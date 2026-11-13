Un hombre grabó desde adentro de su local cómo vivió la explosión en Lanús: "Es una locura, tenemos que irnos"

Los comerciantes de la zona céntrica sufrieron la rotura de vidrios en sus locales y evacuaron ante el fuego (jangelccs)

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Esta mañana, una explosión provocó un incendio en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde los bomberos aún trabajan para extinguir las llamas. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el hecho dejó 21 heridos, entre ellos 6 con quemaduras graves trasladados de urgencia. Con el paso de las horas comenzaron a circular imágenes previas al estruendo grabasa por los propios vecinos.

En uno de los videos, un hombre grabó desde la calle a personal de Metrogas mientras trabajaba por una pérdida de causada por la rotura de un caño de distribución que una máquina había dañado.

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En las imágenes puede verse el gas que se desparcía en el ambiente: “Mira la pérdida de gas que hay. Un poquito no más”, se escucha que dice quien graba.

Una máquina perforó un caño de gas de media presión durante obras en la intersección de Beltrán y Del Valle Iberlucea

Otro de los videos impactantes que comenzaron a circular en los últimos minutos fue ron los de un comerciante que grabó cómo vivió la explosión y el incendio desde adentro de un local vecino.

En las imágenes se ve al local afectado, con productos y esquilas de vidrios rotos. Luego, el hombre ve las llamas del incendio y gritó: “Es una locura, amigo, ¡mira esa mierda! Tenemos que irnos, mano. Tenemos que irnos. Vámonos”.

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Quien graba quedó impactado al ver la magnitud del incendio y rápidamente entendió la gravedad del asunto. Estaba con una mujer, aparentemente su pareja, a la que solamente le repetía que tome sus pertenencias más importantes y “vámonos, vámonos”.

Cuando encuentran la forma de salir finalmente a la calle, se puede escuchar el ruido de la pérdida de gas yver a un hombre en el piso, recostado con un bastón, a quien junto a otra persona: primero lo arrastraron para alejarlo de las llamas y después lo pusieron de pie, ya que parecía no haber sufrido quemaduras o heridas graves.

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En medio de la grabación se ve a otro hombre que pasa con la remera completamente consumida por el fuego.

La explicación del hecho y el testimonio de los vecinos

Este medio pudo saber que, a las 9:44, una máquina dañó un caño de distribución de gas durante trabajos de la empresa Metrogas, lo que provocó la explosión. El episodio ocurrió frente a una fiambrería, en las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, dentro de una zona comercial de gran afluencia. “Es pleno centro comercial, el Banco Nación está a media cuadra, y fue en una hora de mucho tránsito, en la cual todos salimos a las calles”, relató un vecino del barrio. La entidad bancaria informó que ninguno de sus empleados sufrió heridas.

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Dotaciones de bomberos voluntarios de Lanús y Avellaneda coordinaron las tareas para sofocar el fuego

Respecto de la derivación de los lesionados, los casos más graves fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. El resto fue llevado al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, ubicada en la zona. A las 15 horas, ocho heridos ya habían recibido el alta.

La UFI N°6 descentralizada intervino en el hecho e investigará las circunstancias de la explosión para establecer posibles responsabilidades.

El director general de Defensa Civil de Lanús Claudio Arale explicó cómo se inició el hecho que derivó en la violenta explicación: “Desde el Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús se recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión. En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada que se llama Exgadet. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión”.

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La zona en la que ocurrió le explosión que generó el incendio

Luego, añadió: “La situación está controlada por el personal de bomberos. En esta jurisdicción está trabajando Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, junto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Lanús, en colaboración con los cuarteles de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía. La situación está controlada. Solo estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes”.

Ante la prensa, Walter, un vecino, relató: “Yo tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y en la esquina había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación. Yo no me imaginaba que era una guerra, porque esto fue una locura. No saben, la explosión es una locura”.

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Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, contó cómo impactó la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó. Según indicó la mujer, las calles de la zona permanecían cortadas por tareas en caños de gas. También resaltó que los bomberos llegaron rápidamente. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.