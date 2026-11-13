Un residente de Miami recibe dos años de prisión federal por amenazar de muerte a Marco Rubio y Kristi Noem

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, Francia, el 10 de noviembre de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/Pool vía REUTERS

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Un hombre de 47 años residente en Miami recibió una condena de dos años de prisión federal por amenazar de muerte al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Los mensajes, publicados en la red social X, fijaban incluso el horario exacto en el que ambos funcionarios serían ejecutados.

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La jueza federal Beth Bloom dictó la sentencia contra Jon Christopher Enriquez luego de que el acusado se declarara culpable de tres cargos por transmitir amenazas a través de comunicaciones interestatales, según informó la agencia EFE.

Qué decían los mensajes publicados en X

Las publicaciones, difundidas el 27 de mayo, mencionaban supuestas ejecuciones de Rubio y Noem y señalaban franjas horarias concretas para llevarlas a cabo.

Uno de los mensajes dirigido a Rubio cuestionaba sus declaraciones sobre Cuba: “Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación”, escribió Enriquez, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida citada por EFE.

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En otra publicación, el acusado afirmó que Rubio y Noem habían sido declarados culpables de “conspiración sediciosa” y citó el Título 18, Sección 2384, del Código de Estados Unidos. Ese mensaje anunciaba que ambos serían ejecutados a las 16.30.

Un hombre de 47 años residente en Miami recibió una condena de dos años de prisión federal por amenazar de muerte al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. . (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

Enriquez insistió con un tercer texto dirigido a Rubio: “Supongo que la única forma de que cierres la boca es a través de la muerte”. La última publicación señalaba un nuevo horario de ejecución, las 16.00, y mencionaba al canal Telemundo para que estuviera pendiente del supuesto plan. El expediente judicial quedó registrado bajo el número 26-cr-20239 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

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La postura del fiscal sobre la libertad de expresión

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones defendió la actuación judicial y rechazó que las publicaciones puedan ampararse en la libertad de expresión. “Amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es libertad de expresión, es un delito federal”, afirmó el funcionario, según la agencia española.

Los mensajes, publicados en la red social X, fijaban incluso el horario exacto en el que ambos funcionarios serían ejecutados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cargo que ocupaba Noem al momento de las amenazas ya no corresponde a su función actual. Fue secretaria de Seguridad Nacional desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, cuando Trump la apartó de esa responsabilidad y la designó enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas.

Ese nombramiento expiró en septiembre. Un funcionario del Departamento de Estado confirmó a CBS News que Noem ya no ejerce como enviada especial, aunque continúa vinculada al proyecto como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau, según recogió Noticias SIN, portal dominicano.

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Un segundo caso por amenazas contra un alto funcionario

El episodio de Enriquez se suma a otro proceso federal por amenazas contra autoridades del Gobierno estadounidense. En febrero, un gran jurado federal acusó a Shannon Mathre, de 33 años y residente en Toledo, Ohio, de amenazar con asesinar al vicepresidente JD Vance durante una visita de este a ese estado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, citado por EFE, Mathre manifestó la intención de localizar al vicepresidente y utilizar un fusil automático M14 para matarlo. Agentes del Servicio Secreto la arrestaron y, durante la investigación, hallaron además múltiples archivos digitales con materiales de abuso sexual infantil en su poder.

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Mathre enfrenta cargos por amenazar con quitarle la vida y causar daños físicos al vicepresidente de Estados Unidos.

La ofensiva diplomática de Rubio contra Cuba

Las amenazas contra Rubio no ocurrieron en el vacío. El secretario de Estado concentra desde hace meses la estrategia de la Casa Blanca hacia La Habana, un asunto que escaló esta semana.

El jueves, Donald Trump afirmó en una entrevista telefónica con Salem News Channel, cadena de radio estadounidense, que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de dejar la presidencia en enero de 2029. El mandatario calificó a Cuba de “país fallido” y señaló que no descartaría una intervención militar en la isla.

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Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro observan mientras Donald Trump y Marco Rubio señalan a Cuba, representada con cadenas, candados y símbolos de sanciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes, desde París, en el marco de una cumbre de cancilleres del G7, Rubio había sostenido que la inestabilidad del modelo cubano “representa una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos y condicionó el levantamiento del embargo a reformas políticas y económicas en la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió en X que “el futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte”.