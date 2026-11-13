Vinilos, homenajes y descuentos: la Noche de las Disquerías llega a su 18° edición con lanzamientos especiales de Charly García y Gustavo Cerati

La Noche de las Disquerías se realiza este viernes 13 de noviembre en tiendas de todo el país, con reediciones de discos clásicos de Gustavo Cerati y Charly García, descuentos especiales y shows gratuitos en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Noche de las Disquerías celebra este viernes 13 de noviembre su 18° edición con descuentos de hasta 30% en vinilos y CDs, presentaciones en vivo y lanzamientos físicos en locales de Buenos Aires y de provincias en todo el país. El evento es organizado por CAPIF, la cámara que representa a la industria de la música grabada en Argentina.

La jornada incluye estrenos físicos de peso en el mercado local: la edición remasterizada de Ahí vamos de Gustavo Cerati por sus 20 años, publicada por Sony Music con arte renovado; Mar de Leo García en vinilo azul de color por sus 25 años, editado por Universal Music; la reedición de 60×60 de Charly García, el proyecto que reunió tres conciertos conceptuales de 2011 junto a su banda The Prostitution; y A un millón de años luz de Carca, también reeditado para la fecha.

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La Noche de las Disquerías es uno de los eventos anuales del calendario de la música física en Argentina, en sintonía con el Día Mundial de las Tiendas de Discos (Record Store Day), que desde 2008 impulsa globalmente la venta de vinilos. Según datos de la IFPI, el mercado mundial de vinilos registró en 2023 su 17° año consecutivo de crecimiento. Todas las presentaciones en vivo y firmas de discos son gratuitas, con entrada hasta agotar la capacidad de cada local.

La programación de shows arranca a las 18 en Zivals (Av. Callao 395), donde Joaco Burgos ofrecerá un homenaje al rock nacional. En paralelo, en RGS Music (Av. Corrientes 5233, local 2), la agenda se extiende desde las 18 con Verónica Costa y Andrés Linetzky —show y firma de su nuevo CD—, seguidos a las 19 por Carca con la firma del relanzamiento de su disco, a las 20 por Inazulina con su nuevo trabajo en vinilo y CD, y a las 22:00 por Leo García con show y firma del vinilo Mar. En El Ateneo Grand Splendid (Av. Santa Fe 1860), La Portuaria se presenta a las 19:00 con temas de La vida en la tierra, su último trabajo, más un DJ set.

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CAPIF organiza la decimoctava edición de La Noche de las Disquerías con promociones de hasta el 30 por ciento en locales de todo el país.

Los descuentos por local

En el circuito céntrico de Buenos Aires, El Ateneo (Florida 340 y Florida 632) aplica 30% de descuento con cualquier medio de pago en vinilos seleccionados desde las 18:00, con extensión a compras en línea en yenny-elateneo.com durante todo el día. La misma política rige para todos los locales Yenny y El Ateneo de la red a nivel nacional. Zivals ofrece 20% de descuento en CDs y vinilos con cualquier medio de pago. La Cueva Musical (Esmeralda 494) y su local Backstage (Av. Pueyrredón 1537) dan 10% con cualquier medio y 20% en efectivo o transferencia en compras desde $ 100.000, con tres cuotas sin interés. Buenos Aires Record Store (Esmeralda 374) aplica 20% en efectivo, 15% con transferencia y 10% con tarjeta de crédito.

RGS Music descuenta 20% con cualquier medio en todos sus productos. Rock ‘N Freud (Arenales 3455) aplica 15% en efectivo o transferencia. Tempo de Borges Disquería (J. L. Borges 1666) ofrece 15% en efectivo. En LEF Casa de Música, tanto en sus locales de Villa Urquiza (Av. Triunvirato 4673), Villa del Parque (Cuenca 2902), Adrogué y Tortuguitas, como en su tienda en línea, los vinilos y CDs tienen seis cuotas sin interés con tarjeta o 25% de descuento en efectivo o transferencia. Los equipos y accesorios para vinilos tienen seis cuotas sin interés o 20% de descuento pagando en efectivo o transferencia. Plaza Música, presente en Dot Baires Shopping, Alto Avellaneda, Alto Rosario y Los Gallegos Mar del Plata, aplica 20% en toda la tienda y 30% en productos seleccionados.

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La Noche de las Disquerías federal

La edición se replica de forma simultánea en disquerías de múltiples provincias. En Rosario, participan Utopía Records (Maipú 778), Amadeus —con descuentos de entre 30% y 45% en CDs y vinilos y un CD de bandas locales de regalo en compras superiores a $ 40.000—, El Ateneo (Córdoba 1473) y locales Yenny en Alto Rosario y Portal Rosario. En Córdoba, se suman FM Musical de Villa María —con 20% en CDs y entre 10% y 15% en vinilos según la cantidad comprada—, El Ateneo (Gral. Paz 156) y locales Yenny en Nuevo Centro Shopping, Río Cuarto y Patio Olmos.

La red se extiende además a La Plata, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Salta, Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Trelew, Corrientes, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Santa Fe, entre otras ciudades. Para compras digitales participan Music Shop de Rosario (con descuentos de 10%, 20% y 30% según el formato, más envío sin cargo y hasta seis cuotas sin interés), Viajero Inmóvil con 20% de descuento, y Discos en Cdba con 15% de descuento en todo el catálogo de vinilos y CDs entre las 17 y las 21.

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