"Lo sagrado está en lo profundo de lo humano": Luquitas Rodríguez conmovió a León XIV con un sentido discurso

El emotivo discurso del streamer Luquita Rodríguez durante el encuentro de León XIV con miles de jóvenes en Palermo

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El streamer y humorista Lucas Rodríguez condujo la previa de la vigilia juvenil que aguardaba por la llegada del papa León XIV al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y allí pronunció un discurso centrado en el vínculo entre el arte, la espiritualidad y la identidad argentina.

Ante cientos de miles de jóvenes que se acercaron para compartir un emotivo encuentro con el Santo Padre, Rodríguez recurrió a referencias literarias y musicales para plantear que las expresiones artísticas pueden acercar a las personas a una dimensión espiritual. “El arte nos hace mejores, nos hace más humanos y nos hace más divinos”, afirmó durante su intervención.

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En otro tramo de su discurso, Rodríguez mencionó al Martín Fierro, de José Hernández, al que definió como un relato fundacional sobre un hombre de la periferia, de la guitarra y las lealtades. También aludió a las búsquedas de Jorge Luis Borges y a la obra “Adán Buenosayres”, de Leopoldo Marechal.

Luquita Rodríguez condujo la previa de la vigila juvenil y conmovió a León XIV con un sentido discurso.

Luego, el conductor del programa “Paren la mano” (Vorterix) sostuvo que esos universos literarios permiten identificar una relación entre lo sagrado y la experiencia humana. “Lo sagrado está en lo profundo de lo humano”, expresó durante el encuentro.

En el tramo final de su discurso, retomó una frase del Martín Fierro para dirigirse al público joven y habló de la necesidad de encontrar una fuerza interior que impulse una transformación a través de la belleza.

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Horas después de su presentación, el streamer compartió la emoción que le provocó ser parte del encuentro entre jóvenes y el sumo pontífice con un sentido mensaje en redes sociales. “Ha sido una noche histórica para mí y para nuestro pueblo. Gracias a todos por los mensajes y por el cariño. Los quiero”, posteo en su cuenta de Instagram, mediante el cual también compartió el discurso completo que ofreció en Palermo.

"Ha sido una noche histórica para mi y para nuestro pueblo", escribió el streamer en su cuenta de Instagram, horas después del discurso que pronunció ante cientos de miles de jóvenes en Palermo.

La actividad continuó con actuaciones de artistas jóvenes. Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, mientras que Valentino Merlo cantó “Tierra Zanta” y Maggie Cullen presentó “Oración del remanso”.

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La programación precedió al mensaje pastoral de León XIV en el escenario central de la vigilia, que reunió a jóvenes en torno a la música, la fe y expresiones de la cultura argentina.

El discurso completo de Luquita Rodríguez

Algo profundo late en el arte. Cuando contemplamos un cuadro, escuchamos música, leemos un poema o miramos una película, algo sucede. Aparece un asombro, ese asombro esencial que nos conecta con el misterio. Porque el arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros. Nos revela nuestro sí mismo. El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos. El arte y lo sagrado. Nuestro país conoce bien ese lazo. Pienso en nuestro poema fundacional que narra la historia del gaucho Martín Fierro, un hombre de periferia, de guitarra y de lealtades. Vienen a mi memoria las búsquedas borgeanas de la palabra una que diga a todas las palabras y a todas las cosas. Pienso en el viaje dantesco de nuestro Adán Buenosayres, cuya alma se debate entre ángeles y demonios frente a la iglesia San Bernardo. El arte y lo sagrado, lo sagrado de lo humano, lo humano transfigurado, hecho verso, hecho color y línea, hecho imagen en movimiento. Sobre el final de su poema, José Hernández nos decía que el fuego pa calentar debe ir siempre por debajo. El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano. Ese es el viaje que queremos hacer. Le agradecemos, Santo Padre, por acompañarnos en ese camino, en ese viaje. Y hoy me toca presentarle algunos de nuestros artistas jóvenes, jóvenes que entre todos los jóvenes han decidido consagrar su vida a la transformación de lo humano mediante la belleza. Es con ellos con quienes vamos a encontrar ese fuego que está dentro de cada uno de nosotros, que está en lo profundo, que está debajo. Ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra divina, una obra de arte. Muchas gracias. Buenas noches.

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