Quiénes lideran la carrera por suceder a Jensen Huang como CEO de Nvidia

El expresidente y ex consejero delegado de Nvidia Jensen Huang. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

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La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia abrió de inmediato una pregunta que sacude a la industria tecnológica global: quién será capaz de conducir a la compañía más valiosa del sector de chips en medio de la fiebre de la inteligencia artificial. Huang, una figura de enorme peso dentro de la compañía —con alrededor de 60 subordinados directos—, dejó el cargo el jueves tras revelarse dos relaciones extramaritales, entre ellas una con una ejecutiva vinculada presuntamente a los servicios de inteligencia chinos. La directora financiera Colette Kress asumió de forma interina, pero la búsqueda del sucesor permanente está en marcha.

El debate sobre el reemplazo tomó un giro imprevisto cuando el presidente Donald Trump propuso públicamente a Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple, como candidato. “AHORA QUE el CEO de Nvidia JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: TIM COOK de Apple. ¡Una Leyenda reemplaza a una Leyenda!”, escribió Trump en Truth Social. La sugerencia sacudió los mercados y amplió el espectro de nombres en danza, que incluye tanto a figuras internas de peso como a ejecutivos externos de alto perfil.

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Tae Kim, autor de The Nvidia Way, redujo el campo a dos candidatos internos en un artículo publicado horas después de la renuncia: Ian Buck, jefe del negocio de centros de datos, y Rene Haas, actual director ejecutivo de Arm. Los mercados de predicción Kalshi y Polymarket otorgaron a Buck entre un 35% y un 40% de probabilidades, convirtiéndolo en el favorito.

Ian Buck, vicepresidente de Nvidia para computación a hiperescala y de alto rendimiento (Nvidia/Folleto vía REUTERS)

Ian Buck inventó la plataforma que convirtió a Nvidia en el eje de la revolución de la IA

Buck lleva 22 años en la empresa y es el creador de CUDA, el software que permitió usar las tarjetas gráficas de Nvidia para computación de propósito general —la base técnica sobre la que se asienta el boom de la inteligencia artificial—. Aunque no forma parte del círculo más íntimo de Huang, goza de enorme respeto dentro de la compañía. “Ian es una de las figuras más importantes en la historia de Nvidia”, escribió Kim, señalando que cuenta con “el conocimiento de ingeniería, la experiencia, las relaciones con clientes de centros de datos y el respeto de los empleados necesarios para liderar a Nvidia en su próximo capítulo”.

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El CEO de ARM, Rene Haas (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

Rene Haas multiplicó el valor de Arm más de un 230% desde la salida a bolsa

Haas trabajó en Nvidia hasta 2013 y luego pasó a liderar Arm, donde condujo a la empresa a su salida a bolsa en el Nasdaq en 2023. Desde entonces, la acción de Arm creció más de 230%, impulsada por la misma ola de inteligencia artificial que catapultó a Nvidia. “Ha demostrado ser muy exitoso fuera de Nvidia, con un sólido dominio de la tecnología, habilidades de CEO frente al público y una experiencia en gestión de negocios muy valorada”, destacó Kim. “Rene sería una gran elección.”

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, ahora máxima responsable interina de la empresa (Nvidia/Imagen cedida vía REUTERS)

Colette Kress ya conduce Nvidia de forma interina y enfrentará su primera prueba

Kress es parte del círculo de confianza de Huang, junto al consejero general Tim Teter, la jefa de operaciones Debora Shoquist y el jefe de operaciones de campo Nick Parker. Ingresó a Nvidia en 2013 desde Cisco, con un paso previo por Microsoft, y lleva más de una década como directora financiera. A diferencia de Buck y Haas, no tiene formación en ingeniería, lo que algunos analistas consideran una limitación para conducir una empresa tan técnica. Su primera prueba pública será la conferencia de resultados trimestrales de Nvidia, prevista para el martes próximo.

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Lisa Su, CEO de AMD (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

Lisa Su ya rescató a una gran empresa de una crisis profunda

Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices (AMD) —la mayor competidora de Nvidia en el mercado de chips para IA— y prima segunda de Huang, es otra candidata externa. Su carrera al frente de AMD se extiende por más de una década, durante la cual transformó a una empresa en serias dificultades financieras en un competidor de primer nivel. Recibió la Medalla Nacional de Ciencias de manos del presidente Trump en octubre de 2026, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a científicos e ingenieros.

Donald Trump saluda al ex CEO de Apple, Tim Cook (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Tim Cook dejó Apple en agosto y Trump lo propone como el nombre para liderar Nvidia

Cook dejó Apple en agosto de 2026 tras 15 años al frente, convirtiéndola en una empresa valorada en cuatro billones de dólares. Su nombre fue lanzado directamente por Trump, aunque los analistas lo consideran una posibilidad remota. Su experiencia navegando entre los mundos de los negocios y la política —habilidad que el cargo en Nvidia exigiría en un contexto geopolítico de alta tensión— es señalada como su principal activo para el rol.

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Madison Huang, directora de producto en NVIDIA e hija de Jensen Huang (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Madison Huang había sido señalada como sucesora de largo plazo

La hija mayor de Huang se incorporó a Nvidia como pasante hace seis años, luego de completar un MBA en la London Business School, y hoy ocupa el cargo de directora senior de marketing de producto para IA física. En los últimos meses había comenzado a acompañar a su padre en viajes internacionales, incluida su visita a Europa el mes pasado. Sin embargo, el propio Huang había moderado las expectativas en declaraciones recientes a Bloomberg: dijo que tanto Madison como su hijo Spencer Huang —quien también trabaja en la empresa— “tendrán que ganárselo”, y sugirió que planeaba mantenerse en el cargo hasta 20 años más. El estallido del escándalo truncó esa hoja de ruta.