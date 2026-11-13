El Gobierno de Guatemala inicia la ampliación a cuatro carriles de la carretera al Atlántico entre El Rancho y Teculután

Autoridades y trabajadores posan frente al cartel informativo de la obra de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-09 Norte, entre El Progreso y Zacapa. (CIV Guatemala)

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El Gobierno de Guatemala inició la ampliación de la de la carretera al Atlántico Norte a cuatro carriles entre El Rancho y Teculután, una obra de 31,8 kilómetros financiada con USD 175 millones que busca reforzar la conexión terrestre con los puertos del Caribe. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y transformará una vía utilizada para el traslado de más del 60% de las mercancías de exportación del país.

La intervención beneficiará a más de 350 mil habitantes de los departamentos de El Progreso y Zacapa, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La obra fue adjudicada por 990 millones de quetzales al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico.

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El tramo abarca desde el kilómetro 86,8, en San Agustín Acasaguastlán, hasta el kilómetro 118,7, en Teculután. La carretera cuenta actualmente con un carril por sentido y pasará a disponer de dos en cada dirección, separados por un arriate central y con hombros laterales.

Autoridades y trabajadores posan frente al cartel informativo de la obra de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-09 Norte, entre El Progreso y Zacapa. (CIV Guatemala)

Una ruta diseñada para 6 mil vehículos y usada por 20 mil

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala, María José Jarquín, explicó que la vía fue concebida para una circulación diaria de 6 mil vehículos, pero actualmente recibe hasta 20 mil vehículos. El BID prevé incorporar soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de inundaciones y erosión en las comunidades cercanas al trazado.

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La ampliación constituye la primera etapa de un plan para llevar la conexión de cuatro carriles hasta Puerto Barrios, en Izabal. La contratación para los estudios de diseño del segmento entre Teculután y Mayuelas ya está en curso, mientras que Taiwán prevé licitar los estudios correspondientes al tramo entre Mayuelas y Puerto Barrios.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, vinculó la obra vial con la ampliación de los puertos de Santo Tomás de Castilla y San José, la recuperación de la línea férrea entre Puerto Quetzal y Escuintla y las negociaciones para una futura interconexión ferroviaria con México entre San Marcos y Chiapas. El mandatario señaló que su administración decidió comenzar proyectos que no concluirán antes del final de su mandato, previsto para 2028.

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Autoridades y trabajadores posan frente al cartel informativo de la obra de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-09 Norte, entre El Progreso y Zacapa. (CIV Guatemala)

Doce estructuras para sustituir seis puentes antiguos

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, indicó que las tareas incluirán la rehabilitación de la carretera existente. Los trabajos contemplan el fresado de entre ocho y diez centímetros de la superficie actual, la incorporación de material de base y la colocación de unos 18 centímetros de mezcla asfáltica.

Seis puentes con más de 50 años de antigüedad serán reemplazados por 12 nuevas estructuras, ya que cada cruce tendrá puentes gemelos para sostener los cuatro carriles. Entre los pasos que serán sustituidos figuran los ubicados sobre los ríos Hato y Huijó.

Las estructuras actuales fueron diseñadas para una capacidad de 20 toneladas, mientras que los nuevos puentes soportarán hasta 70 toneladas para permitir el tránsito de transporte pesado. El puente de Huijó requirió una intervención de emergencia después de un colapso que provocó pérdidas de vidas humanas, según reconoció Zea.

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Tras ese incidente se construyeron un badén provisional y un puente temporal por el que circula el tránsito actual. La empresa adjudicataria deberá levantar una segunda estructura provisional antes de iniciar la construcción definitiva.

En el puente de La Palín, de estructura metálica, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizó trabajos de mantenimiento mientras se definía la licitación. Zea explicó que ese material permite reparaciones, pero no refuerzos estructurales permanentes.

Del financiamiento total, USD 75 millones corresponden a un préstamo del BID y USD 100 millones a un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto de Crédito Oficial. La embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau, destacó que se trata del primer crédito soberano del Fondo Español de Desarrollo Sostenible otorgado al país e incluye medidas de adaptación al cambio climático, seguridad vial y fortalecimiento institucional.

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