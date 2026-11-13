Teleshow

Se filtró el video de una escandalosa pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Yo te mato a palos"

Las imágenes habrían sido registradas por la actriz con su celular cuando la conductora fue hasta su casa para retirar a su hija

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef
Guardar

Un video difundido este viernes en Puro Show dejó al descubierto un fuerte enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del operativo policial que se realizó en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. Aunque la conductora no aparece en imagen, su voz se escucha con claridad durante la discusión.

El material fue presentado por Pampito, conductor del ciclo de El Trece, quien explicó que había llegado durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani. “Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano, que le llegó a Angie Balbiani este material que recién vendíamos”, anunció antes de emitir la secuencia.

PUBLICIDAD

La filmación muestra un encuadre cerrado que no permite ver el desarrollo completo de la escena. Según se observa, el teléfono habría sido sostenido por la China Suárez: solo se ven su cuello y su mentón. Sin embargo, el registro de sonido documenta el cruce con Wanda, con insultos y amenazas de por medio.

Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Luego, la conductora continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

PUBLICIDAD

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez: “Dejó toda su carrera”
Wanda y la China se cruzaron el viernes pasado, cuando la hija mayor de la conductora acusó de maltrato a su padre

El video se habría grabado cuando Wanda Nara fue a buscar a su hija

Balbiani dio detalles sobre el momento en que se habría producido la discusión. “Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”, afirmó la panelista al aire.

La escena se ubica en la misma jornada en la que se desplegó un operativo policial en la propiedad de Mauro Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta, Tigre. Ese procedimiento se produjo luego de que la hija mayor del futbolista y Wanda Nara denunciara que su padre la había golpeado.

El delantero se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas y negó haber ejercido violencia. Entre los elementos que llevó a la Justicia figuraba otro video, grabado con su celular, en el que se escuchaban amenazas de Martín Migueles, pareja de Wanda, hacia Icardi durante aquel operativo.

Hombre de espaldas con camiseta blanca y gafas oscuras frente a una mampara de vidrio con carteles de señalización
Icardi al llegar a la fiscalía de Tigre a declarar (RSFotos)

De acuerdo con el video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi, la pareja de Nara increpó al futbolista frente a efectivos policiales y le advirtió: “Yo te rompo la boca”. Icardi sostuvo entonces que los agentes eran testigos de las amenazas.

Angie Balbiani habló sobre los registros de los encuentros

La panelista de Puro Show consideró que la existencia de grabaciones no sería excepcional en el contexto del conflicto entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo”, sostuvo.

La difusión del nuevo video sumó así otro registro al extenso enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus respectivas parejas, en un caso que ya tiene derivaciones judiciales y continúa bajo investigación.

Temas Relacionados

Wanda NaraChina SuárezMauro Icardi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El crudo relato de Ulises Bueno sobre su depresión y los excesos: “Toqué fondo mal, tuve pensamientos oscuros”

En una charla íntima con Mario Pergolini, el cuartetero repasó los momentos más difíciles de su crisis personal y aseguró que, tras haber buscado asistencia médica, hoy continúa trabajando en su recuperación

El crudo relato de Ulises Bueno sobre su depresión y los excesos: “Toqué fondo mal, tuve pensamientos oscuros”

Polémica en la grabación de PH: Podemos Hablar por una pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis: “Se me transformó la cara”

La exparticipante de Gran Hermano vivió una incómoda situación en el ciclo de Telefe. Andy Kusnetzoff tuvo que acercarse a pedirle disculpas

Polémica en la grabación de PH: Podemos Hablar por una pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis: “Se me transformó la cara”

La reacción de Maxi López al ser nombrado por Martín Migueles en la pelea con Icardi: “Pocas cosas me sorprenden”

El exdelantero habló del escándalo en la casa de los sueños de Nordelta que involucró al actual novio de su exesposa

La reacción de Maxi López al ser nombrado por Martín Migueles en la pelea con Icardi: “Pocas cosas me sorprenden”

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

El discurso encendido de Luis Ventura, el “te vi” de Marina Calabró a Diego Brancatelli, la llegada en soledad de Chato Prada y el reloj que cortaba los micrófonos. Todos los detalles de una noche a puro color

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

La conductora se alzó con el galardón en la ceremonia de Aptra que distingue al cable y cerró en el escenario el capítulo más comentado de su historia con el periodista de policiales. El momento

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

AMÉRICA

Las Tunas cumple tres días sin agua potable por la falta de químicos para tratarla

Las Tunas cumple tres días sin agua potable por la falta de químicos para tratarla

Estos estados de EEUU están bajo alerta por una tormenta del Pacífico que traerá nieve intensa, vientos de 145 km/h y olas gigantes

De la violencia a referente de innovación: especialista francés destaca a El Salvador como motor económico regional

Llevarán a juicio a 17 presuntos pandilleros en Panamá y su supuesto líder enfrenta una pena de hasta 23 años de prisión

Lo que encontró EFE en la frontera entre Haití y República Dominicana mientras las pandillas dominan el 70% de Puerto Príncipe

MALDITOS NERDS

‘Slay the Spire 2′ recibe su mayor actualización con The Fool y Dread

‘Slay the Spire 2′ recibe su mayor actualización con The Fool y Dread

Asha Sharma adelanta la quinta generación de Xbox y un cambio en el desarrollo

‘Fairgames’ queda cancelado: Sony frena el shooter de Haven Studios

Entrevistamos a los protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Scary Kid mezcla acertijos musicales y horror psicológico en ‘Don’t Fret’

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

Fue campeón con Uruguay y compañero de Scaloni en Europa: “Argentina sentirá la ausencia de Messi pero sigue siendo poderosa”

La guerra entre leyendas que se desató en la selección de Corea del Sur y el comunicado de los futbolistas apuntados