Guatemala

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designa como terroristas a Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas por sus nexos con cárteles mexicanos

La OFAC aplicó las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 contra ambas redes guatemaltecas, señaladas por facilitar el traslado de estupefacientes desde Sudamérica, mediante rutas que conectan Guatemala, México y territorio estadounidense

Montaje de retratos de tres hombres adultos sobre fondo gris, uno en el centro en primer plano y dos difuminados a los costados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mendoza y Los Huistas por su respaldo al Cártel de Sinaloa y al CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mendoza y Los Huistas, dos organizaciones narcotraficantes de Guatemala, por su apoyo al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras el Departamento de Estado calificó a Los Lorenzanas como organización terrorista extranjera. Las medidas bloquean los bienes de los tres grupos bajo jurisdicción estadounidense y alcanzan a entidades que les pertenezcan en al menos un 50%.

Las sanciones sitúan a las estructuras guatemaltecas dentro de la estrategia estadounidense contra las redes que trasladan narcóticos desde Sudamérica hacia México y, desde allí, a Estados Unidos. También exponen a instituciones financieras extranjeras a sanciones secundarias si facilitan, a sabiendas, operaciones relevantes en nombre de los grupos designados.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la decisión “expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas que facilitan el flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos”. Añadió que el organismo continuará actuando contra las redes que permiten al Cártel de Sinaloa y al CJNG transportar drogas a través de las fronteras estadounidenses.

(Cortesía:Departamento de Estado de los Estados Unidos)
(Cortesía:Departamento de Estado de los Estados Unidos)

Los Lorenzanas, bajo la designación de organización terrorista extranjera

El Departamento de Estado incorporó a Los Lorenzanas a la lista de organizaciones terroristas extranjeras y también los clasificó como terroristas globales especialmente designados, en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, modificada posteriormente. La designación se aplicó bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los tres grupos guatemaltecos mantienen “vínculos profundos con los cárteles mexicanos, que ayudan a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal”. Sobre Los Lorenzanas, a los que describió como uno de los clanes narcotraficantes más poderosos de Guatemala, dijo que son responsables de “numerosos actos de violencia contra civiles, funcionarios de gobierno y fuerzas militares en Guatemala”.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG habían sido incorporados a las categorías de organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado el 20 de febrero de 2025. Ambos ya figuraban como importantes narcotraficantes extranjeros: el primero desde 2009 y el segundo desde 2015.

Documento oficial del Departamento del Tesoro de EE. UU. con fotos de los líderes de Los Huistas DTO y sus asociados, detalles de cargos y recompensa
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica un cartel identificando a los líderes y asociados de la organización de narcotráfico Los Huistas, con una recompensa de hasta $10 millones por su arresto y condena. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Los Mendoza y Los Huistas, redes familiares con control territorial

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó a Los Mendoza y a Los Huistas bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la Orden Ejecutiva 13224. La primera de esas organizaciones se fundó en la década de 1980 y figura entre las más antiguas y poderosas del país.

Los Mendoza operan como intermediarios de transporte y logística para el Cártel de Sinaloa. Según el Departamento del Tesoro, facilitan el acceso a cruces fronterizos, pistas de aterrizaje clandestinas, almacenes y redes de protección local en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

La estructura también participa en asesinatos por encargo y lavado de dinero. Sus intereses económicos incluyen tierras obtenidas mediante expropiaciones, ganadería, negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias en Petén, Izabal y la frontera con México.

Los Huistas están activos desde la década de 1990 y ya habían sido sancionados por la OFAC el 18 de marzo de 2022, también bajo la Orden Ejecutiva 14059. El Tesoro los definió como “un eslabón crucial en la cadena de suministro del narcotráfico desde Sudamérica, pasando por México, hasta llegar a Estados Unidos”.

Los vínculos sostenidos de esta organización con empresarios locales, agentes encargados de hacer cumplir la ley y políticos le permitieron dominar actividades del crimen organizado en zonas del noroeste de Guatemala y evadir la vigilancia de las autoridades. La red opera en un área próxima a corredores utilizados para el traslado de drogas.

Corredores entre Honduras, México y Estados Unidos

Los Mendoza y Los Huistas controlan rutas estratégicas en las fronteras guatemaltecas con Honduras y México. Esos corredores los convirtieron en socios logísticos del Cártel de Sinaloa y del CJNG para la recepción, el almacenamiento y el transporte transfronterizo de narcóticos.

Las organizaciones mexicanas recurren a los grupos locales para movilizar cargamentos desde Guatemala hacia México. Desde territorio mexicano, las drogas son distribuidas a Estados Unidos y a otros mercados internacionales.

Todos los bienes e intereses patrimoniales de Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzanas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedaron bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. La restricción se extiende a empresas propiedad, directa o indirecta, de una o varias personas sancionadas.

Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones que involucren bienes de las organizaciones, salvo autorización específica de la OFAC. Las entidades financieras extranjeras que procesen deliberadamente operaciones relevantes para los grupos pueden enfrentar restricciones sobre sus cuentas corresponsales en Estados Unidos.

La Red de Control de Delitos Financieros, conocida como FinCEN, puede otorgar recompensas a quienes aporten información sobre incumplimientos de estas sanciones cuando los datos deriven en multas superiores a USD 1 millón. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0689/

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