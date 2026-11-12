Javier Bardem y Rosalía rodarán una película juntos: el primer papel de la cantante en una producción internacional

Javier Bardem y Rosalía estarán juntos en una película.

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El intérprete Javier Bardem y la cantante Rosalía compartirán elenco por primera vez en Wet, la nueva película de la directora Alma Har’el que marcará el salto de la cantante catalana a un papel protagonista en cine junto al actor ganador del Oscar por No es país para viejos.

La incorporación de Rosalía al proyecto genera interés por tratarse de un nuevo paso en su carrera como actriz. La artista, consolidada como una de las voces españolas con mayor proyección internacional, compartirá créditos con Javier Bardem, reconocido por su trayectoria en cine español e internacional.

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Hasta el momento, la cantante y compositora había participado como intérprete en un pequeño ‘cameo’ en la película de Pedro Almodóvar Dolor y gloria y en un papel secundario en la tercera temporada de Euphoria, donde compartió la mayor parte de su trama con Zendaya.

Un reparto contundente más allá de Bardem y Rosalía

Junto a Bardem y Rosalía, la película contará con Connor Storrie, protagonista de la serie Heated Rivalry; Rebecca Ferguson, conocida por la saga Dune y Silo; Odessa A’zion, que participó recientemente en Marty Supreme; y Lukas Haas, niño prodigio en Único testigo y que recientemente ha formado parte del elenco de la serie Spider-Noir.

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Connor Storrie en la MET Gala de 2026. REUTERS/Daniel Cole

El guion ha sido escrito por la propia directora Alma Har’el junto a Christian Stangeby. Har’el, fundadora de la productora Zusa Pictures, es reconocida por títulos como la película indie Honey Boy (ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance) y la miniserie de Apple TV La dama del lago, un thriller basado en la novela de Laura Lippman protagonizado por Nathalie Portman.

Sobre el proyecto, la directora ha afirmado: “Últimamente he tenido que encontrar humor en el caos y humanidad en las situaciones más impredecibles. Estoy muy entusiasmada por reunir a este grupo extraordinario de actores y hacer una película que se niegue a comportarse”.

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Una producción de prestigio

El filme será producido por Fifth Season, 193 (A Legendary Company), la propia Har’el, Christopher Leggett y Riva Marker para Linden Entertainment. Como productores ejecutivos participarán Christopher Slager y Graham Taylor, de Fifth Season, junto a Patrick Wachsberger y Ashley Stern, de 193.

La producción está prevista para comenzar en República Dominicana durante 2027. Por el momento no se dieron a conocer detalles sobre la trama ni los personajes que interpretarán Bardem y Rosalía.

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Lionsgate ha adquirido los derechos de distribución de Wet para Norteamérica y Reino Unido, en una operación cerrada con Fifth Season y 193.

Adam Fogelson, presidente del Grupo de Cine de Lionsgate, ha declarado: “El guion y la calidad de Wet son innegables. Con Alma al mando, no podemos esperar a meternos en el agua con este grupo de talento increíble, tanto frente como detrás de la cámara”.

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Por el momento, Rosalía acaba de terminar su gira alrededor de su último álbum, LUX y Javier Bardem, después de estrenar este año El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, tiene pendiente de estreno Búnker, junto a Penélope Cruz y su debut como actor teatral en la obra ¡Chéjov, Chéjov!, junto a Juan Carlos Corazza.