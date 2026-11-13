Mercados: Wall Street retoma las pérdidas y sube el riesgo país argentino

Los bonos argentinos anotan una mejora de 3% en la semana.

Guardar

Los principales índices de Wall Street descontaron las subas iniciales y a las 12:20 horas pasan a negociar con tendencia negativa. El panel tecnológico Nasdaq cede 1,5% y las acciones de Nvidia retroceden 3,5 por ciento.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1% en pesos, en los 83.326 puntos, para cortar una serie negativa de cinco ruedas consecutivas.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York, YPF recupera un 0,3% (a USD 37,30), Grupo Galicia rebota 0,6% y Mercado Libre opera neutro.

Los bonos Globales y Bonares en dólares caen 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, sube cuatro unidades, a 836 puntos básicos, tras un piso de 827 puntos por la mañana. La tasa del bono del Tesoro de EEUU a diez años subía a 5,15 por ciento.

En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo gana 0,7%, en los 172.641 puntos, mientras que el dólar negocia estable a 5,64 reales por unidad.

PUBLICIDAD

Los precios del petróleo suben cerca de 1%, aunque se encaminaban a su segunda caída semanal, ya que la atención de Estados Unidos centrada en su bloqueo a Irán y otras medidas de presión económica aliviaban los temores de que se reavivara un conflicto directo, aunque los ataques a buques seguían suponiendo un riesgo para el suministro.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte suben 1,2% a USD 97 el barril para entregar en enero.

En lo que va de semana, tanto el Brent como el WTI se encaminaban hacia una caída de casi un 2%. La semana pasada, estos contratos de referencia se desplomaron un 16% y un 13%, respectivamente.

PUBLICIDAD

El petróleo tuvo una semana de cotización volátil, en la que las esperanzas iniciales de un acercamiento en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán —que ya lleva nueve meses— se han visto contrarrestadas por los ataques contra infraestructuras saudíes perpetrados por los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, y por los ataques a petroleros que transportaban crudo desde el Golfo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Truth Social que no era necesario un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

“Las indicaciones de Trump de que quizá no sea necesaria una mayor escalada militar contra Irán han suscitado expectativas de que Washington podría recurrir cada vez más a las sanciones económicas y a las restricciones a los envíos de petróleo, en lugar de intensificar las operaciones militares”, dijo a Reuters Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, una empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.

PUBLICIDAD

Las existencias de crudo y combustible de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, impulsadas por una menor demanda de productos refinados y un repunte de las importaciones de petróleo, informó el jueves la Administración de Información de Energía (AIE).

A pesar de la bajada de los precios, persisten los riesgos para los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para las exportaciones de crudo de los principales productores de Oriente Medio.

El mercado mundial del petróleo volverá a registrar un excedente en el cuarto trimestre de este año, reportó la AIE, ya que las exportaciones de Oriente Medio se están recuperando más rápidamente que la demanda mundial de petróleo, a pesar de los continuos ataques contra el transporte marítimo.

PUBLICIDAD

La agencia también facilitó más detalles sobre los volúmenes restantes que procederán de una liberación récord de petróleo procedente de las reservas de emergencia de sus miembros, comprometida en marzo, y señaló que a finales de febrero se pondrán a disposición 71 millones de barriles, incluidos 15 millones de barriles de diésel, para aliviar la tensión en el mercado.

El suministro de petróleo alcanzará un promedio de 105 millones de barriles al día en el cuarto trimestre, indicó en un informe mensual la agencia con sede en París, que asesora a los países industrializados, lo que supone 1,7 millones de barriles al día más que la demanda prevista. La AIE había pronosticado anteriormente un déficit de suministro para el cuarto trimestre.

PUBLICIDAD