al corazón, no a la razón”. Con esta distinción, trazaba una frontera frente al racionalismo de su época, encabezado por René Descartes. Mientras los filósofos cartesianos intentaban demostrar la existencia de Dios mediante complejas pruebas lógicas y geométricas, Pascal advertía que ese “Dios de los filósofos y de los sabios” era una abstracción fría que no conmovía a nadie.

Cubierta de 'Pensamientos', de Blaise Pascal. (Alianza Editorial)

La verdadera fe, en cambio, no era una conclusión matemática, sino una experiencia íntima que desbordaba los cálculos de la mente sin por ello volverse irracional. ¿Pero quién era Blaise Pascal? Nacido en 1623 en Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, perdió a su madre a los tres años y fue educado por su padre, un funcionario real y matemático aficionado que intentó mantenerlo alejado de los libros de geometría para que concentrara sus esfuerzos en las lenguas clásicas. El intento fracasó.

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A los doce años, el joven Blaise dedujo por sí solo varias de las proposiciones fundamentales de Euclides. Antes de cumplir los veinte años, inventó la pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia, diseñada para aliviar el trabajo contable de su padre. Sus aportes en física y matemática fueron monumentales: formuló el principio que lleva su nombre sobre la presión de los fluidos, demostró la existencia del vacío y sentó, junto a Pierre de Fermat, las bases de la teoría de la probabilidad.

Sin embargo, en 1654, tras sufrir un accidente de carruaje, vivió una experiencia mística tan intensa que la dejó registrada en un pergamino cosido al forro de su abrigo, conocido hoy como el Memorial. A partir de esa noche, abandonó casi por completo la investigación científica mundana, se acercó al movimiento religioso jansenista de la abadía de Port-Royal y dedicó sus últimos años a la reflexión espiritual y la caridad, debilitado por una salud extremadamente frágil. Murió a lo 39 años.

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Una pascalina, invento de Blaise Pascal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase aparece en Pensamientos, una obra atípica. Pascal nunca llegó a publicarla en vida. Durante sus últimos años, enfermo y aquejado por dolores constantes, fue anotando ideas, aforismos y borradores en hojas sueltas de papel que luego recortaba y cosía en legajos con la intención de escribir una gran apología del cristianismo dirigida a los escépticos de París. Tras su muerte en 1662, sus amigos de Port-Royal encontraron cerca de mil fragmentos manuscritos en su habitación.

Ocho años más tarde, en 1670, publicaron una primera selección titulada Pensamientos del señor Pascal sobre la religión y sobre algunos otros temas. El carácter inacabado del texto, lejos de restarle fuerza, le otorgó una modernidad asombrosa: su estilo nervioso, poético y directo anticipó la escritura fragmentaria de autores posteriores como Friedrich Nietzsche o Emil Cioran. Al igual que ocurre con los grandes aforismos de la historia, esta sentencia condensa la totalidad del pensamiento pascaliano.

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Para Pascal, somos criaturas paradójicas —“gloria y desecho del universo”—, atrapadas entre la grandeza del pensamiento y la miseria de la finitud. En ese escenario, la razón es una herramienta extraordinaria para medir el mundo físico, pero resulta insuficiente para responder las preguntas últimas. Cuando Pascal escribió que “el corazón tiene razones que la razón no entiende”, no pidió renunciar a la inteligencia; simplemente recordó que la verdad más profunda empieza donde terminan los cálculos.

Copia de un retrato de Blaise Pascal, hacia 1690

¿Quién es Blaise Pascal?

Blaise Pascal nació en Clermont-Ferrand, Francia, en 1623, y desde muy pequeño demostró una capacidad intelectual extraordinaria. Educado por su padre, un magistrado y aficionado a las matemáticas que se trasladó con su familia a París, el joven Pascal sorprendió a los círculos intelectuales de la época al redactar un tratado sobre las secciones cónicas a los dieciséis años y diseñar poco después la pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia.

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Su talento abarcó tanto la ciencia pura como la filosofía: realizó experimentos decisivos sobre la presión atmosférica y el vacío, formuló el principio físico que lleva su nombre y sentó, junto a Pierre de Fermat, los fundamentos de la teoría moderna de la probabilidad. A pesar de su éxito científico, su vida estuvo marcada por una salud delicada y por una profunda inquietud espiritual que dio un vuelco en 1654, tras atravesar una intensa experiencia mística conocida como su “noche de fuego”.

Desde ese momento, se vinculó estrechamente con la abadía jansenista de Port-Royal, abandonó la vida mundana y volcó su genio literario en la defensa de la fe frente al racionalismo y el escepticismo de su tiempo. Entre sus escritos más célebres destacan las polémicas Cartas provinciales (1656-1657) y su obra maestra póstuma, Pensamientos (1670), recopilada a partir de los manuscritos hallados tras su muerte en París en agosto de 1662, cuando apenas tenía treinta y nueve años.

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