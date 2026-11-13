Se filtró el video de una escandalosa pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Yo te mato a palos"

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

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Un video difundido este viernes en Puro Show dejó al descubierto un fuerte enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del operativo policial que se realizó en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. Aunque la conductora no aparece en imagen, su voz se escucha con claridad durante la discusión.

El material fue presentado por Pampito, conductor del ciclo de El Trece, quien explicó que había llegado durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani. “Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano, que le llegó a Angie Balbiani este material que recién vendíamos”, anunció antes de emitir la secuencia.

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La filmación muestra un encuadre cerrado que no permite ver el desarrollo completo de la escena. Según se observa, el teléfono habría sido sostenido por la China Suárez: solo se ven su cuello y su mentón. Sin embargo, el registro de sonido documenta el cruce con Wanda, con insultos y amenazas de por medio.

“Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Luego, la conductora continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

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Wanda y la China se cruzaron el viernes pasado, cuando la hija mayor de la conductora acusó de maltrato a su padre

El video se habría grabado cuando Wanda Nara fue a buscar a su hija

Balbiani dio detalles sobre el momento en que se habría producido la discusión. “Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”, afirmó la panelista al aire.

La escena se ubica en la misma jornada en la que se desplegó un operativo policial en la propiedad de Mauro Icardi, en el barrio La Isla de Nordelta, Tigre. Ese procedimiento se produjo luego de que la hija mayor del futbolista y Wanda Nara denunciara que su padre la había golpeado.

El delantero se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas y negó haber ejercido violencia. Entre los elementos que llevó a la Justicia figuraba otro video, grabado con su celular, en el que se escuchaban amenazas de Martín Migueles, pareja de Wanda, hacia Icardi durante aquel operativo.

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Icardi al llegar a la fiscalía de Tigre a declarar (RSFotos)

De acuerdo con el video del fuerte enfrentamiento de Martín Migueles con Mauro Icardi, la pareja de Nara increpó al futbolista frente a efectivos policiales y le advirtió: “Yo te rompo la boca”. Icardi sostuvo entonces que los agentes eran testigos de las amenazas.

Angie Balbiani habló sobre los registros de los encuentros

La panelista de Puro Show consideró que la existencia de grabaciones no sería excepcional en el contexto del conflicto entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo”, sostuvo.

La difusión del nuevo video sumó así otro registro al extenso enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus respectivas parejas, en un caso que ya tiene derivaciones judiciales y continúa bajo investigación.

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