El Gobierno sumó al RIGI dos megaproyectos por USD 3.245 millones para potenciar las exportaciones de gas

Vaca Muerta: las inversiones de TGS permitirán ampliar la capacidad de procesamiento y transporte de líquidos del gas natural

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El Gobierno oficializó la incorporación de dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contemplan desembolsos por un total de USD 3.245 millones destinados al tratamiento de líquidos de gas natural. Las iniciativas apuntan a ampliar la infraestructura vinculada con Vaca Muerta, incrementar la capacidad de evacuación de la cuenca y permitir un mayor volumen de producción de hidrocarburos.

Las inversiones incluyen la construcción de instalaciones industriales en Neuquén y Buenos Aires, además de un ducto que conectará ambas provincias. Según las estimaciones oficiales, los proyectos generarán 19.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y comenzarán a operar a partir de 2030, cuando se espera que aporten unos USD 1.100 millones anuales en exportaciones.

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La aprobación formal se concretó mediante las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 del Ministerio de Economía, publicadas en el Boletín Oficial. Las iniciativas recibieron previamente el aval del Comité Evaluador del RIGI, que en octubre autorizó su incorporación al régimen de promoción de grandes inversiones.

Los dos emprendimientos forman parte de un mismo desarrollo de infraestructura para el procesamiento, transporte y posterior exportación de los líquidos del gas natural, conocidos como NGLs por sus siglas en inglés. Las instalaciones estarán ubicadas en Tratayén, en la provincia de Neuquén, y en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dos puntos vinculados con la producción y la salida comercial de los hidrocarburos de Vaca Muerta.

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Cómo serán los proyectos de TGS

El primero de los proyectos contempla una inversión de aproximadamente USD 1.395 millones para desarrollar infraestructura de procesamiento en Tratayén, Neuquén. Allí se instalarán equipos destinados a separar los líquidos del gas natural que se produce en la cuenca.

La planta tendrá una capacidad de procesamiento de 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas. Su función será separar los componentes líquidos del gas natural, una etapa necesaria para su posterior transporte y aprovechamiento comercial.

La iniciativa permitirá ampliar la infraestructura disponible para el tratamiento de la producción de Vaca Muerta, una de las principales áreas de desarrollo de hidrocarburos no convencionales del país. El objetivo es acompañar el crecimiento de la actividad mediante nuevas instalaciones que permitan procesar mayores volúmenes de gas y sus componentes asociados.

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La empresa construirá un ducto de 577 kilómetros para conectar las instalaciones de Tratayén, en Neuquén, con Bahía Blanca REUTERS/Martin Cossarini/File Photo

El segundo proyecto, con una inversión cercana a USD 1.850 millones, comprende la construcción de un ducto de 577 kilómetros de extensión, destinado a transportar los líquidos separados en Neuquén hasta Bahía Blanca.

En esa ciudad bonaerense se construirá una planta de fraccionamiento, donde los líquidos del gas natural serán procesados para su posterior exportación. La instalación tendrá una capacidad de fraccionamiento de 90.000 barriles diarios.

De esta manera, el desarrollo contempla distintas etapas de un mismo circuito productivo: la separación de los líquidos en Tratayén, su transporte mediante el nuevo ducto y el fraccionamiento en Bahía Blanca, desde donde se concretarán las operaciones de exportación.

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La localización de las instalaciones responde a las funciones previstas para cada uno de los emprendimientos. Mientras que la infraestructura neuquina estará vinculada directamente con el procesamiento del gas proveniente de Vaca Muerta, el desarrollo de Bahía Blanca concentrará las operaciones de fraccionamiento y salida de los productos al mercado externo.

El cronograma informado prevé que ambos proyectos entren en operación a partir de 2030, con febrero de ese año como fecha estimada de inicio. Hasta entonces, las inversiones estarán concentradas en la construcción de las plantas, el tendido del ducto y la instalación de los equipos necesarios para su funcionamiento.

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Empleo y exportaciones

Uno de los principales datos difundidos por el Gobierno corresponde al impacto laboral de las obras. Según las estimaciones oficiales, los dos emprendimientos permitirán generar 19.000 empleos durante la construcción, una etapa que incluirá el desarrollo de infraestructura industrial y el tendido del sistema de transporte.

La cifra corresponde a los puestos de trabajo previstos para el período de ejecución de los proyectos y no a la dotación permanente que tendrán las instalaciones cuando comiencen a operar. En materia de comercio exterior, las proyecciones oficiales indican que la nueva infraestructura permitirá alcanzar exportaciones anuales por USD 1.100 millones una vez que los emprendimientos entren en funcionamiento.

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El contexto del RIGI: inversiones por más de USD 76.000 millones

La incorporación de los proyectos de TGS se produjo en un escenario de crecimiento de los compromisos de inversión anunciados bajo el RIGI, creado mediante la Ley Bases para promover el desarrollo de emprendimientos de gran escala.

Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado a partir de información del Ministerio de Economía, el programa contabilizaba 27 proyectos aprobados por USD 76.173 millones al momento del informe publicado el 9 de noviembre. Se trata de compromisos asumidos por las empresas y no de desembolsos ya concretados.

El RIGI concentra compromisos de inversión por más de USD 76.000 millones, según el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario publicado el 9 de noviembre

Los cronogramas presentados por las compañías muestran que la ejecución de esas inversiones se extenderá durante varias décadas. De acuerdo con el relevamiento, hasta 2035 se desembolsarán USD 51.314 millones, equivalentes al 67% del total comprometido, mientras que el resto se distribuirá en los años siguientes, con proyectos que prevén inversiones hasta 2056.

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La distribución anual tampoco será uniforme. Para 2026 se proyectaron desembolsos por USD 7.663 millones y para 2027, otros USD 7.930 millones. El mayor volumen se concentrará en 2028, con USD 9.008 millones, mientras que para 2029 se estimaron USD 7.171 millones y para 2030, USD 6.212 millones.

El cronograma responde a los planes de inversión presentados por cada empresa. La legislación establece que los proyectos deben ejecutar al menos el 40% de la inversión mínima obligatoria durante los primeros dos años desde su aprobación, aunque contempla la posibilidad de reducir ese porcentaje hasta el 20% en determinadas condiciones.

Para la inversión total comprometida, en cambio, no existe un plazo único aplicable a todos los emprendimientos. Cada empresa debe cumplir las etapas y fechas previstas en el plan aprobado por la autoridad de aplicación.

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Petróleo, gas y minería concentran los mayores montos

El relevamiento de la BCR también mostró una fuerte concentración sectorial de los proyectos. Petróleo y gas reunían inversiones por USD 46.158 millones, mientras que la minería sumaba USD 27.624 millones. En conjunto, ambas actividades representaban cerca del 97% de los fondos comprometidos.

En cuanto a la distribución geográfica, Neuquén encabezaba el listado con USD 23.744 millones, seguida por Río Negro, con USD 19.356 millones, y San Juan, con USD 13.510 millones. Entre las tres provincias concentraban USD 56.610 millones, aproximadamente el 74% del total relevado.